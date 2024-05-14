Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Алавеса», 36-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 мая 2024, в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Алавес»

Матч можно посмотреть на канале «Okko».

Игру будет транслировать «Olimpbet».

​​​​​​​