Удинезе
06.05.2024, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 35 тур
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 1
Матч завершен
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Наполи
90+2' И. Саксесс
51' В. Осимхен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
12
Ассан Камара
ЛЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
29
Яка Бийол
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
19
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
11
Уолес
(К) ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
24
Лазар Самарджич
АП
22
Бреннер
ЦФ
17
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
55
Лео Эстигард
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
24
Йенс-Люс Каюсте
ОП
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
29
Йеспер Линдстрем
АП
21
Маттео Политано
ПВ
9
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
70
Федерико Моска
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
16
Антонио Тиквич
ЦЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
79
Давид Пейчич
АП
37
Роберто Перейра
АП
7
Исаак Саксесс
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Наполи
16
Хуберт Идасяк
ВР
14
Никита Контини
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
50
Луиджи Д'Авино
ЦЗ
3
Натан
ЦЗ
5
Жуан
ЦЗ
30
Паскуале Маццокки
ПЗ
8
Хамед Траоре
АП
26
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
3-3-1-1-2
40
Окойе
13
Феррейра
29
Бийол
31
Кристенсен
12
Камара
11
Уолес
19
Эхизибуе
6
Саррага
24
Самарджич
17
Лукка
22
Бреннер
4-1-2-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
13
Ррахмани
55
Эстигард
17
Оливера
24
Каюсте
99
Ангисса
68
Лоботка
21
Политано
29
Линдстрем
9
Осимхен
12
Камара
33
Земура
33
Земура
12
Камара
19
Эхизибуе
2
Эбоселе
2
Эбоселе
19
Эхизибуе
22
Бреннер
7
Саксесс
7
Саксесс
22
Бреннер
17
Лукка
9
Дэвис
9
Дэвис
17
Лукка
24
Каюсте
8
Траоре
8
Траоре
24
Каюсте
29
Линдстрем
26
Нгонг
26
Нгонг
29
Линдстрем
9
Осимхен
18
Симеоне
18
Симеоне
9
Осимхен
Остались в запасе
Удинезе
Наполи
93
Даниэле Паделли
ВР
70
Федерико Моска
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
16
Антонио Тиквич
ЦЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
79
Давид Пейчич
АП
37
Роберто Перейра
АП
Главный тренер
Фабио Каннаваро
16
Хуберт Идасяк
ВР
14
Никита Контини
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
50
Луиджи Д'Авино
ЦЗ
3
Натан
ЦЗ
5
Жуан
ЦЗ
30
Паскуале Маццокки
ПЗ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
70
Федерико Моска
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
16
Антонио Тиквич
ЦЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
79
Давид Пейчич
АП
37
Роберто Перейра
АП
Остались в запасе
16
Хуберт Идасяк
ВР
14
Никита Контини
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
50
Луиджи Д'Авино
ЦЗ
3
Натан
ЦЗ
5
Жуан
ЦЗ
30
Паскуале Маццокки
ПЗ
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Главный тренер
Франческо Кальцона
Статистика матча Удинезе - Наполи
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
32
68
Угловые удары
7
5
Нарушения
13
10
Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Наполи», 35-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 мая 2024, в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе» – «Наполи»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Игру будет транслировать «Фонбет».