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Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Вольфсбурга», 33-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 мая 2024, в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Вольфсбург»