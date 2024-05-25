КАМАЗ
25.05.2024, суббота, 13:00
Россия. Первая лига, 34 тур
Россия. Первая лига, 34 тур
1 : 2
Матч завершен
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Сокол
90+4' В. Почивалин
50' М. Мальцев
71' Д. Сасин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
20
Антон Полюткин
ЦЗ
43
Дмитрий Иванов
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
8
Дмитрий Стародуб
ПЗ
22
Павел Горелов
ОП
6
Даниил Родин
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
33
Борис Фартуна
АП
10
Роман Защепкин
АП
74
Руслан Куль
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Сокол
35
Петр Косаревский
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
44
Илья Сериков
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
28
Павел Забелин
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
77
Дмитрий Сасин
АП
7
Владислав Самко
ЛВ
55
Артем Максименко
ПВ
19
Владимир Азаров
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
КАМАЗ
41
Сергей Самок
ВР
99
Дмитрий Герасимов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
15
Савелий Ратников
ЦЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
97
Дамир Таликин
ЦП
14
Сурхайхан Абдуллаев
АП
37
Николай Ермолаев
ПВ
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
25
Никита Маньков
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
21
Никита Козловский
ЦП
18
Илья Камышев
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
5
Амир Батырев
АП
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
4-1-2-3
31
Анисимов
27
Мануйлов
20
Полюткин
43
Иванов
8
Стародуб
22
Горелов
6
Родин
7
Аюкин
33
Фартуна
10
Защепкин
74
Куль
4-1-3-2
35
Косаревский
8
Дудиев
66
Гудков
44
Сериков
3
Плиев
28
Забелин
55
Максименко
77
Сасин
7
Самко
19
Азаров
24
Мальцев
27
Мануйлов
13
Почивалин
13
Почивалин
27
Мануйлов
8
Стародуб
97
Таликин
97
Таликин
8
Стародуб
77
Сасин
23
Абазов
23
Абазов
77
Сасин
8
Дудиев
27
Молодцов
27
Молодцов
8
Дудиев
24
Мальцев
52
Леонтьев
52
Леонтьев
24
Мальцев
7
Самко
21
Козловский
21
Козловский
7
Самко
19
Азаров
11
Бабаев
11
Бабаев
19
Азаров
Остались в запасе
КАМАЗ
Сокол
41
Сергей Самок
ВР
99
Дмитрий Герасимов
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
15
Савелий Ратников
ЦЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
14
Сурхайхан Абдуллаев
АП
37
Николай Ермолаев
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
1
Тимур Крайков
ВР
25
Никита Маньков
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
18
Илья Камышев
ЦП
5
Амир Батырев
АП
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Остались в запасе
41
Сергей Самок
ВР
99
Дмитрий Герасимов
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
15
Савелий Ратников
ЦЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
14
Сурхайхан Абдуллаев
АП
37
Николай Ермолаев
ПВ
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
25
Никита Маньков
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
18
Илья Камышев
ЦП
5
Амир Батырев
АП
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Алексей Бага
Статистика матча КАМАЗ - Сокол
2
1
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «Сокола», 34-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая 2024, в 13:00 по московскому времени.
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