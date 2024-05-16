Торпедо
16.05.2024, четверг, 19:30
Россия. Первая лига, 24 тур
Россия. Первая лига, 24 тур
- : -
Не начался
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П1
1.5
Х
4
П2
7.1
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Кубань
Статистика матча Торпедо - Кубань
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Кубани», 24-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 мая 2024, в 29:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Кубань»
- Матч будет транслировать «Фонбет».