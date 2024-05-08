Сокол
08.05.2024, среда, 18:00
Россия. Первая лига, 24 тур
Россия. Первая лига, 24 тур
0 : 0
Матч завершен
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Черноморец
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
35
Петр Косаревский
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
23
Астемир Абазов
ЛЗ
44
Илья Сериков
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
28
Павел Забелин
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
24
Михаил Мальцев
АП
7
Владислав Самко
ЛВ
55
Артем Максименко
ПВ
19
Владимир Азаров
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
30
Олег Красильниченко
ЛЗ
36
Артем Воропаев
ЛЗ
5
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
35
Иван Енин
ОП
10
Зикрула Магомедов
ЦП
24
Юрий Будагян
ЦП
69
Илья Родионов
АП
9
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
25
Никита Маньков
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
18
Илья Камышев
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
21
Никита Козловский
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
5
Амир Батырев
АП
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
10
Владислав Морозов
ЦФ
Черноморец
62
Иван Будачев
ВР
22
Дмитрий Ребров
ВР
81
Никита Мельников
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
88
Александр Попович
ОП
37
Семен Пучков
ЦП
8
Давид Есимбеков
ЦП
7
Антон Антонов
ЦП
23
Иван Зазвонкин
АП
96
Владислав Адаев
ЛВ
97
Никита Никифоров
ЦФ
71
Дмитрий Яковлев
ЦФ
4-1-3-2
35
Косаревский
23
Абазов
3
Плиев
44
Сериков
8
Дудиев
28
Забелин
7
Самко
24
Мальцев
55
Максименко
19
Азаров
77
Сасин
3-3-2-1-1
1
Фролкин
5
Гараев
17
Фомин
44
Чичинадзе
30
Красильниченко
35
Енин
36
Воропаев
10
Магомедов
24
Будагян
69
Родионов
9
Уридия
8
Дудиев
27
Молодцов
27
Молодцов
8
Дудиев
77
Сасин
21
Козловский
21
Козловский
77
Сасин
19
Азаров
11
Бабаев
11
Бабаев
19
Азаров
7
Самко
56
Ивахнов
56
Ивахнов
7
Самко
55
Максименко
10
Морозов
10
Морозов
55
Максименко
9
Уридия
23
Зазвонкин
23
Зазвонкин
9
Уридия
Остались в запасе
Сокол
Черноморец
1
Тимур Крайков
ВР
25
Никита Маньков
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
18
Илья Камышев
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
5
Амир Батырев
АП
Главный тренер
Алексей Бага
62
Иван Будачев
ВР
22
Дмитрий Ребров
ВР
81
Никита Мельников
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
88
Александр Попович
ОП
37
Семен Пучков
ЦП
8
Давид Есимбеков
ЦП
7
Антон Антонов
ЦП
96
Владислав Адаев
ЛВ
97
Никита Никифоров
ЦФ
71
Дмитрий Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
25
Никита Маньков
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
18
Илья Камышев
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
5
Амир Батырев
АП
Остались в запасе
62
Иван Будачев
ВР
22
Дмитрий Ребров
ВР
81
Никита Мельников
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
88
Александр Попович
ОП
37
Семен Пучков
ЦП
8
Давид Есимбеков
ЦП
7
Антон Антонов
ЦП
96
Владислав Адаев
ЛВ
97
Никита Никифоров
ЦФ
71
Дмитрий Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Главный тренер
Вадим Гаранин
Статистика матча Сокол - Черноморец
1
1
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Сокол» против «Черноморца», 24-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 мая 2024, в 18:00 по московскому времени.
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