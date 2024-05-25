Лион
25.05.2024, суббота, 22:00
Франция. Кубок, Финал
Франция. Кубок, Финал
- : -
Не начался
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П1
5
Х
4.5
П2
1.63
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ПСЖ
Статистика матча Лион - ПСЖ
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «ПСЖ», финал Кубка Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «ПСЖ»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Игру будет транслировать «Фонбет».