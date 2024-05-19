Валенсия
19.05.2024, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 37 тур
Испания. Примера, 37 тур
1 : 3
Матч завершен
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Жирона
84' Пепелу (П)
32' Савио
58' А. Довбик
67' Я. Гасиоровски (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
(К) ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
15
Дженк Озкаджар
ЦЗ
34
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
18
Пепелу
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
16
Диего Лопес
ЦФ
22
Альберто Мари
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
25
Эрик Гарсия
ЦЗ
4
Арнау Мартинес
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
21
Янхель Эррера
ЦП
14
Алейкс Гарсия
(К) ЦП
23
Иван Мартин
АП
16
Савио
ПВ
8
Виктор Цыганков
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
31
Рубен Иранцо
ЦЗ
12
Тьерри Корреа
ПЗ
6
Уго Гильямон
ОП
10
Андре Алмейда
ЦП
19
Селим Амалла
ЦП
11
Петер Федерико
ПВ
30
Уго Гонсалес
ПВ
27
Пабло Госальбес
ЦФ
17
Роман Яремчук
ЦФ
Жирона
1
Хуан Карлос
ВР
26
Тони Фуидиас
ВР
15
Хуанпе
ЦЗ
18
Пабло Торре
АП
31
Джастин Гарсия
ЛВ
19
Тони Вилья
ЛВ
11
Валери Фернандес
ПВ
24
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
4-2-1-3
25
Мамардашвили
3
Москера
15
Озкаджар
34
Гасиоровски
20
Фулкье
18
Пепелу
8
Гуэрра
7
Каньос
22
Мари
16
Лопес
9
Дуро
3-1-2-3-1
13
Газзанига
4
Мартинес
25
Гарсия
17
Блинд
5
Лопес
21
Эррера
14
Гарсия
8
Цыганков
23
Мартин
16
Савио
9
Довбик
15
Озкаджар
14
Гайя
14
Гайя
15
Озкаджар
20
Фулкье
12
Корреа
12
Корреа
20
Фулкье
Гайя
10
Алмейда
10
Алмейда
Гайя
22
Мари
17
Яремчук
17
Яремчук
22
Мари
25
Гарсия
15
Хуанпе
15
Хуанпе
25
Гарсия
16
Савио
31
Гарсия
31
Гарсия
16
Савио
21
Эррера
11
Фернандес
11
Фернандес
21
Эррера
8
Цыганков
24
Порту
24
Порту
8
Цыганков
9
Довбик
7
Стуани
7
Стуани
9
Довбик
Остались в запасе
Валенсия
Жирона
13
Кристиан Риверо
ВР
31
Рубен Иранцо
ЦЗ
6
Уго Гильямон
ОП
19
Селим Амалла
ЦП
11
Петер Федерико
ПВ
30
Уго Гонсалес
ПВ
27
Пабло Госальбес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
1
Хуан Карлос
ВР
26
Тони Фуидиас
ВР
18
Пабло Торре
АП
19
Тони Вилья
ЛВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
31
Рубен Иранцо
ЦЗ
6
Уго Гильямон
ОП
19
Селим Амалла
ЦП
11
Петер Федерико
ПВ
30
Уго Гонсалес
ПВ
27
Пабло Госальбес
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Карлос
ВР
26
Тони Фуидиас
ВР
18
Пабло Торре
АП
19
Тони Вилья
ЛВ
Главный тренер
Рубен Бараха
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Валенсия - Жирона
2
Всего ударов по воротам
20
18
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
36
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Жироны», 37-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 мая 2024, в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Жирона»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Игру будет транслировать «Фонбет».