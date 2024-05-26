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Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Лечче», 38-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 мая 2024, в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Лечче»

Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».

Игру будет транслировать «Олимп»

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