Акрон
25.05.2024, суббота, 13:00
Россия. Первая лига, 34 тур
Россия. Первая лига, 34 тур
2 : 1
Матч завершен
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СКА-Хабаровск
70' А. Эльдарушев
90' И. Чудин
45+3' И. Петров
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
1
Сергей Волков
ВР
20
Боян Димоски
ЛЗ
14
Марат Бокоев
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ОП
10
Максим Палиенко
АП
21
Артур Галоян
АП
9
Никита Глушков
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
77
Константин Савичев
ПВ
11
Андрес Понсе
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
СКА-Хабаровск
50
Владимир Сугробов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
8
Игорь Коновалов
ЦП
95
Илья Петров
ЦП
7
Артем Симонян
АП
70
Андрей Савинов
АП
11
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Акрон
16
Тимур Акмурзин
ВР
19
Дэвид Сангаре
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
27
Иван Чудин
ЦП
8
Евгений Песегов
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
23
Кирилл Данилин
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
70
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
СКА-Хабаровск
78
Ислам Имамов
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
31
Андрей Никитин
ЛВ
9
Саид Алиев
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
3-1-3-3
1
Волков
20
Димоски
26
Анджелкович
14
Бокоев
6
Макаров
9
Глушков
21
Галоян
77
Савичев
11
Понсе
10
Палиенко
59
Барт
4-3-2-1
50
Сугробов
44
Корнюшин
17
Покидышев
96
Рукас
5
Мусалов
18
Мирошниченко
8
Коновалов
95
Петров
7
Симонян
70
Савинов
11
Гонгапшев
6
Макаров
27
Чудин
27
Чудин
6
Макаров
21
Галоян
8
Песегов
8
Песегов
21
Галоян
11
Понсе
70
Эльдарушев
70
Эльдарушев
11
Понсе
44
Корнюшин
57
Бегун
57
Бегун
44
Корнюшин
7
Симонян
31
Никитин
31
Никитин
7
Симонян
11
Гонгапшев
9
Алиев
9
Алиев
11
Гонгапшев
Остались в запасе
Акрон
СКА-Хабаровск
16
Тимур Акмурзин
ВР
19
Дэвид Сангаре
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
91
Максим Болдырев
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
23
Кирилл Данилин
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
Главный тренер
Заур Тедеев
78
Ислам Имамов
ВР
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Остались в запасе
16
Тимур Акмурзин
ВР
19
Дэвид Сангаре
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
91
Максим Болдырев
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
23
Кирилл Данилин
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
Остались в запасе
78
Ислам Имамов
ВР
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Роман Шаронов
Статистика матча Акрон - СКА-Хабаровск
1
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «СКА-Хабаровск», 34-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая 2024, в 13:00 по московскому времени.
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