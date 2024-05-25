Ленинградец
25.05.2024, суббота, 13:00
Россия. Первая лига, 34 тур
Россия. Первая лига, 34 тур
1 : 3
Матч завершен
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Торпедо
66' Р. Апеков
24' Г. Гонгадзе
53' А. Иваньков
70' И. Стефанович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ленинградец
16
Никита Карабашев
ВР
17
Валерий Каптилов
ЛЗ
97
Андрей Хитяев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
21
Владислав Шепелев
ОП
10
Михаил Горелишвили
ОП
23
Сергей Ильин
ЛВ
7
Руслан Апеков
ЛВ
9
Никита Розманов
ЦФ
Главный тренер
Максим Астафьев
Торпедо
51
Виталий Ботнарь
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
2
Сергей Бородин
ЦЗ
87
Андрей Костин
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
15
Александр Орехов
ЦП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
69
Ираклий Манелов
ПВ
21
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Ленинградец
1
Егор Смирнов
ВР
91
Андрей Зайцев
ВР
20
Владислав Волков
ЦЗ
2
Сергей Николаев
ЦЗ
47
Руслан Казаков
ЦП
73
Даниил Соколов
АП
30
Никита Морозов
АП
77
Максим Бачинский
ЦФ
90
Виталий Жиронкин
ЦФ
Торпедо
12
Егор Бабурин
ВР
74
Михаил Волков
ВР
41
Владислав Микушин
ЦЗ
25
Иван Кузьмичев
ЦЗ
88
Александр Гуз
ОП
65
Владимир Москвичев
ОП
11
Даниил Шамкин
АП
8
Роман Тугарев
ЛВ
89
Руслан Червяков
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
9
Илья Стефанович
ЦФ
3-3-2-1
16
Карабашев
97
Хитяев
44
Калугин
17
Каптилов
18
Суханов
21
Шепелев
10
Горелишвили
7
Апеков
23
Ильин
9
Розманов
3-3-1-2-1
51
Ботнарь
2
Бородин
87
Костин
3
Иваньков
99
Шевченко
97
Чурич
90
Роганович
15
Орехов
69
Манелов
17
Горбунов
21
Гонгадзе
7
Апеков
90
Жиронкин
90
Жиронкин
7
Апеков
3
Иваньков
41
Микушин
41
Микушин
3
Иваньков
15
Орехов
88
Гуз
88
Гуз
15
Орехов
97
Чурич
11
Шамкин
11
Шамкин
97
Чурич
17
Горбунов
9
Стефанович
9
Стефанович
17
Горбунов
Остались в запасе
Ленинградец
Торпедо
1
Егор Смирнов
ВР
91
Андрей Зайцев
ВР
20
Владислав Волков
ЦЗ
2
Сергей Николаев
ЦЗ
47
Руслан Казаков
ЦП
73
Даниил Соколов
АП
30
Никита Морозов
АП
77
Максим Бачинский
ЦФ
Главный тренер
Максим Астафьев
12
Егор Бабурин
ВР
74
Михаил Волков
ВР
25
Иван Кузьмичев
ЦЗ
65
Владимир Москвичев
ОП
8
Роман Тугарев
ЛВ
89
Руслан Червяков
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
1
Егор Смирнов
ВР
91
Андрей Зайцев
ВР
20
Владислав Волков
ЦЗ
2
Сергей Николаев
ЦЗ
47
Руслан Казаков
ЦП
73
Даниил Соколов
АП
30
Никита Морозов
АП
77
Максим Бачинский
ЦФ
Остались в запасе
12
Егор Бабурин
ВР
74
Михаил Волков
ВР
25
Иван Кузьмичев
ЦЗ
65
Владимир Москвичев
ОП
8
Роман Тугарев
ЛВ
89
Руслан Червяков
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Максим Астафьев
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Ленинградец - Торпедо
1
1
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Ленинградец» против «Торпедо», 34-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая 2024, в 13:00 по московскому времени.
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