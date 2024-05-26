Наполи
26.05.2024, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 38 тур
Италия. Серия А, 38 тур
0 : 0
Матч завершен
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Лечче
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
5
Жуан
ЦЗ
55
Лео Эстигард
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
24
Йенс-Люс Каюсте
ОП
68
Станислав Лоботка
ЦП
99
Франк Ангисса
ЦП
77
Хвича Кварацхелия
ЛВ
21
Маттео Политано
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
13
Патрик Доргу
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
6
Федерико Башкиротто
ПЗ
17
Валентен Жандре
ПЗ
29
Алексис Бли
(К) ОП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
18
Медон Бериша
ЦП
9
Никола Крстович
ЦФ
7
Понтус Альмквист
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Наполи
14
Никита Контини
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
50
Луиджи Д'Авино
ЦЗ
3
Натан
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
30
Паскуале Маццокки
ПЗ
29
Йеспер Линдстрем
АП
8
Хамед Траоре
АП
26
Сириль Нгонг
ПВ
9
Виктор Осимхен
ЦФ
81
Джакомо Распадори
ЦФ
Лечче
98
Александру Борбеи
ВР
40
Яспер Самоойя
ВР
21
Федерико Бранколини
ВР
23
Себастьян Эспозито
ЦЗ
59
Ахмед Туба
ЦЗ
12
Лоренцо Венути
ПЗ
83
Даниэль Самек
ОП
16
Жоан Гонсалес
ЦП
8
Хамза Рафья
ЦП
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
10
Реми Уден
ПВ
45
Рарес Бурнете
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Мерет
17
Оливера
5
Жуан
55
Эстигард
22
Ди Лоренцо
24
Каюсте
68
Лоботка
99
Ангисса
77
Кварацхелия
21
Политано
18
Симеоне
3-3-2-2
30
Фальконе
6
Башкиротто
25
Галло
5
Понграчич
17
Жандре
29
Бли
13
Доргу
20
Рамадани
18
Бериша
7
Альмквист
9
Крстович
22
Ди Лоренцо
30
Маццокки
30
Маццокки
22
Ди Лоренцо
21
Политано
26
Нгонг
26
Нгонг
21
Политано
24
Каюсте
9
Осимхен
9
Осимхен
24
Каюсте
18
Симеоне
81
Распадори
81
Распадори
18
Симеоне
7
Альмквист
16
Гонсалес
16
Гонсалес
7
Альмквист
18
Бериша
8
Рафья
8
Рафья
18
Бериша
9
Крстович
50
Пьеротти
50
Пьеротти
9
Крстович
29
Бли
10
Уден
10
Уден
29
Бли
25
Галло
91
Пикколи
91
Пикколи
25
Галло
Остались в запасе
Наполи
Лечче
14
Никита Контини
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
50
Луиджи Д'Авино
ЦЗ
3
Натан
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
29
Йеспер Линдстрем
АП
8
Хамед Траоре
АП
Главный тренер
Франческо Кальцона
98
Александру Борбеи
ВР
40
Яспер Самоойя
ВР
21
Федерико Бранколини
ВР
23
Себастьян Эспозито
ЦЗ
59
Ахмед Туба
ЦЗ
12
Лоренцо Венути
ПЗ
83
Даниэль Самек
ОП
45
Рарес Бурнете
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
50
Луиджи Д'Авино
ЦЗ
3
Натан
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
29
Йеспер Линдстрем
АП
8
Хамед Траоре
АП
Остались в запасе
98
Александру Борбеи
ВР
40
Яспер Самоойя
ВР
21
Федерико Бранколини
ВР
23
Себастьян Эспозито
ЦЗ
59
Ахмед Туба
ЦЗ
12
Лоренцо Венути
ПЗ
83
Даниэль Самек
ОП
45
Рарес Бурнете
ЦФ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Наполи - Лечче
Всего ударов по воротам
24
10
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
67
33
Угловые удары
4
1
Нарушения
10
17
Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Лечче», 38-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 мая 2024, в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Лечче»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Игру будет транслировать «Олимп»