Хетафе
15.05.2024, среда, 23:00
Испания. Примера, 36 тур
Испания. Примера, 36 тур
- : -
Не начался
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П1
5.2
Х
3.7
П2
1.75
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Атлетико
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
3
Фабрисио Анхилери
ЛЗ
16
Диего Рико
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
4
Гастон Альварес
ЦЗ
18
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
20
Неманья Максимович
ЦП
5
Луис Милья
ЦП
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
7
Хайме Мата
ЦФ
12
Мэйсон Гринвуд
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
20
Аксель Витсель
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
17
Родриго Рикельме
ЛП
10
Анхель Корреа
ЦП
12
Самуэль Лино
ЦП
6
Коке
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
3
Сесар Аспиликуэта
ПП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
3-2-3-2
13
Сорья
16
Рико
2
Джене
4
Альварес
3
Анхилери
18
Кармона
20
Максимович
5
Милья
25
Сантьяго
12
Гринвуд
7
Мата
3-5-1-1
13
Облак
20
Витсель
15
Савич
22
Эрмосо
3
Аспиликуэта
12
Лино
6
Коке
14
Льоренте
17
Рикельме
10
Корреа
7
Гризманн
Остались в запасе
Хетафе
Атлетико
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Хетафе - Атлетико
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Хетафе» против «Атлетико», 36-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 мая 2024, в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хетафе» – «Атлетико»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Игру будет транслировать «Фонбет».