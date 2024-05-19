Ливерпуль
19.05.2024, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Англия. Премьер-лига, 38 тур
2 : 0
Матч завершен
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Вулверхэмптон
34' А. Мак Аллистер
40' Д. Куанса
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
26
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
78
Джарел Куанса
ЦЗ
66
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
19
Харви Эллиот
АП
7
Луис Диас
ЛВ
18
Коди Гакпо
ЛВ
11
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
3
Райан Айт Нури
ЛЗ
23
Макс Килман
(К) ЦЗ
4
Сантьяго Буэно
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
22
Нельсон Семеду
ПЗ
5
Марио Лемина
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
8
Жоао Гомес
ЦП
11
Хи-Чан Хванг
ЦФ
12
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Ливерпуль
62
Куивин Келлехер
ВР
5
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
84
Конор Брэдли
ПЗ
38
Райан Гравенберх
ЦП
17
Кертис Джонс
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
20
Диогу Жота
ЛВ
9
Дарвин Нуньес
ЦФ
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
17
Уго Буэно
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
62
Таванда Чирева
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
6
Бубакар Траоре
ЦП
7
Педру Нету
ЛВ
30
Enso González
ЦФ
63
Натан Фрейзер
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Алиссон
26
Робертсон
4
ван Дейк
78
Куанса
66
Александер-Арнольд
3
Эндо
10
Мак Аллистер
18
Гакпо
19
Эллиот
11
Салах
7
Диас
3-3-2-2
1
Са
23
Килман
4
Буэно
24
Тоти
22
Семеду
5
Лемина
3
Айт Нури
27
Беллегард
8
Гомес
12
Кунья
11
Хванг
66
Александер-Арнольд
84
Брэдли
84
Брэдли
66
Александер-Арнольд
10
Мак Аллистер
38
Гравенберх
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
19
Эллиот
17
Джонс
17
Джонс
19
Эллиот
18
Гакпо
8
Собослаи
8
Собослаи
18
Гакпо
7
Диас
9
Нуньес
9
Нуньес
7
Диас
3
Айт Нури
17
Буэно
17
Буэно
3
Айт Нури
11
Хванг
2
Доэрти
2
Доэрти
11
Хванг
4
Буэно
20
Дойл
20
Дойл
4
Буэно
27
Беллегард
6
Траоре
6
Траоре
27
Беллегард
12
Кунья
7
Нету
7
Нету
12
Кунья
Остались в запасе
Ливерпуль
Вулверхэмптон
62
Куивин Келлехер
ВР
5
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
25
Дэниэл Бентли
ВР
62
Таванда Чирева
ЦП
30
Enso González
ЦФ
63
Натан Фрейзер
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
62
Куивин Келлехер
ВР
5
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
62
Таванда Чирева
ЦП
30
Enso González
ЦФ
63
Натан Фрейзер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Ливерпуль - Вулверхэмптон
1
1
1
Всего ударов по воротам
36
4
Удары в створ
14
3
Владение мячом %
68
0
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Вулверхэмптона», 38-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 мая 2024, в 18:00 по московскому времени.
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