Ленинградец
16.05.2024, четверг, 17:00
Россия. Первая лига, 24 тур
Россия. Первая лига, 24 тур
- : -
Не начался
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П1
4.4
Х
2.9
П2
2.08
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Арсенал
Статистика матча Ленинградец - Арсенал
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Ленинградец» против «Арсенала», 24-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 мая 2024, в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ленинградец» – «Арсенал»
- Матч будет транслировать «Olimpbet».