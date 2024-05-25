Волгарь
25.05.2024, суббота, 13:00
Россия. Первая лига, 34 тур
Россия. Первая лига, 34 тур
2 : 0
Матч завершен
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Кубань
6' Т. Жамалетдинов
18' Д. Кленкин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
1
Владислав Ямпольский
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
6
Елисей Кривохижин
ПЗ
8
Данил Кленкин
ЦП
7
Алексей Павлишин
ЦП
14
Данил Полубояринов
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
9
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
Главный тренер
Денис Клюев
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
37
Максим Веденеев
ЦЗ
73
Альберт Шарипов
ЦП
8
Георгий Махатадзе
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
70
Гаррик Левин
ЦП
22
Никита Бакалюк
ЦП
18
Аркадий Солоп
ПП
17
Илья Мосейчук
ПВ
56
Ленар Фаттахов
ПВ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Волгарь
99
Олег Смирнов
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
42
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
44
Андрей Анисимов
ОП
5
Эрбол Атабаев
ЦП
70
Никита Маляров
ЦП
15
Кирилл Фольмер
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
Кубань
24
Дмитрий Терновский
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
9
Богдан Рейхмен
ЦП
10
Нури Абдоков
АП
90
Михаил Гайнов
ЦФ
33
Данила Ежков
ЦФ
4-3-1-2
1
Ямпольский
22
Хомуха
58
Зуев
88
Обивалин
6
Кривохижин
8
Кленкин
7
Павлишин
14
Полубояринов
31
Ткачук
43
Гилязетдинов
9
Жамалетдинов
2-5-3
1
Нестеренко
37
Веденеев
96
Смирнов
18
Солоп
87
Безденежных
70
Левин
22
Бакалюк
8
Махатадзе
56
Фаттахов
17
Мосейчук
73
Шарипов
88
Обивалин
90
Шакуро
90
Шакуро
88
Обивалин
8
Кленкин
44
Анисимов
44
Анисимов
8
Кленкин
14
Полубояринов
5
Атабаев
5
Атабаев
14
Полубояринов
31
Ткачук
23
Ушатов
23
Ушатов
31
Ткачук
56
Фаттахов
11
Темников
11
Темников
56
Фаттахов
17
Мосейчук
10
Абдоков
10
Абдоков
17
Мосейчук
Остались в запасе
Волгарь
Кубань
99
Олег Смирнов
ВР
55
Евгений Шляков
ПЗ
42
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
70
Никита Маляров
ЦП
15
Кирилл Фольмер
ЦП
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
Главный тренер
Денис Клюев
24
Дмитрий Терновский
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
9
Богдан Рейхмен
ЦП
90
Михаил Гайнов
ЦФ
33
Данила Ежков
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
99
Олег Смирнов
ВР
55
Евгений Шляков
ПЗ
42
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
70
Никита Маляров
ЦП
15
Кирилл Фольмер
ЦП
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
Остались в запасе
24
Дмитрий Терновский
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
9
Богдан Рейхмен
ЦП
90
Михаил Гайнов
ЦФ
33
Данила Ежков
ЦФ
Главный тренер
Денис Клюев
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Волгарь - Кубань
1
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Волгарь» против «Кубани», 34-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая 2024, в 13:00 по московскому времени.
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