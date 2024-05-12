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    • «Лацио» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024

    «Лацио» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024

    Лацио
    12.05.2024, воскресенье, 13:30
    Италия. Серия А, 36 тур
    2 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Эмполи
    45+3' Патрик
    89' М. Весино
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Лацио
    35
    Христос Мандас
    ВР
    13
    Алессио Романьоли
    ЦЗ
    4
    Патрик
    ЦЗ
    23
    Эльсеид Хюсай
    ПЗ
    29
    Мануэль Лаццари
    ПЗ
    77
    Адам Марушич
    ПЗ
    8
    Маттео Гендузи
    ЦП
    6
    Даичи Камада
    АП
    20
    Маттиа Дзакканьи
    ЛВ
    7
    Фелипе Андерсон
    ЛВ
    17
    Чиро Иммобиле
    (К) ЦФ
    Главный тренер
    Игор Тудор
    Эмполи
    25
    Элия Каприле
    ВР
    3
    Джузеппе Пеццелла
    ЦЗ
    33
    Себастьяно Луперто
    (К) ЦЗ
    34
    Ардиан Исмайли
    ЦЗ
    19
    Бартош Берешиньски
    ПЗ
    29
    Юссеф Мале
    ЦП
    18
    Рэзван Марин
    ЦП
    30
    Симоне Бастони
    ЦП
    11
    Эммануэль Гьяси
    ЛВ
    20
    Маттео Кансельери
    ПВ
    9
    Франческо Капуто
    ЦФ
    Главный тренер
    Давиде Никола
    Лацио
    59
    Давиде Ренцетти
    ВР
    94
    Иван Проведель
    ВР
    15
    Николо Казале
    ЦЗ
    3
    Лука Пеллегрини
    ЛП
    65
    Николо Ровелла
    ОП
    32
    Данило Катальди
    ЦП
    5
    Матиас Весино
    ЦП
    18
    Густав Исаксен
    ПП
    22
    Диего Гонсалес
    ЛВ
    9
    Педро
    ПВ
    19
    Валентин Кастелланос
    ЦФ
    Эмполи
    1
    Самуэле Перисан
    ВР
    12
    Якопо Сегетти
    ВР
    13
    Либерато Кэкачей
    ЛЗ
    4
    Себастьян Валюкевич
    ЦЗ
    2
    Саба Гогличидзе
    ЦЗ
    7
    Лука Мариануччи
    ЦЗ
    5
    Альберто Грасси
    ЦП
    21
    Якопо Фаццини
    ЦП
    27
    Шимон Журковски
    ЦП
    8
    Виктор Коваленко
    АП
    28
    Николо Камбьяги
    ЛВ
    17
    Альберто Черри
    ЦФ
    10
    М'Байе Ньянг
    ЦФ
    23
    Маттиа Дестро
    ЦФ
    3-2-1-3-1
    35
    Мандас
    23
    Хюсай
    13
    Романьоли
    4
    Патрик
    29
    Лаццари
    77
    Марушич
    8
    Гендузи
    7
    Андерсон
    6
    Камада
    20
    Дзакканьи
    17
    Иммобиле
    4-3-2-1
    25
    Каприле
    19
    Берешиньски
    33
    Луперто
    34
    Исмайли
    3
    Пеццелла
    29
    Мале
    18
    Марин
    30
    Бастони
    20
    Кансельери
    11
    Гьяси
    9
    Капуто
    7
    Андерсон
    65
    Ровелла
    65
    Ровелла
    7
    Андерсон
    6
    Камада
    32
    Катальди
    32
    Катальди
    6
    Камада
    8
    Гендузи
    5
    Весино
    5
    Весино
    8
    Гендузи
    20
    Дзакканьи
    9
    Педро
    9
    Педро
    20
    Дзакканьи
    17
    Иммобиле
    19
    Кастелланос
    19
    Кастелланос
    17
    Иммобиле
    3
    Пеццелла
    13
    Кэкачей
    13
    Кэкачей
    3
    Пеццелла
    33
    Луперто
    7
    Мариануччи
    7
    Мариануччи
    33
    Луперто
    29
    Мале
    21
    Фаццини
    21
    Фаццини
    29
    Мале
    30
    Бастони
    28
    Камбьяги
    28
    Камбьяги
    30
    Бастони
    9
    Капуто
    23
    Дестро
    23
    Дестро
    9
    Капуто
    Остались в запасе
    Лацио
    Эмполи
    59
    Давиде Ренцетти
    ВР
    94
    Иван Проведель
    ВР
    15
    Николо Казале
    ЦЗ
    3
    Лука Пеллегрини
    ЛП
    18
    Густав Исаксен
    ПП
    22
    Диего Гонсалес
    ЛВ
    Главный тренер
    Игор Тудор
    1
    Самуэле Перисан
    ВР
    12
    Якопо Сегетти
    ВР
    4
    Себастьян Валюкевич
    ЦЗ
    2
    Саба Гогличидзе
    ЦЗ
    5
    Альберто Грасси
    ЦП
    27
    Шимон Журковски
    ЦП
    8
    Виктор Коваленко
    АП
    17
    Альберто Черри
    ЦФ
    10
    М'Байе Ньянг
    ЦФ
    Главный тренер
    Давиде Никола
    Остались в запасе
    59
    Давиде Ренцетти
    ВР
    94
    Иван Проведель
    ВР
    15
    Николо Казале
    ЦЗ
    3
    Лука Пеллегрини
    ЛП
    18
    Густав Исаксен
    ПП
    22
    Диего Гонсалес
    ЛВ
    Остались в запасе
    1
    Самуэле Перисан
    ВР
    12
    Якопо Сегетти
    ВР
    4
    Себастьян Валюкевич
    ЦЗ
    2
    Саба Гогличидзе
    ЦЗ
    5
    Альберто Грасси
    ЦП
    27
    Шимон Журковски
    ЦП
    8
    Виктор Коваленко
    АП
    17
    Альберто Черри
    ЦФ
    10
    М'Байе Ньянг
    ЦФ
    Главный тренер
    Игор Тудор
    Главный тренер
    Давиде Никола
    Статистика матча Лацио - Эмполи
    3
    1
    Всего ударов по воротам
    11
    16
    Удары в створ
    5
    3
    Владение мячом %
    60
    40
    Желтые карточки
    3
    1
    Угловые удары
    7
    7
    Нарушения
    18
    16
    Офсайды
    0
    3
    Количество передач
    481
    301
    Сейвы
    3
    3
    Точность передач %
    85
    77
    Удары мимо ворот
    1
    9
    Блокированные удары
    5
    4
    Удары из пределов штрафной
    5
    8
    Удары из-за пределов штрафной
    6
    8
    xG (ожидаемые голы)
    1.71
    1.26
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Эмполи», 36-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 мая 2024, в 13:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Эмполи»

    «Лацио» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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