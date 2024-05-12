Торпедо
12.05.2024, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 32 тур
Россия. Первая лига, 32 тур
0 : 0
Матч завершен
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Алания
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
12
Егор Бабурин
ВР
2
Сергей Бородин
ЦЗ
25
Иван Кузьмичев
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
65
Владимир Москвичев
ОП
15
Александр Орехов
ЦП
11
Даниил Шамкин
АП
69
Ираклий Манелов
ПВ
89
Руслан Червяков
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
70
Руслан Дауров
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
11
Алан Чочиев
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Торпедо
95
Михаил Волков
ВР
51
Виталий Ботнарь
ВР
77
Александр Масалов
ЛЗ
87
Андрей Костин
ЦЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
88
Александр Гуз
ОП
23
Роман Тугарев
ЛВ
21
Георгий Гонгадзе
ЦФ
19
Тимур Мелекесцев
ЦФ
9
Илья Стефанович
ЦФ
Алания
1
Ростислав Солдатенко
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
12
Эрик Губиев
ПЗ
8
Алан Хугаев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
37
Тарас Гаглоев
ЦП
77
Алан Хабалов
ЛВ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
63
Давид Караев
ЦФ
4-1-1-3-1
12
Бабурин
2
Бородин
25
Кузьмичев
3
Иваньков
99
Шевченко
65
Москвичев
15
Орехов
69
Манелов
11
Шамкин
89
Червяков
10
Лебеденко
3-2-3-2
23
Натабашвили
5
Багаев
19
Бутаев
4
Качмазов
70
Дауров
15
Цаллагов
22
Цараев
99
Гиоргобиани
11
Чочиев
14
Машуков
7
Гурциев
15
Орехов
97
Чурич
97
Чурич
15
Орехов
10
Лебеденко
21
Гонгадзе
21
Гонгадзе
10
Лебеденко
4
Качмазов
30
Шавлохов
30
Шавлохов
4
Качмазов
70
Дауров
37
Гаглоев
37
Гаглоев
70
Дауров
19
Бутаев
77
Хабалов
77
Хабалов
19
Бутаев
7
Гурциев
10
Хадарцев
10
Хадарцев
7
Гурциев
14
Машуков
63
Караев
63
Караев
14
Машуков
Остались в запасе
Торпедо
Алания
95
Михаил Волков
ВР
51
Виталий Ботнарь
ВР
77
Александр Масалов
ЛЗ
87
Андрей Костин
ЦЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
88
Александр Гуз
ОП
23
Роман Тугарев
ЛВ
19
Тимур Мелекесцев
ЦФ
9
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
1
Ростислав Солдатенко
ВР
12
Эрик Губиев
ПЗ
8
Алан Хугаев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
Главный тренер
Евгений Калешин
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
51
Виталий Ботнарь
ВР
77
Александр Масалов
ЛЗ
87
Андрей Костин
ЦЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
88
Александр Гуз
ОП
23
Роман Тугарев
ЛВ
19
Тимур Мелекесцев
ЦФ
9
Илья Стефанович
ЦФ
Остались в запасе
1
Ростислав Солдатенко
ВР
12
Эрик Губиев
ПЗ
8
Алан Хугаев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Торпедо - Алания
2
2
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Алании», 32-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 мая 2024, в 16:00 по московскому времени.
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