Верона
12.05.2024, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 36 тур
Италия. Серия А, 36 тур
1 : 2
Матч завершен
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Торино
67' К. Свидерски
77' З. Савва
83' П. Пеллегри
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
1
Лоренцо Монтипо
ВР
42
Диего Коппола
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
23
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
8
Дарко Лазович
(К) ЛП
25
Суат Сердар
ЦП
33
Ондрей Дуда
АП
17
Тижани Нослен
ПВ
99
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
5
Адам Масина
ЛЗ
13
Рикардо Родригес
(К) ЛЗ
6
Маттео Ловато
ЦЗ
19
Раоуль Белланова
ПЗ
27
Мергим Войвода
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
28
Самуэле Риччи
ЦП
8
Иван Илич
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
9
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
16
Маттиа Кьеза
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
37
Шарлис
ОП
6
Реда Белахьян
ОП
21
Дани Силва
ЦП
10
Стефан Митрович
ЛВ
38
Джексон Чачуа
ПВ
7
Элайис Тавсан
ПВ
9
Тома Анри
ЦФ
11
Карол Свидерски
ЦФ
31
Томаш Суслов
ЦФ
Торино
1
Лука Джемелло
ВР
65
Pietro Passador
ВР
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
15
Саба Сазонов
ЦЗ
25
Алессандро Деллавалле
ЦЗ
20
Валентино Лазаро
ПЗ
81
Aaron Ciammaglichella
ЦП
77
Карол Линетти
ЦП
17
Урош Кабич
ПВ
79
Занос Савва
ПВ
11
Пьетро Пеллегри
ЦФ
21
Давид Окереке
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Монтипо
32
Кабаль
27
Давидович
23
Маньяни
42
Коппола
18
Сентонс
8
Лазович
25
Сердар
33
Дуда
17
Нослен
99
Бонаццоли
3-3-2-2
32
Милинкович-Савич
19
Белланова
5
Масина
6
Ловато
27
Войвода
61
Тамез
13
Родригес
28
Риччи
8
Илич
9
Санабрия
91
Сапата
32
Кабаль
19
Винагре
19
Винагре
32
Кабаль
23
Маньяни
21
Силва
21
Силва
23
Маньяни
25
Сердар
9
Анри
9
Анри
25
Сердар
99
Бонаццоли
11
Свидерски
11
Свидерски
99
Бонаццоли
8
Лазович
31
Суслов
31
Суслов
8
Лазович
5
Масина
25
Деллавалле
25
Деллавалле
5
Масина
13
Родригес
20
Лазаро
20
Лазаро
13
Родригес
27
Войвода
77
Линетти
77
Линетти
27
Войвода
19
Белланова
79
Савва
79
Савва
19
Белланова
91
Сапата
11
Пеллегри
11
Пеллегри
91
Сапата
Остались в запасе
Верона
Торино
34
Симоне Перилли
ВР
16
Маттиа Кьеза
ВР
37
Шарлис
ОП
6
Реда Белахьян
ОП
10
Стефан Митрович
ЛВ
38
Джексон Чачуа
ПВ
7
Элайис Тавсан
ПВ
Главный тренер
Марко Барони
1
Лука Джемелло
ВР
65
Pietro Passador
ВР
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
15
Саба Сазонов
ЦЗ
81
Aaron Ciammaglichella
ЦП
17
Урош Кабич
ПВ
21
Давид Окереке
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
16
Маттиа Кьеза
ВР
37
Шарлис
ОП
6
Реда Белахьян
ОП
10
Стефан Митрович
ЛВ
38
Джексон Чачуа
ПВ
7
Элайис Тавсан
ПВ
Остались в запасе
1
Лука Джемелло
ВР
65
Pietro Passador
ВР
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
15
Саба Сазонов
ЦЗ
81
Aaron Ciammaglichella
ЦП
17
Урош Кабич
ПВ
21
Давид Окереке
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Верона - Торино
3
1
2
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Верона» против «Торино», 36-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 мая 2024, в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Эмполи»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Игру будет транслировать «Фонбет».