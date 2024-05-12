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    • «Бавария» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024

    «Бавария» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024

    Бавария
    12.05.2024, воскресенье, 18:30
    Германия. Бундеслига, 33 тур
    2 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Вольфсбург
    4' Л. Звонарек
    13' Л. Горецка
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Бавария
    1
    Мануэль Нойер
    (К) ВР
    19
    Альфонсо Дэвис
    ЛЗ
    2
    Дайот Упамекано
    ЦЗ
    3
    Ким Мин-Джэ
    ЦЗ
    45
    Александар Павлович
    ОП
    6
    Йозуа Киммих
    ОП
    8
    Леон Горецка
    ЦП
    34
    Ловро Звонарек
    АП
    17
    Брайан Сарагоса
    АП
    25
    Томас Мюллер
    ЦФ
    39
    Матис Тель
    ЦФ
    Главный тренер
    Томас Тухель
    Вольфсбург
    1
    Коэн Кастелс
    ВР
    25
    Мориц Йенц
    ЦЗ
    4
    Максенс Лакруа
    ЦЗ
    3
    Себастьян Борнау
    ЦЗ
    21
    Йоаким Меле
    ПЗ
    20
    Боте Баку
    ПЗ
    40
    Кевин Паредес
    ЛП
    19
    Ловро Майер
    ЦП
    27
    Максимилиан Арнольд
    (К) ЦП
    39
    Патрик Виммер
    ПВ
    23
    Йонас Винд
    ЦФ
    Главный тренер
    Ральф Хазенхюттль
    Бавария
    18
    Даниэль Перец
    ВР
    26
    Свен Ульрайх
    ВР
    15
    Эрик Дайер
    ЦЗ
    4
    Матейс де Лигт
    ЦЗ
    27
    Конрад Лаймер
    ЦП
    Вольфсбург
    12
    Павао Перван
    ВР
    5
    Седрик Зесигер
    ЦЗ
    2
    Килиан Фишер
    ПЗ
    41
    Kofi Jeremy Amoako
    ЦП
    16
    Якуб Каминьски
    ЛВ
    7
    Вацлав Черны
    ЦФ
    17
    Кевин Беренс
    ЦФ
    11
    Тиагу Томаш
    ЦФ
    18
    Дженан Пейчинович
    ЦФ
    3-2-1-2-2
    1
    Нойер
    19
    Дэвис
    3
    Мин-Джэ
    2
    Упамекано
    45
    Павлович
    6
    Киммих
    8
    Горецка
    17
    Сарагоса
    34
    Звонарек
    39
    Тель
    25
    Мюллер
    3-2-3-1-1
    1
    Кастелс
    25
    Йенц
    4
    Лакруа
    3
    Борнау
    20
    Баку
    21
    Меле
    19
    Майер
    27
    Арнольд
    40
    Паредес
    39
    Виммер
    23
    Винд
    1
    Нойер
    18
    Перец
    18
    Перец
    1
    Нойер
    3
    Мин-Джэ
    4
    де Лигт
    4
    де Лигт
    3
    Мин-Джэ
    8
    Горецка
    27
    Лаймер
    27
    Лаймер
    8
    Горецка
    25
    Йенц
    5
    Зесигер
    5
    Зесигер
    25
    Йенц
    39
    Виммер
    16
    Каминьски
    16
    Каминьски
    39
    Виммер
    20
    Баку
    7
    Черны
    7
    Черны
    20
    Баку
    40
    Паредес
    11
    Томаш
    11
    Томаш
    40
    Паредес
    Остались в запасе
    Бавария
    Вольфсбург
    26
    Свен Ульрайх
    ВР
    15
    Эрик Дайер
    ЦЗ
    Главный тренер
    Томас Тухель
    12
    Павао Перван
    ВР
    2
    Килиан Фишер
    ПЗ
    41
    Kofi Jeremy Amoako
    ЦП
    17
    Кевин Беренс
    ЦФ
    18
    Дженан Пейчинович
    ЦФ
    Главный тренер
    Ральф Хазенхюттль
    Остались в запасе
    26
    Свен Ульрайх
    ВР
    15
    Эрик Дайер
    ЦЗ
    Остались в запасе
    12
    Павао Перван
    ВР
    2
    Килиан Фишер
    ПЗ
    41
    Kofi Jeremy Amoako
    ЦП
    17
    Кевин Беренс
    ЦФ
    18
    Дженан Пейчинович
    ЦФ
    Главный тренер
    Томас Тухель
    Главный тренер
    Ральф Хазенхюттль
    Статистика матча Бавария - Вольфсбург
    2
    Всего ударов по воротам
    6
    5
    Удары в створ
    3
    2
    Владение мячом %
    59
    41
    Желтые карточки
    0
    2
    Угловые удары
    4
    0
    Нарушения
    7
    8
    Офсайды
    3
    0
    Количество передач
    735
    506
    Сейвы
    2
    1
    Точность передач %
    91
    88
    Удары мимо ворот
    3
    2
    Блокированные удары
    0
    1
    Удары из пределов штрафной
    5
    1
    Удары из-за пределов штрафной
    1
    4
    xG (ожидаемые голы)
    0.29
    0.13
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Вольфсбурга», 33-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 мая 2024, в 18:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария»«Вольфсбург»

    Бавария-Вольфсбург смотреть онлайн 12 мая

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    Источник: «Бомбардир»

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