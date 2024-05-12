Акрон
12.05.2024, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 32 тур
Россия. Первая лига, 32 тур
3 : 1
Матч завершен
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Динамо Мх
23' Н. Глушков
48' Н. Глушков
63' Н. Глушков
37' С. Кагермазов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
1
Сергей Волков
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
21
Артур Галоян
АП
9
Никита Глушков
ЛВ
23
Кирилл Данилин
ПВ
77
Константин Савичев
ПВ
70
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
55
Владимир Ковачевич
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
17
Антон Крачковский
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
47
Никита Глушков
ЛВ
11
Эгаш Касинтура
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Акрон
16
Тимур Акмурзин
ВР
19
Дэвид Сангаре
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
8
Евгений Песегов
ЦП
10
Максим Палиенко
АП
22
Владислав Галкин
АП
91
Максим Болдырев
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
18
Антон Килин
ПВ
59
Руслан Барт
ПВ
11
Андрес Понсе
ЦФ
Динамо Мх
27
Давид Волк
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
7
Абакар Гаджиев
АП
19
Кирилл Зинович
АП
70
Михаил Костюков
ПВ
3-1-1-3-2
1
Волков
5
Ходжаниязов
15
Данилкин
26
Анджелкович
6
Макаров
27
Чудин
9
Глушков
21
Галоян
77
Савичев
70
Эльдарушев
23
Данилин
3-2-2-3-1
39
Магомедов
13
Кагермазов
4
Шумахов
99
Алибеков
72
Сандрачук
55
Ковачевич
22
Юсупов
17
Крачковский
11
Касинтура
9
Магомедов
47
Глушков
28
Сердеров
6
Макаров
10
Палиенко
10
Палиенко
6
Макаров
70
Эльдарушев
11
Понсе
11
Понсе
70
Эльдарушев
22
Юсупов
77
Сундуков
77
Сундуков
22
Юсупов
72
Сандрачук
19
Зинович
19
Зинович
72
Сандрачук
28
Сердеров
70
Костюков
70
Костюков
28
Сердеров
Остались в запасе
Акрон
Динамо Мх
16
Тимур Акмурзин
ВР
19
Дэвид Сангаре
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
8
Евгений Песегов
ЦП
22
Владислав Галкин
АП
91
Максим Болдырев
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
18
Антон Килин
ПВ
59
Руслан Барт
ПВ
Главный тренер
Заур Тедеев
27
Давид Волк
ВР
34
Максим Храмцов
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
7
Абакар Гаджиев
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
16
Тимур Акмурзин
ВР
19
Дэвид Сангаре
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
8
Евгений Песегов
ЦП
22
Владислав Галкин
АП
91
Максим Болдырев
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
18
Антон Килин
ПВ
59
Руслан Барт
ПВ
Остались в запасе
27
Давид Волк
ВР
34
Максим Храмцов
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
7
Абакар Гаджиев
АП
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Акрон - Динамо Мх
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Динамо» Мх, 32-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 мая 2024, в 17:00 по московскому времени.
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