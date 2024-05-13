Фиорентина
13.05.2024, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 36 тур
Италия. Серия А, 36 тур
2 : 1
Матч завершен
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Монца
32' Н. Гонсалес
78' Артур
9' М. Джурич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
4
Никола Миленкович
(К) ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
38
Роландо Мандрагора
ОП
6
Артур
ЦП
17
Гаэтано Кастровилли
ЦП
72
Антонин Барак
АП
10
Николас Гонсалес
ЛВ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Монца
16
Микеле Ди Грегорио
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
22
Пабло Мари
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
28
Андреа Колпани
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
32
Маттео Пессина
(К) АП
20
Алессио Дзербин
ЛВ
47
Дани Мота
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Фиорентина
53
Оливер Кристенсен
ВР
30
Томмазо Мартинелли
ВР
16
Лука Раньери
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
37
Пьетро Комуццо
ЦЗ
22
Давиде Фараони
ПЗ
2
Додо
ПЗ
19
Джино Инфантино
ЦП
5
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Максим Лопес
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
99
Кристиан Куаме
ЦФ
9
Лукас Белтран
ЦФ
Монца
66
Стефано Гори
ВР
23
Алессандро Соррентино
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
6
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
80
Самуэле Виньято
АП
13
Педру Перейра
ПВ
9
Лоренцо Коломбо
ЦФ
61
Andrea Ferraris
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Террачиано
65
Паризи
4
Миленкович
28
Мартинес
33
Кайоде
38
Мандрагора
6
Артур
17
Кастровилли
10
Гонсалес
72
Барак
18
Нзола
4-2-2-2
16
Ди Грегорио
19
Биринделли
22
Мари
4
Иццо
77
Кирьякопулос
28
Колпани
38
Бондо
32
Пессина
20
Дзербин
11
Джурич
47
Мота
65
Паризи
3
Бираги
3
Бираги
65
Паризи
33
Кайоде
22
Фараони
22
Фараони
33
Кайоде
6
Артур
32
Дункан
32
Дункан
6
Артур
18
Нзола
99
Куаме
99
Куаме
18
Нзола
17
Кастровилли
9
Белтран
9
Белтран
17
Кастровилли
77
Кирьякопулос
5
Калдирола
5
Калдирола
77
Кирьякопулос
22
Мари
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
22
Мари
47
Мота
8
Акпа Акпро
8
Акпа Акпро
47
Мота
28
Колпани
21
Карбони
21
Карбони
28
Колпани
19
Биринделли
13
Перейра
13
Перейра
19
Биринделли
Остались в запасе
Фиорентина
Монца
53
Оливер Кристенсен
ВР
30
Томмазо Мартинелли
ВР
16
Лука Раньери
ЛЗ
37
Пьетро Комуццо
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
19
Джино Инфантино
ЦП
5
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Максим Лопес
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
66
Стефано Гори
ВР
23
Алессандро Соррентино
ВР
2
Джулио Донати
ПЗ
6
Роберто Гальярдини
ЦП
80
Самуэле Виньято
АП
9
Лоренцо Коломбо
ЦФ
61
Andrea Ferraris
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
53
Оливер Кристенсен
ВР
30
Томмазо Мартинелли
ВР
16
Лука Раньери
ЛЗ
37
Пьетро Комуццо
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
19
Джино Инфантино
ЦП
5
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Максим Лопес
ЦП
Остались в запасе
66
Стефано Гори
ВР
23
Алессандро Соррентино
ВР
2
Джулио Донати
ПЗ
6
Роберто Гальярдини
ЦП
80
Самуэле Виньято
АП
9
Лоренцо Коломбо
ЦФ
61
Andrea Ferraris
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Фиорентина - Монца
1
1
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
50
50
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Монцы», 36-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 мая 2024, в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Монца»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Игру будет транслировать «Olimpbet».