Бавария
12.05.2024, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
Германия. Бундеслига, 33 тур
2 : 0
Матч завершен
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Вольфсбург
4' Л. Звонарек
13' Л. Горецка
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К) ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
45
Александар Павлович
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Леон Горецка
ЦП
34
Ловро Звонарек
АП
17
Брайан Сарагоса
АП
25
Томас Мюллер
ЦФ
39
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
25
Мориц Йенц
ЦЗ
4
Максенс Лакруа
ЦЗ
3
Себастьян Борнау
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
20
Боте Баку
ПЗ
40
Кевин Паредес
ЛП
19
Ловро Майер
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
(К) ЦП
39
Патрик Виммер
ПВ
23
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Бавария
18
Даниэль Перец
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
5
Седрик Зесигер
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
41
Kofi Jeremy Amoako
ЦП
16
Якуб Каминьски
ЛВ
7
Вацлав Черны
ЦФ
17
Кевин Беренс
ЦФ
11
Тиагу Томаш
ЦФ
18
Дженан Пейчинович
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Нойер
19
Дэвис
3
Мин-Джэ
2
Упамекано
45
Павлович
6
Киммих
8
Горецка
17
Сарагоса
34
Звонарек
39
Тель
25
Мюллер
3-2-3-1-1
1
Кастелс
25
Йенц
4
Лакруа
3
Борнау
20
Баку
21
Меле
19
Майер
27
Арнольд
40
Паредес
39
Виммер
23
Винд
1
Нойер
18
Перец
18
Перец
1
Нойер
3
Мин-Джэ
4
де Лигт
4
де Лигт
3
Мин-Джэ
8
Горецка
27
Лаймер
27
Лаймер
8
Горецка
25
Йенц
5
Зесигер
5
Зесигер
25
Йенц
39
Виммер
16
Каминьски
16
Каминьски
39
Виммер
20
Баку
7
Черны
7
Черны
20
Баку
40
Паредес
11
Томаш
11
Томаш
40
Паредес
Остались в запасе
Бавария
Вольфсбург
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
Главный тренер
Томас Тухель
12
Павао Перван
ВР
2
Килиан Фишер
ПЗ
41
Kofi Jeremy Amoako
ЦП
17
Кевин Беренс
ЦФ
18
Дженан Пейчинович
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
2
Килиан Фишер
ПЗ
41
Kofi Jeremy Amoako
ЦП
17
Кевин Беренс
ЦФ
18
Дженан Пейчинович
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Бавария - Вольфсбург
2
Всего ударов по воротам
6
5
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
59
41
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Вольфсбурга», 33-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 мая 2024, в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Вольфсбург»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! Футбол 3».
- Игру будет транслировать «Олимп».