Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Трансляции
    • «Волгарь» – «Кубань»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024

    «Волгарь» – «Кубань»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024

    Волгарь
    25.05.2024, суббота, 13:00
    Россия. Первая лига, 34 тур
    2 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Кубань
    6' Т. Жамалетдинов
    18' Д. Кленкин
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Волгарь
    1
    Владислав Ямпольский
    ВР
    22
    Иван Хомуха
    ЦЗ
    58
    Илья Зуев
    ЦЗ
    88
    Сергей Обивалин
    ЦЗ
    6
    Елисей Кривохижин
    ПЗ
    8
    Данил Кленкин
    ЦП
    7
    Алексей Павлишин
    ЦП
    14
    Данил Полубояринов
    ЦП
    31
    Денис Ткачук
    ЛВ
    9
    Тимур Жамалетдинов
    ЦФ
    43
    Артур Гилязетдинов
    ЦФ
    Главный тренер
    Денис Клюев
    Кубань
    1
    Юрий Нестеренко
    ВР
    96
    Александр Смирнов
    ЛЗ
    37
    Максим Веденеев
    ЦЗ
    73
    Альберт Шарипов
    ЦП
    8
    Георгий Махатадзе
    ЦП
    87
    Игорь Безденежных
    ЦП
    70
    Гаррик Левин
    ЦП
    22
    Никита Бакалюк
    ЦП
    18
    Аркадий Солоп
    ПП
    17
    Илья Мосейчук
    ПВ
    56
    Ленар Фаттахов
    ПВ
    Главный тренер
    Роберт Евдокимов
    Волгарь
    99
    Олег Смирнов
    ВР
    90
    Павел Шакуро
    ЦЗ
    55
    Евгений Шляков
    ПЗ
    42
    Дамир Шайхтдинов
    ПЗ
    44
    Андрей Анисимов
    ОП
    5
    Эрбол Атабаев
    ЦП
    70
    Никита Маляров
    ЦП
    15
    Кирилл Фольмер
    ЦП
    23
    Кирилл Ушатов
    АП
    97
    Гоча Гогричиани
    ЦФ
    Кубань
    24
    Дмитрий Терновский
    ВР
    30
    Сослан Таказов
    ЦЗ
    19
    Евгений Осипов
    ЦЗ
    11
    Иван Темников
    ПЗ
    9
    Богдан Рейхмен
    ЦП
    10
    Нури Абдоков
    АП
    90
    Михаил Гайнов
    ЦФ
    33
    Данила Ежков
    ЦФ
    4-3-1-2
    1
    Ямпольский
    22
    Хомуха
    58
    Зуев
    88
    Обивалин
    6
    Кривохижин
    8
    Кленкин
    7
    Павлишин
    14
    Полубояринов
    31
    Ткачук
    43
    Гилязетдинов
    9
    Жамалетдинов
    2-5-3
    1
    Нестеренко
    37
    Веденеев
    96
    Смирнов
    18
    Солоп
    87
    Безденежных
    70
    Левин
    22
    Бакалюк
    8
    Махатадзе
    56
    Фаттахов
    17
    Мосейчук
    73
    Шарипов
    88
    Обивалин
    90
    Шакуро
    90
    Шакуро
    88
    Обивалин
    8
    Кленкин
    44
    Анисимов
    44
    Анисимов
    8
    Кленкин
    14
    Полубояринов
    5
    Атабаев
    5
    Атабаев
    14
    Полубояринов
    31
    Ткачук
    23
    Ушатов
    23
    Ушатов
    31
    Ткачук
    56
    Фаттахов
    11
    Темников
    11
    Темников
    56
    Фаттахов
    17
    Мосейчук
    10
    Абдоков
    10
    Абдоков
    17
    Мосейчук
    Остались в запасе
    Волгарь
    Кубань
    99
    Олег Смирнов
    ВР
    55
    Евгений Шляков
    ПЗ
    42
    Дамир Шайхтдинов
    ПЗ
    70
    Никита Маляров
    ЦП
    15
    Кирилл Фольмер
    ЦП
    97
    Гоча Гогричиани
    ЦФ
    Главный тренер
    Денис Клюев
    24
    Дмитрий Терновский
    ВР
    30
    Сослан Таказов
    ЦЗ
    19
    Евгений Осипов
    ЦЗ
    9
    Богдан Рейхмен
    ЦП
    90
    Михаил Гайнов
    ЦФ
    33
    Данила Ежков
    ЦФ
    Главный тренер
    Роберт Евдокимов
    Остались в запасе
    99
    Олег Смирнов
    ВР
    55
    Евгений Шляков
    ПЗ
    42
    Дамир Шайхтдинов
    ПЗ
    70
    Никита Маляров
    ЦП
    15
    Кирилл Фольмер
    ЦП
    97
    Гоча Гогричиани
    ЦФ
    Остались в запасе
    24
    Дмитрий Терновский
    ВР
    30
    Сослан Таказов
    ЦЗ
    19
    Евгений Осипов
    ЦЗ
    9
    Богдан Рейхмен
    ЦП
    90
    Михаил Гайнов
    ЦФ
    33
    Данила Ежков
    ЦФ
    Главный тренер
    Денис Клюев
    Главный тренер
    Роберт Евдокимов
    Статистика матча Волгарь - Кубань
    1
    Желтые карточки
    0
    1

    Смотреть прямую трансляцию матча «Волгарь» против «Кубани», 34-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая 2024, в 13:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Волгарь»«Кубань»

    «Волгарь» – «Кубань»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:29
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+