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    • «Удинезе» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024

    «Удинезе» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024

    Удинезе
    19.05.2024, воскресенье, 16:00
    Италия. Серия А, 37 тур
    1 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Эмполи
    90+14' Л. Самарджич (П)
    90' М. Ньянг (П)
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Удинезе
    40
    Мадука Окойе
    ВР
    12
    Ассан Камара
    ЛЗ
    18
    Нехуэн Перес
    ЦЗ
    31
    Томас Кристенсен
    ЦЗ
    29
    Яка Бийол
    ЦЗ
    19
    Кингсли Эхизибуе
    ПЗ
    11
    Уолес
    (К) ОП
    32
    Мартин Пайеро
    ЦП
    24
    Лазар Самарджич
    АП
    17
    Лоренцо Лукка
    ЦФ
    7
    Исаак Саксесс
    ЦФ
    Главный тренер
    Фабио Каннаваро
    Эмполи
    25
    Элия Каприле
    ВР
    3
    Джузеппе Пеццелла
    ЦЗ
    33
    Себастьяно Луперто
    (К) ЦЗ
    34
    Ардиан Исмайли
    ЦЗ
    19
    Бартош Берешиньски
    ПЗ
    29
    Юссеф Мале
    ЦП
    5
    Альберто Грасси
    ЦП
    30
    Симоне Бастони
    ЦП
    11
    Эммануэль Гьяси
    ЛВ
    20
    Маттео Кансельери
    ПВ
    17
    Альберто Черри
    ЦФ
    Главный тренер
    Давиде Никола
    Удинезе
    70
    Федерико Моска
    ВР
    93
    Даниэле Паделли
    ВР
    33
    Джордан Земура
    ЛЗ
    27
    Кристиан Кабаселе
    ЦЗ
    16
    Антонио Тиквич
    ЦЗ
    13
    Жоау Феррейра
    ЦЗ
    14
    Джеймс Абанква
    ЦЗ
    30
    Лаутаро Джаннетти
    ЦЗ
    2
    Фести Эбоселе
    ПЗ
    6
    Ойер Саррага
    ЦП
    79
    Давид Пейчич
    АП
    37
    Роберто Перейра
    АП
    9
    Кейнан Дэвис
    ЦФ
    22
    Бреннер
    ЦФ
    Эмполи
    12
    Якопо Сегетти
    ВР
    1
    Самуэле Перисан
    ВР
    13
    Либерато Кэкачей
    ЛЗ
    2
    Саба Гогличидзе
    ЦЗ
    4
    Себастьян Валюкевич
    ЦЗ
    7
    Лука Мариануччи
    ЦЗ
    27
    Шимон Журковски
    ЦП
    21
    Якопо Фаццини
    ЦП
    18
    Рэзван Марин
    ЦП
    8
    Виктор Коваленко
    АП
    28
    Николо Камбьяги
    ЛВ
    10
    М'Байе Ньянг
    ЦФ
    9
    Франческо Капуто
    ЦФ
    23
    Маттиа Дестро
    ЦФ
    3-3-1-1-2
    40
    Окойе
    18
    Перес
    31
    Кристенсен
    29
    Бийол
    12
    Камара
    11
    Уолес
    19
    Эхизибуе
    32
    Пайеро
    24
    Самарджич
    7
    Саксесс
    17
    Лукка
    4-3-2-1
    25
    Каприле
    19
    Берешиньски
    33
    Луперто
    34
    Исмайли
    3
    Пеццелла
    29
    Мале
    5
    Грасси
    30
    Бастони
    20
    Кансельери
    11
    Гьяси
    17
    Черри
    12
    Камара
    13
    Феррейра
    13
    Феррейра
    12
    Камара
    19
    Эхизибуе
    2
    Эбоселе
    2
    Эбоселе
    19
    Эхизибуе
    11
    Уолес
    6
    Саррага
    6
    Саррага
    11
    Уолес
    Бреннер
    9
    Дэвис
    9
    Дэвис
    Бреннер
    7
    Саксесс
    22
    Бреннер
    22
    Бреннер
    7
    Саксесс
    19
    Берешиньски
    4
    Валюкевич
    4
    Валюкевич
    19
    Берешиньски
    30
    Бастони
    21
    Фаццини
    21
    Фаццини
    30
    Бастони
    5
    Грасси
    18
    Марин
    18
    Марин
    5
    Грасси
    20
    Кансельери
    28
    Камбьяги
    28
    Камбьяги
    20
    Кансельери
    17
    Черри
    10
    Ньянг
    10
    Ньянг
    17
    Черри
    Остались в запасе
    Удинезе
    Эмполи
    70
    Федерико Моска
    ВР
    93
    Даниэле Паделли
    ВР
    33
    Джордан Земура
    ЛЗ
    27
    Кристиан Кабаселе
    ЦЗ
    16
    Антонио Тиквич
    ЦЗ
    14
    Джеймс Абанква
    ЦЗ
    30
    Лаутаро Джаннетти
    ЦЗ
    79
    Давид Пейчич
    АП
    37
    Роберто Перейра
    АП
    Главный тренер
    Фабио Каннаваро
    12
    Якопо Сегетти
    ВР
    1
    Самуэле Перисан
    ВР
    13
    Либерато Кэкачей
    ЛЗ
    2
    Саба Гогличидзе
    ЦЗ
    7
    Лука Мариануччи
    ЦЗ
    27
    Шимон Журковски
    ЦП
    8
    Виктор Коваленко
    АП
    9
    Франческо Капуто
    ЦФ
    23
    Маттиа Дестро
    ЦФ
    Главный тренер
    Давиде Никола
    Остались в запасе
    70
    Федерико Моска
    ВР
    93
    Даниэле Паделли
    ВР
    33
    Джордан Земура
    ЛЗ
    27
    Кристиан Кабаселе
    ЦЗ
    16
    Антонио Тиквич
    ЦЗ
    14
    Джеймс Абанква
    ЦЗ
    30
    Лаутаро Джаннетти
    ЦЗ
    79
    Давид Пейчич
    АП
    37
    Роберто Перейра
    АП
    Остались в запасе
    12
    Якопо Сегетти
    ВР
    1
    Самуэле Перисан
    ВР
    13
    Либерато Кэкачей
    ЛЗ
    2
    Саба Гогличидзе
    ЦЗ
    7
    Лука Мариануччи
    ЦЗ
    27
    Шимон Журковски
    ЦП
    8
    Виктор Коваленко
    АП
    9
    Франческо Капуто
    ЦФ
    23
    Маттиа Дестро
    ЦФ
    Главный тренер
    Фабио Каннаваро
    Главный тренер
    Давиде Никола
    Статистика матча Удинезе - Эмполи
    1
    7
    Всего ударов по воротам
    8
    4
    Удары в створ
    2
    1
    Владение мячом %
    47
    0
    Желтые карточки
    1
    7
    Угловые удары
    5
    5
    Нарушения
    14
    18
    Офсайды
    1
    3
    Количество передач
    311
    196
    Сейвы
    0
    1
    Точность передач %
    72
    131
    Удары мимо ворот
    5
    2
    Блокированные удары
    1
    1
    Удары из пределов штрафной
    3
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    5
    0
    xG (ожидаемые голы)
    1.7
    0.88
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Эмполи», 37-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 мая 2024, в 16:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе» – «Эмполи»

    «Удинезе» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024

    Источник: «Бомбардир»

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