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    • «Лацио» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2024

    «Лацио» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2024

    Лацио
    26.05.2024, воскресенье, 21:45
    Италия. Серия А, 38 тур
    1 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Сассуоло
    60' М. Дзакканьи
    66' М. Вити
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Лацио
    94
    Иван Проведель
    ВР
    34
    Марио Гила
    ЦЗ
    13
    Алессио Романьоли
    ЦЗ
    77
    Адам Марушич
    (К) ПЗ
    23
    Эльсеид Хюсай
    ПЗ
    3
    Лука Пеллегрини
    ЛП
    65
    Николо Ровелла
    ОП
    5
    Матиас Весино
    ЦП
    6
    Даичи Камада
    АП
    20
    Маттиа Дзакканьи
    ЛВ
    19
    Валентин Кастелланос
    ЦФ
    Главный тренер
    Игор Тудор
    Сассуоло
    28
    Алессио Краньо
    ВР
    43
    Джош Доиг
    ЛЗ
    5
    Мартин Эрлич
    ЦЗ
    13
    Джанмарко Феррари
    (К) ЦЗ
    21
    Маттиа Вити
    ЦЗ
    2
    Филиппо Миссори
    ПЗ
    35
    Лука Липани
    ОП
    14
    Педро Мба Обьянг
    ЦП
    23
    Кристиан Вольпато
    АП
    42
    Кристиан Торстведт
    АП
    8
    Самуэле Мулаттьери
    ЦФ
    Главный тренер
    Давиде Баллардини
    Лацио
    59
    Давиде Ренцетти
    ВР
    35
    Христос Мандас
    ВР
    29
    Мануэль Лаццари
    ПЗ
    8
    Маттео Гендузи
    ЦП
    32
    Данило Катальди
    ЦП
    10
    Луис Альберто
    АП
    18
    Густав Исаксен
    ПП
    22
    Диего Гонсалес
    ЛВ
    7
    Фелипе Андерсон
    ЛВ
    9
    Педро
    ПВ
    17
    Чиро Иммобиле
    ЦФ
    Сассуоло
    34
    Alessandro Scacchetti
    ВР
    19
    Мараш Кумбула
    ЦЗ
    44
    Руан
    ЦЗ
    3
    Маркус Хольмгрен-Педерсен
    ПЗ
    22
    Джереми Тольян
    ПЗ
    6
    Урош Рачич
    ОП
    40
    Салим Абубакар
    ЦП
    24
    Даниэль Болока
    ЦП
    11
    Недим Байрами
    АП
    15
    Эмиль Сейде
    ЛВ
    45
    Арман Лорьенте
    ПВ
    92
    Грегор Дефрель
    ЦФ
    9
    Андреа Пинамонти
    ЦФ
    4-1-2-2-1
    94
    Проведель
    77
    Марушич
    34
    Гила
    13
    Романьоли
    23
    Хюсай
    65
    Ровелла
    3
    Пеллегрини
    5
    Весино
    20
    Дзакканьи
    6
    Камада
    19
    Кастелланос
    3-3-1-2-1
    28
    Краньо
    5
    Эрлич
    13
    Феррари
    21
    Вити
    2
    Миссори
    35
    Липани
    43
    Доиг
    14
    Мба Обьянг
    23
    Вольпато
    42
    Торстведт
    8
    Мулаттьери
    3
    Пеллегрини
    29
    Лаццари
    29
    Лаццари
    3
    Пеллегрини
    65
    Ровелла
    8
    Гендузи
    8
    Гендузи
    65
    Ровелла
    5
    Весино
    7
    Андерсон
    7
    Андерсон
    5
    Весино
    20
    Дзакканьи
    9
    Педро
    9
    Педро
    20
    Дзакканьи
    19
    Кастелланос
    17
    Иммобиле
    17
    Иммобиле
    19
    Кастелланос
    2
    Миссори
    3
    Хольмгрен-Педерсен
    3
    Хольмгрен-Педерсен
    2
    Миссори
    43
    Доиг
    22
    Тольян
    22
    Тольян
    43
    Доиг
    35
    Липани
    6
    Рачич
    6
    Рачич
    35
    Липани
    23
    Вольпато
    45
    Лорьенте
    45
    Лорьенте
    23
    Вольпато
    8
    Мулаттьери
    9
    Пинамонти
    9
    Пинамонти
    8
    Мулаттьери
    Остались в запасе
    Лацио
    Сассуоло
    59
    Давиде Ренцетти
    ВР
    35
    Христос Мандас
    ВР
    32
    Данило Катальди
    ЦП
    10
    Луис Альберто
    АП
    18
    Густав Исаксен
    ПП
    22
    Диего Гонсалес
    ЛВ
    Главный тренер
    Игор Тудор
    34
    Alessandro Scacchetti
    ВР
    19
    Мараш Кумбула
    ЦЗ
    44
    Руан
    ЦЗ
    40
    Салим Абубакар
    ЦП
    24
    Даниэль Болока
    ЦП
    11
    Недим Байрами
    АП
    15
    Эмиль Сейде
    ЛВ
    92
    Грегор Дефрель
    ЦФ
    Главный тренер
    Давиде Баллардини
    Остались в запасе
    59
    Давиде Ренцетти
    ВР
    35
    Христос Мандас
    ВР
    32
    Данило Катальди
    ЦП
    10
    Луис Альберто
    АП
    18
    Густав Исаксен
    ПП
    22
    Диего Гонсалес
    ЛВ
    Остались в запасе
    34
    Alessandro Scacchetti
    ВР
    19
    Мараш Кумбула
    ЦЗ
    44
    Руан
    ЦЗ
    40
    Салим Абубакар
    ЦП
    24
    Даниэль Болока
    ЦП
    11
    Недим Байрами
    АП
    15
    Эмиль Сейде
    ЛВ
    92
    Грегор Дефрель
    ЦФ
    Главный тренер
    Игор Тудор
    Главный тренер
    Давиде Баллардини
    Статистика матча Лацио - Сассуоло
    3
    1
    Всего ударов по воротам
    8
    8
    Удары в створ
    6
    3
    Владение мячом %
    69
    31
    Желтые карточки
    3
    1
    Угловые удары
    5
    3
    Нарушения
    15
    11
    Офсайды
    5
    0
    Количество передач
    714
    308
    Сейвы
    2
    5
    Точность передач %
    88
    78
    Удары мимо ворот
    0
    4
    Блокированные удары
    2
    1
    Удары из пределов штрафной
    7
    5
    Удары из-за пределов штрафной
    1
    3
    xG (ожидаемые голы)
    1.03
    1.01
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Сассуоло», 38-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 мая 2024, в 21:45 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Сассуоло»

    «Лацио» – «Сассуоло» смотреть онлайн 26 мая

    Источник: «Бомбардир»

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    26.05.2024 17:49
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