Реал
14.05.2024, вторник, 22:30
Испания. Примера, 36 тур
Испания. Примера, 36 тур
- : -
Не начался
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П1
1.23
Х
6.5
П2
15
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Алавес
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
17
Лукас
ПЗ
12
Эдуардо Камавинга
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
19
Даниэль Себальос
ЦП
24
Арда Гюлер
ЦФ
21
Браим Диас
ЦФ
14
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Алавес
31
Хесус Овоно
ВР
27
Хави Лопес
ЛЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
6
Андер Гевара
ЦП
22
Карлос Висенте
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
20
Джулиано Симеоне
ЦП
23
Карлос Бенавидес
ЦП
15
Кике
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
4-3-3
1
Куртуа
20
Гарсия
22
Рюдигер
3
Милитао
17
Лукас
12
Камавинга
10
Модрич
19
Себальос
14
Хоселу
21
Диас
24
Гюлер
4-5-1
31
Овоно
14
Теналья
5
Абкар
16
Марин
27
Лопес
6
Гевара
18
Гуриди
20
Симеоне
23
Бенавидес
22
Висенте
15
Кике
Остались в запасе
Реал
Алавес
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Реал - Алавес
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Алавеса», 36-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 мая 2024, в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Алавес»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Игру будет транслировать «Olimpbet».