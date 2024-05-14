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    • «Реал» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 мая 2024

    «Реал» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 мая 2024

    Реал
    14.05.2024, вторник, 22:30
    Испания. Примера, 36 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.23
    Х
    6.5
    П2
    15
    Реклама, 18+
    Алавес
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Реал
    1
    Тибо Куртуа
    ВР
    20
    Фран Гарсия
    ЛЗ
    22
    Антонио Рюдигер
    ЦЗ
    3
    Эдер Милитао
    ЦЗ
    17
    Лукас
    ПЗ
    12
    Эдуардо Камавинга
    ЦП
    10
    Лука Модрич
    ЦП
    19
    Даниэль Себальос
    ЦП
    24
    Арда Гюлер
    ЦФ
    21
    Браим Диас
    ЦФ
    14
    Хоселу
    ЦФ
    Главный тренер
    Карло Анчелотти
    Алавес
    31
    Хесус Овоно
    ВР
    27
    Хави Лопес
    ЛЗ
    5
    Абдель Абкар
    ЦЗ
    16
    Рафа Марин
    ЦЗ
    14
    Науэль Теналья
    ПЗ
    6
    Андер Гевара
    ЦП
    22
    Карлос Висенте
    ЦП
    18
    Хон Гуриди
    ЦП
    20
    Джулиано Симеоне
    ЦП
    23
    Карлос Бенавидес
    ЦП
    15
    Кике
    ЦФ
    Главный тренер
    Луис Гарсия Пласа
    4-3-3
    1
    Куртуа
    20
    Гарсия
    22
    Рюдигер
    3
    Милитао
    17
    Лукас
    12
    Камавинга
    10
    Модрич
    19
    Себальос
    14
    Хоселу
    21
    Диас
    24
    Гюлер
    4-5-1
    31
    Овоно
    14
    Теналья
    5
    Абкар
    16
    Марин
    27
    Лопес
    6
    Гевара
    18
    Гуриди
    20
    Симеоне
    23
    Бенавидес
    22
    Висенте
    15
    Кике
    Остались в запасе
    Реал
    Алавес
    Главный тренер
    Карло Анчелотти
    Главный тренер
    Луис Гарсия Пласа
    Главный тренер
    Карло Анчелотти
    Главный тренер
    Луис Гарсия Пласа
    Статистика матча Реал - Алавес
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Алавеса», 36-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 мая 2024, в 22:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Алавес»

    «Реал» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 мая 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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