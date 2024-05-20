Болонья
20.05.2024, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 37 тур
Италия. Серия А, 37 тур
- : -
Не начался
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П1
2.7
Х
3.15
П2
2.95
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Ювентус
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Болонья
34
Федерико Равалья
ВР
15
Виктор Кристиансен
ЛЗ
33
Риккардо Калафьори
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
3
Стефан Пош
ПЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
11
Дан Ндой
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
21
Йенс Одгор
ЦП
82
Каспер Урбански
ЦП
9
Алексис Салемакерс
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Ювентус
1
Войцех Щесны
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
11
Филип Костич
ЛП
16
Уэстон МакКенни
ЦП
5
Мануэль Локателли
ЦП
25
Адриан Рабьо
ЦП
27
Андреа Камбьясо
ПП
18
Мойзе Кен
ЦФ
9
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Паоло Монтеро
4-5-1
34
Равалья
15
Кристиансен
33
Калафьори
26
Лукуми
3
Пош
11
Ндой
8
Фройлер
21
Одгор
82
Урбански
20
Эбишер
9
Салемакерс
3-5-2
1
Щесны
24
Ругани
3
Бремер
4
Гатти
27
Камбьясо
16
МакКенни
5
Локателли
25
Рабьо
11
Костич
9
Влахович
18
Кен
Остались в запасе
Болонья
Ювентус
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Паоло Монтеро
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Паоло Монтеро
Статистика матча Болонья - Ювентус
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Ювентуса», 37-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 мая 2024, в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья» – «Ювентус»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Olimpbet».