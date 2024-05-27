Днепр
27.05.2024, понедельник, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
0 : 1
Матч завершен
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Гомель
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
54
Егор Генералов
ВР
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
88
Фёдор Юркевич
ЦЗ
16
Дмитрий Алисейко
ПЗ
21
Глеб Вершинин
ОП
55
Никита Краснов
ЦП
7
Юрий Клочков
АП
8
Даниил Виговский
АП
91
Мартин Артюх
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
72
Илья Ращеня
ЦЗ
16
Игорь Заяц
ЦЗ
91
Павел Назаренко
ПЗ
17
Владислав Яцкевич
ПЗ
54
Фуркан Акын
ЦП
77
Абинур Нурымбет
АП
2
Андрей Рылач
ПВ
21
Алексей Антилевский
ЦФ
9
Илья Грищенко
ЦФ
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Днепр
1
Даниил Шапко
ВР
17
Сергей Глебко
ЦП
10
Александр Александрович
АП
69
Красимир Капов
ПВ
9
Ибрагим Каргбо
ЦФ
Гомель
87
Олег Ковалев
ВР
23
Максим Дроздов
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
7
Тимур Пухов
АП
14
Роман Давискиба
ЛВ
8
Евгений Барсуков
ПВ
20
Денис Козловский
ПВ
3-1-1-2-1
54
Генералов
23
Дунаев
88
Юркевич
16
Алисейко
21
Вершинин
55
Краснов
8
Виговский
7
Клочков
91
Артюх
4-1-2-3
44
Клещук
17
Яцкевич
72
Ращеня
16
Заяц
91
Назаренко
54
Акын
2
Рылач
77
Нурымбет
11
Эффаге
9
Грищенко
21
Антилевский
55
Краснов
17
Глебко
17
Глебко
55
Краснов
16
Алисейко
10
Александрович
10
Александрович
16
Алисейко
91
Артюх
69
Капов
69
Капов
91
Артюх
9
Грищенко
7
Пухов
7
Пухов
9
Грищенко
54
Акын
14
Давискиба
14
Давискиба
54
Акын
21
Антилевский
8
Барсуков
8
Барсуков
21
Антилевский
Остались в запасе
Днепр
Гомель
1
Даниил Шапко
ВР
9
Ибрагим Каргбо
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
87
Олег Ковалев
ВР
23
Максим Дроздов
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
20
Денис Козловский
ПВ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Остались в запасе
1
Даниил Шапко
ВР
9
Ибрагим Каргбо
ЦФ
Остались в запасе
87
Олег Ковалев
ВР
23
Максим Дроздов
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
20
Денис Козловский
ПВ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Главный тренер
Андрей Горовцов
Статистика матча Днепр - Гомель
2
Желтые карточки
2
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Днепр» против «Гомеля», 10-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 мая 2024, в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Днепр» – «Гомель»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Игру будет транслировать «Olimpbet».