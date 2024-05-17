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    • «Фиорентина» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2024

    «Фиорентина» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2024

    Фиорентина
    17.05.2024, пятница, 21:45
    Италия. Серия А, 37 тур
    2 : 1
    Идет второй тайм 51‘
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.4
    Х
    4.4
    П2
    9.5
    Реклама, 18+
    Наполи
    40' К. Бираги
    42' М. Нзола
    8' А. Ррахмани
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Фиорентина
    1
    Пьетро Террачиано
    ВР
    3
    Кристиано Бираги
    (К) ЛЗ
    28
    Лукас Мартинес
    ЦЗ
    4
    Никола Миленкович
    ЦЗ
    2
    Додо
    ПЗ
    5
    Джакомо Бонавентура
    ЦП
    6
    Артур
    ЦП
    10
    Николас Гонсалес
    ЛВ
    18
    М'Бала Нзола
    ЦФ
    99
    Кристиан Куаме
    ЦФ
    9
    Лукас Белтран
    ЦФ
    Главный тренер
    Винченцо Итальяно
    Наполи
    1
    Алекс Мерет
    ВР
    17
    Матиас Оливера
    ЛЗ
    13
    Амир Ррахмани
    (К) ЦЗ
    55
    Лео Эстигард
    ЦЗ
    30
    Паскуале Маццокки
    ПЗ
    24
    Йенс-Люс Каюсте
    ОП
    68
    Станислав Лоботка
    ЦП
    99
    Франк Ангисса
    ЦП
    77
    Хвича Кварацхелия
    ЛВ
    21
    Маттео Политано
    ПВ
    18
    Джованни Симеоне
    ЦФ
    Главный тренер
    Франческо Кальцона
    Фиорентина
    30
    Томмазо Мартинелли
    ВР
    53
    Оливер Кристенсен
    ВР
    65
    Фабиано Паризи
    ЛЗ
    16
    Лука Раньери
    ЛЗ
    37
    Пьетро Комуццо
    ЦЗ
    33
    Майкл Кайоде
    ПЗ
    22
    Давиде Фараони
    ПЗ
    38
    Роландо Мандрагора
    ОП
    32
    Альфред Дункан
    ЦП
    17
    Гаэтано Кастровилли
    ЦП
    19
    Джино Инфантино
    ЦП
    8
    Максим Лопес
    ЦП
    72
    Антонин Барак
    АП
    11
    Нанитамо Иконе
    ПВ
    20
    Андреа Белотти
    ЦФ
    Наполи
    16
    Хуберт Идасяк
    ВР
    14
    Никита Контини
    ВР
    5
    Жуан
    ЦЗ
    3
    Натан
    ЦЗ
    32
    Леандер Дендокер
    ЦП
    8
    Хамед Траоре
    АП
    29
    Йеспер Линдстрем
    АП
    26
    Сириль Нгонг
    ПВ
    81
    Джакомо Распадори
    ЦФ
    4-2-1-3
    1
    Террачиано
    3
    Бираги
    28
    Мартинес
    4
    Миленкович
    2
    Додо
    5
    Бонавентура
    6
    Артур
    10
    Гонсалес
    9
    Белтран
    99
    Куаме
    18
    Нзола
    4-1-2-2-1
    1
    Мерет
    30
    Маццокки
    13
    Ррахмани
    55
    Эстигард
    17
    Оливера
    24
    Каюсте
    68
    Лоботка
    99
    Ангисса
    21
    Политано
    77
    Кварацхелия
    18
    Симеоне
    Остались в запасе
    Фиорентина
    Наполи
    30
    Томмазо Мартинелли
    ВР
    53
    Оливер Кристенсен
    ВР
    65
    Фабиано Паризи
    ЛЗ
    16
    Лука Раньери
    ЛЗ
    37
    Пьетро Комуццо
    ЦЗ
    33
    Майкл Кайоде
    ПЗ
    22
    Давиде Фараони
    ПЗ
    38
    Роландо Мандрагора
    ОП
    32
    Альфред Дункан
    ЦП
    17
    Гаэтано Кастровилли
    ЦП
    19
    Джино Инфантино
    ЦП
    8
    Максим Лопес
    ЦП
    72
    Антонин Барак
    АП
    11
    Нанитамо Иконе
    ПВ
    20
    Андреа Белотти
    ЦФ
    Главный тренер
    Винченцо Итальяно
    16
    Хуберт Идасяк
    ВР
    14
    Никита Контини
    ВР
    5
    Жуан
    ЦЗ
    3
    Натан
    ЦЗ
    32
    Леандер Дендокер
    ЦП
    8
    Хамед Траоре
    АП
    29
    Йеспер Линдстрем
    АП
    26
    Сириль Нгонг
    ПВ
    81
    Джакомо Распадори
    ЦФ
    Главный тренер
    Франческо Кальцона
    Остались в запасе
    30
    Томмазо Мартинелли
    ВР
    53
    Оливер Кристенсен
    ВР
    65
    Фабиано Паризи
    ЛЗ
    16
    Лука Раньери
    ЛЗ
    37
    Пьетро Комуццо
    ЦЗ
    33
    Майкл Кайоде
    ПЗ
    22
    Давиде Фараони
    ПЗ
    38
    Роландо Мандрагора
    ОП
    32
    Альфред Дункан
    ЦП
    17
    Гаэтано Кастровилли
    ЦП
    19
    Джино Инфантино
    ЦП
    8
    Максим Лопес
    ЦП
    72
    Антонин Барак
    АП
    11
    Нанитамо Иконе
    ПВ
    20
    Андреа Белотти
    ЦФ
    Остались в запасе
    16
    Хуберт Идасяк
    ВР
    14
    Никита Контини
    ВР
    5
    Жуан
    ЦЗ
    3
    Натан
    ЦЗ
    32
    Леандер Дендокер
    ЦП
    8
    Хамед Траоре
    АП
    29
    Йеспер Линдстрем
    АП
    26
    Сириль Нгонг
    ПВ
    81
    Джакомо Распадори
    ЦФ
    Главный тренер
    Винченцо Итальяно
    Главный тренер
    Франческо Кальцона
    Статистика матча Фиорентина - Наполи
    1
    Всего ударов по воротам
    9
    6
    Удары в створ
    4
    1
    Желтые карточки
    0
    1
    Нарушения
    9
    6
    Удары мимо ворот
    4
    5
    Блокированные удары
    1
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Наполи», 37-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая 2024, в 21:45 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Наполи»

    «Фиорентина» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2024

    Источник: «Бомбардир»

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