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    • «Верона» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024

    «Верона» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024

    Верона
    12.05.2024, воскресенье, 16:00
    Италия. Серия А, 36 тур
    1 : 2
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Торино
    67' К. Свидерски
    77' З. Савва
    83' П. Пеллегри
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Верона
    1
    Лоренцо Монтипо
    ВР
    42
    Диего Коппола
    ЦЗ
    32
    Хуан Кабаль
    ЦЗ
    27
    Павел Давидович
    ЦЗ
    23
    Джанджакомо Маньяни
    ЦЗ
    18
    Фабьен Сентонс
    ПЗ
    8
    Дарко Лазович
    (К) ЛП
    25
    Суат Сердар
    ЦП
    33
    Ондрей Дуда
    АП
    17
    Тижани Нослен
    ПВ
    99
    Федерико Бонаццоли
    ЦФ
    Главный тренер
    Марко Барони
    Торино
    32
    Ваня Милинкович-Савич
    ВР
    5
    Адам Масина
    ЛЗ
    13
    Рикардо Родригес
    (К) ЛЗ
    6
    Маттео Ловато
    ЦЗ
    19
    Раоуль Белланова
    ПЗ
    27
    Мергим Войвода
    ПЗ
    61
    Адриен Тамез
    ОП
    28
    Самуэле Риччи
    ЦП
    8
    Иван Илич
    ЦП
    91
    Дуван Сапата
    ЦФ
    9
    Антонио Санабрия
    ЦФ
    Главный тренер
    Иван Юрич
    Верона
    34
    Симоне Перилли
    ВР
    16
    Маттиа Кьеза
    ВР
    19
    Рубен Винагре
    ЛЗ
    37
    Шарлис
    ОП
    6
    Реда Белахьян
    ОП
    21
    Дани Силва
    ЦП
    10
    Стефан Митрович
    ЛВ
    38
    Джексон Чачуа
    ПВ
    7
    Элайис Тавсан
    ПВ
    9
    Тома Анри
    ЦФ
    11
    Карол Свидерски
    ЦФ
    31
    Томаш Суслов
    ЦФ
    Торино
    1
    Лука Джемелло
    ВР
    65
    Pietro Passador
    ВР
    4
    Алессандро Буонджорно
    ЦЗ
    15
    Саба Сазонов
    ЦЗ
    25
    Алессандро Деллавалле
    ЦЗ
    20
    Валентино Лазаро
    ПЗ
    81
    Aaron Ciammaglichella
    ЦП
    77
    Карол Линетти
    ЦП
    17
    Урош Кабич
    ПВ
    79
    Занос Савва
    ПВ
    11
    Пьетро Пеллегри
    ЦФ
    21
    Давид Окереке
    ЦФ
    3-2-2-2-1
    1
    Монтипо
    32
    Кабаль
    27
    Давидович
    23
    Маньяни
    42
    Коппола
    18
    Сентонс
    8
    Лазович
    25
    Сердар
    33
    Дуда
    17
    Нослен
    99
    Бонаццоли
    3-3-2-2
    32
    Милинкович-Савич
    19
    Белланова
    5
    Масина
    6
    Ловато
    27
    Войвода
    61
    Тамез
    13
    Родригес
    28
    Риччи
    8
    Илич
    9
    Санабрия
    91
    Сапата
    32
    Кабаль
    19
    Винагре
    19
    Винагре
    32
    Кабаль
    23
    Маньяни
    21
    Силва
    21
    Силва
    23
    Маньяни
    25
    Сердар
    9
    Анри
    9
    Анри
    25
    Сердар
    99
    Бонаццоли
    11
    Свидерски
    11
    Свидерски
    99
    Бонаццоли
    8
    Лазович
    31
    Суслов
    31
    Суслов
    8
    Лазович
    5
    Масина
    25
    Деллавалле
    25
    Деллавалле
    5
    Масина
    13
    Родригес
    20
    Лазаро
    20
    Лазаро
    13
    Родригес
    27
    Войвода
    77
    Линетти
    77
    Линетти
    27
    Войвода
    19
    Белланова
    79
    Савва
    79
    Савва
    19
    Белланова
    91
    Сапата
    11
    Пеллегри
    11
    Пеллегри
    91
    Сапата
    Остались в запасе
    Верона
    Торино
    34
    Симоне Перилли
    ВР
    16
    Маттиа Кьеза
    ВР
    37
    Шарлис
    ОП
    6
    Реда Белахьян
    ОП
    10
    Стефан Митрович
    ЛВ
    38
    Джексон Чачуа
    ПВ
    7
    Элайис Тавсан
    ПВ
    Главный тренер
    Марко Барони
    1
    Лука Джемелло
    ВР
    65
    Pietro Passador
    ВР
    4
    Алессандро Буонджорно
    ЦЗ
    15
    Саба Сазонов
    ЦЗ
    81
    Aaron Ciammaglichella
    ЦП
    17
    Урош Кабич
    ПВ
    21
    Давид Окереке
    ЦФ
    Главный тренер
    Иван Юрич
    Остались в запасе
    34
    Симоне Перилли
    ВР
    16
    Маттиа Кьеза
    ВР
    37
    Шарлис
    ОП
    6
    Реда Белахьян
    ОП
    10
    Стефан Митрович
    ЛВ
    38
    Джексон Чачуа
    ПВ
    7
    Элайис Тавсан
    ПВ
    Остались в запасе
    1
    Лука Джемелло
    ВР
    65
    Pietro Passador
    ВР
    4
    Алессандро Буонджорно
    ЦЗ
    15
    Саба Сазонов
    ЦЗ
    81
    Aaron Ciammaglichella
    ЦП
    17
    Урош Кабич
    ПВ
    21
    Давид Окереке
    ЦФ
    Главный тренер
    Марко Барони
    Главный тренер
    Иван Юрич
    Статистика матча Верона - Торино
    3
    1
    2
    Всего ударов по воротам
    13
    6
    Удары в створ
    5
    2
    Владение мячом %
    43
    57
    Красные карточки
    1
    0
    Желтые карточки
    3
    2
    Угловые удары
    7
    4
    Нарушения
    19
    15
    Офсайды
    1
    0
    Количество передач
    330
    454
    Сейвы
    0
    4
    Точность передач %
    70
    80
    Удары мимо ворот
    4
    4
    Блокированные удары
    4
    0
    Удары из пределов штрафной
    8
    6
    Удары из-за пределов штрафной
    5
    0
    xG (ожидаемые голы)
    1.15
    0.47
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Верона» против «Торино», 36-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 мая 2024, в 16:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио»«Эмполи»

    Верона-Торино смотреть онлайн 12 мая

    Источник: «Бомбардир»

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