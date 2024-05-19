Барселона
19.05.2024, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 37 тур
Испания. Примера, 37 тур
3 : 0
Матч завершен
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Райо Вальекано
3' Р. Левандовски
72' Педри
75' Педри
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
23
Жюль Кунде
ЦЗ
33
Пау Кубарси
ЦЗ
5
Иньиго Мартинес
ЦЗ
20
Серхи Роберто
(К) ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
16
Фермин Лопес
ЦП
22
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Рафинья
ПВ
27
Ламин Ямаль
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
12
Луис Эспино
ЛЗ
16
Абдул Мумин
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
21
Пате Сисс
ЦП
23
Оскар Валентин
(К) ЦП
18
Альваро Гарсия
ЛВ
7
Иси Палазон
ПВ
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
34
Серхио Камельо
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Барселона
31
Диего Кочен
ВР
13
Иньяки Пенья
ВР
17
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
39
Эктор Форт
ПЗ
8
Педри
ЦП
18
Ориоль Ромеу
ЦП
7
Ферран Торрес
ПВ
14
Жоау Феликс
ЦФ
19
Витор Роке
ЦФ
Райо Вальекано
13
Дани Карденас
ВР
3
Пеп Чаваррия
ЛЗ
5
Аридан Эрнандес
ЦЗ
14
Кике Перес
ЦП
2
Андрей Рацу
ЦП
17
Унаи Лопес
ЦП
15
Мигель Креспо
ЦП
6
Хосе Анхель Посо
АП
11
Ранди Нтека
АП
10
Бебе
ЛВ
22
Рауль де Томас
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
3-2-2-2-1
1
тер Стеген
23
Кунде
33
Кубарси
5
Мартинес
20
Роберто
2
Канселу
16
Лопес
22
Гюндоган
11
Рафинья
27
Ямаль
9
Левандовски
4-2-3-1
1
Димитриевски
20
Баллиу
16
Мумин
24
Лежен
12
Эспино
21
Сисс
23
Валентин
19
де Фрутос
7
Палазон
18
Гарсия
34
Камельо
20
Роберто
15
Кристенсен
15
Кристенсен
20
Роберто
33
Кубарси
4
Араухо
4
Араухо
33
Кубарси
11
Рафинья
14
Феликс
14
Феликс
11
Рафинья
9
Левандовски
19
Роке
19
Роке
9
Левандовски
18
Гарсия
3
Чаваррия
3
Чаваррия
18
Гарсия
19
де Фрутос
2
Рацу
2
Рацу
19
де Фрутос
7
Палазон
17
Лопес
17
Лопес
7
Палазон
23
Валентин
15
Креспо
15
Креспо
23
Валентин
34
Камельо
9
Фалькао
9
Фалькао
34
Камельо
Остались в запасе
Барселона
Райо Вальекано
31
Диего Кочен
ВР
13
Иньяки Пенья
ВР
17
Маркос Алонсо
ЛЗ
39
Эктор Форт
ПЗ
8
Педри
ЦП
18
Ориоль Ромеу
ЦП
7
Ферран Торрес
ПВ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
13
Дани Карденас
ВР
5
Аридан Эрнандес
ЦЗ
14
Кике Перес
ЦП
6
Хосе Анхель Посо
АП
11
Ранди Нтека
АП
10
Бебе
ЛВ
22
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
13
Иньяки Пенья
ВР
17
Маркос Алонсо
ЛЗ
39
Эктор Форт
ПЗ
8
Педри
ЦП
18
Ориоль Ромеу
ЦП
7
Ферран Торрес
ПВ
Остались в запасе
13
Дани Карденас
ВР
5
Аридан Эрнандес
ЦЗ
14
Кике Перес
ЦП
6
Хосе Анхель Посо
АП
11
Ранди Нтека
АП
10
Бебе
ЛВ
22
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Иньиго Перес
Статистика матча Барселона - Райо Вальекано
4
2
Всего ударов по воротам
14
16
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
72
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
7
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Райо Вальекано», 37-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 мая 2024, в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Райо Вальекано»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Игру будет транслировать «Фонбет».