Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Трансляции
    • «Валенсия» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024

    «Валенсия» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024

    Валенсия
    19.05.2024, воскресенье, 20:00
    Испания. Примера, 37 тур
    1 : 3
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Жирона
    84' Пепелу (П)
    32' Савио
    58' А. Довбик
    67' Я. Гасиоровски (АГ)
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Валенсия
    25
    Георгий Мамардашвили
    (К) ВР
    3
    Кристиан Москера
    ЦЗ
    15
    Дженк Озкаджар
    ЦЗ
    34
    Ярек Гасиоровски
    ЦЗ
    20
    Димитри Фулкье
    ПЗ
    18
    Пепелу
    ЦП
    8
    Хави Гуэрра
    ЦП
    7
    Серхи Каньос
    ПВ
    9
    Уго Дуро
    ЦФ
    16
    Диего Лопес
    ЦФ
    22
    Альберто Мари
    ЦФ
    Главный тренер
    Рубен Бараха
    Жирона
    13
    Пауло Газзанига
    ВР
    17
    Дейли Блинд
    ЛЗ
    25
    Эрик Гарсия
    ЦЗ
    4
    Арнау Мартинес
    ПЗ
    5
    Давид Лопес
    ОП
    21
    Янхель Эррера
    ЦП
    14
    Алейкс Гарсия
    (К) ЦП
    23
    Иван Мартин
    АП
    16
    Савио
    ПВ
    8
    Виктор Цыганков
    ПВ
    9
    Артем Довбик
    ЦФ
    Главный тренер
    Мигель «Мичел» Санчес Муньос
    Валенсия
    13
    Кристиан Риверо
    ВР
    14
    Хосе Луис Гайя
    ЛЗ
    31
    Рубен Иранцо
    ЦЗ
    12
    Тьерри Корреа
    ПЗ
    6
    Уго Гильямон
    ОП
    10
    Андре Алмейда
    ЦП
    19
    Селим Амалла
    ЦП
    11
    Петер Федерико
    ПВ
    30
    Уго Гонсалес
    ПВ
    27
    Пабло Госальбес
    ЦФ
    17
    Роман Яремчук
    ЦФ
    Жирона
    1
    Хуан Карлос
    ВР
    26
    Тони Фуидиас
    ВР
    15
    Хуанпе
    ЦЗ
    18
    Пабло Торре
    АП
    31
    Джастин Гарсия
    ЛВ
    19
    Тони Вилья
    ЛВ
    11
    Валери Фернандес
    ПВ
    24
    Порту
    ПВ
    7
    Кристиан Стуани
    ЦФ
    4-2-1-3
    25
    Мамардашвили
    3
    Москера
    15
    Озкаджар
    34
    Гасиоровски
    20
    Фулкье
    18
    Пепелу
    8
    Гуэрра
    7
    Каньос
    22
    Мари
    16
    Лопес
    9
    Дуро
    3-1-2-3-1
    13
    Газзанига
    4
    Мартинес
    25
    Гарсия
    17
    Блинд
    5
    Лопес
    21
    Эррера
    14
    Гарсия
    8
    Цыганков
    23
    Мартин
    16
    Савио
    9
    Довбик
    15
    Озкаджар
    14
    Гайя
    14
    Гайя
    15
    Озкаджар
    20
    Фулкье
    12
    Корреа
    12
    Корреа
    20
    Фулкье
    Гайя
    10
    Алмейда
    10
    Алмейда
    Гайя
    22
    Мари
    17
    Яремчук
    17
    Яремчук
    22
    Мари
    25
    Гарсия
    15
    Хуанпе
    15
    Хуанпе
    25
    Гарсия
    16
    Савио
    31
    Гарсия
    31
    Гарсия
    16
    Савио
    21
    Эррера
    11
    Фернандес
    11
    Фернандес
    21
    Эррера
    8
    Цыганков
    24
    Порту
    24
    Порту
    8
    Цыганков
    9
    Довбик
    7
    Стуани
    7
    Стуани
    9
    Довбик
    Остались в запасе
    Валенсия
    Жирона
    13
    Кристиан Риверо
    ВР
    31
    Рубен Иранцо
    ЦЗ
    6
    Уго Гильямон
    ОП
    19
    Селим Амалла
    ЦП
    11
    Петер Федерико
    ПВ
    30
    Уго Гонсалес
    ПВ
    27
    Пабло Госальбес
    ЦФ
    Главный тренер
    Рубен Бараха
    1
    Хуан Карлос
    ВР
    26
    Тони Фуидиас
    ВР
    18
    Пабло Торре
    АП
    19
    Тони Вилья
    ЛВ
    Главный тренер
    Мигель «Мичел» Санчес Муньос
    Остались в запасе
    13
    Кристиан Риверо
    ВР
    31
    Рубен Иранцо
    ЦЗ
    6
    Уго Гильямон
    ОП
    19
    Селим Амалла
    ЦП
    11
    Петер Федерико
    ПВ
    30
    Уго Гонсалес
    ПВ
    27
    Пабло Госальбес
    ЦФ
    Остались в запасе
    1
    Хуан Карлос
    ВР
    26
    Тони Фуидиас
    ВР
    18
    Пабло Торре
    АП
    19
    Тони Вилья
    ЛВ
    Главный тренер
    Рубен Бараха
    Главный тренер
    Мигель «Мичел» Санчес Муньос
    Статистика матча Валенсия - Жирона
    2
    Всего ударов по воротам
    20
    18
    Удары в створ
    6
    5
    Владение мячом %
    36
    0
    Желтые карточки
    2
    0
    Угловые удары
    5
    4
    Нарушения
    10
    8
    Офсайды
    0
    4
    Количество передач
    343
    275
    Сейвы
    3
    5
    Точность передач %
    86
    208
    Удары мимо ворот
    10
    6
    Блокированные удары
    4
    7
    Удары из пределов штрафной
    10
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    10
    0
    xG (ожидаемые голы)
    3.09
    2.55
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Жироны», 37-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 мая 2024, в 20:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия»«Жирона»

    «Валенсия» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024

    Новости по теме
    «Валенсия» – «Жирона»: прогноз на матч 37 тура Примеры, 19 мая
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:14
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+