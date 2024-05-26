Лацио
26.05.2024, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
Италия. Серия А, 38 тур
1 : 1
Матч завершен
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Сассуоло
60' М. Дзакканьи
66' М. Вити
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
94
Иван Проведель
ВР
34
Марио Гила
ЦЗ
13
Алессио Романьоли
ЦЗ
77
Адам Марушич
(К) ПЗ
23
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
65
Николо Ровелла
ОП
5
Матиас Весино
ЦП
6
Даичи Камада
АП
20
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
19
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Сассуоло
28
Алессио Краньо
ВР
43
Джош Доиг
ЛЗ
5
Мартин Эрлич
ЦЗ
13
Джанмарко Феррари
(К) ЦЗ
21
Маттиа Вити
ЦЗ
2
Филиппо Миссори
ПЗ
35
Лука Липани
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
23
Кристиан Вольпато
АП
42
Кристиан Торстведт
АП
8
Самуэле Мулаттьери
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Лацио
59
Давиде Ренцетти
ВР
35
Христос Мандас
ВР
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
8
Маттео Гендузи
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
10
Луис Альберто
АП
18
Густав Исаксен
ПП
22
Диего Гонсалес
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
9
Педро
ПВ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
Сассуоло
34
Alessandro Scacchetti
ВР
19
Мараш Кумбула
ЦЗ
44
Руан
ЦЗ
3
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
6
Урош Рачич
ОП
40
Салим Абубакар
ЦП
24
Даниэль Болока
ЦП
11
Недим Байрами
АП
15
Эмиль Сейде
ЛВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
4-1-2-2-1
94
Проведель
77
Марушич
34
Гила
13
Романьоли
23
Хюсай
65
Ровелла
3
Пеллегрини
5
Весино
20
Дзакканьи
6
Камада
19
Кастелланос
3-3-1-2-1
28
Краньо
5
Эрлич
13
Феррари
21
Вити
2
Миссори
35
Липани
43
Доиг
14
Мба Обьянг
23
Вольпато
42
Торстведт
8
Мулаттьери
3
Пеллегрини
29
Лаццари
29
Лаццари
3
Пеллегрини
65
Ровелла
8
Гендузи
8
Гендузи
65
Ровелла
5
Весино
7
Андерсон
7
Андерсон
5
Весино
20
Дзакканьи
9
Педро
9
Педро
20
Дзакканьи
19
Кастелланос
17
Иммобиле
17
Иммобиле
19
Кастелланос
2
Миссори
3
Хольмгрен-Педерсен
3
Хольмгрен-Педерсен
2
Миссори
43
Доиг
22
Тольян
22
Тольян
43
Доиг
35
Липани
6
Рачич
6
Рачич
35
Липани
23
Вольпато
45
Лорьенте
45
Лорьенте
23
Вольпато
8
Мулаттьери
9
Пинамонти
9
Пинамонти
8
Мулаттьери
Остались в запасе
Лацио
Сассуоло
59
Давиде Ренцетти
ВР
35
Христос Мандас
ВР
32
Данило Катальди
ЦП
10
Луис Альберто
АП
18
Густав Исаксен
ПП
22
Диего Гонсалес
ЛВ
Главный тренер
Игор Тудор
34
Alessandro Scacchetti
ВР
19
Мараш Кумбула
ЦЗ
44
Руан
ЦЗ
40
Салим Абубакар
ЦП
24
Даниэль Болока
ЦП
11
Недим Байрами
АП
15
Эмиль Сейде
ЛВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
59
Давиде Ренцетти
ВР
35
Христос Мандас
ВР
32
Данило Катальди
ЦП
10
Луис Альберто
АП
18
Густав Исаксен
ПП
22
Диего Гонсалес
ЛВ
Остались в запасе
34
Alessandro Scacchetti
ВР
19
Мараш Кумбула
ЦЗ
44
Руан
ЦЗ
40
Салим Абубакар
ЦП
24
Даниэль Болока
ЦП
11
Недим Байрами
АП
15
Эмиль Сейде
ЛВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Лацио - Сассуоло
3
1
Всего ударов по воротам
8
8
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
69
31
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Сассуоло», 38-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 мая 2024, в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Сассуоло»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Игру будет транслировать «Олимп».