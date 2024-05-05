Севилья
05.05.2024, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 34 тур
Испания. Примера, 34 тур
3 : 0
Матч завершен
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Гранада
11' М. Акунья
51' Ю. Эн-Несири
80' Д. Лукебакио
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Эрьян Нюланд
ВР
19
Маркос Акунья
ЛЗ
2
Кике Салас
ЦЗ
22
Лоик Баде
ЦЗ
4
Серхио Рамос
ЦЗ
16
Хесус Навас
(К) ПЗ
24
Бубакари Сумаре
ОП
42
Люсьен Агум
ОП
5
Лукас Окампос
ЛВ
17
Эрик Ламела
ПВ
15
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Гранада
25
Аугусто Баталья
ВР
15
Карлос Нева
(К) ЛЗ
4
Мигель Рубио
ЦЗ
2
Бруно Мендес
ЦЗ
14
Игнаси Микел
ЦЗ
23
Жерар Гумбау
ОП
20
Серхио Руис
ЦП
19
Факундо Пельистри
ПВ
8
Матиас Аресо
ЦФ
7
Лукас Бойе
ЦФ
18
Камил Йозвяк
ЦФ
Главный тренер
Александер Медина
Севилья
1
Марко Дмитрович
ВР
31
Альберто Флорес
ВР
23
Маркао
ЦЗ
14
Танги Ньянзу
ЦЗ
26
Хуанлу Санчес
ЦП
8
Хоан Хордан
ЦП
46
Аннибал Меджбри
АП
11
Доди Лукебакио
ПВ
12
Мариано Диас
ЦФ
10
Алехо Велис
ЦФ
Гранада
13
Марк Мартинес
ВР
3
Файто Мауасса
ЛЗ
6
Мартин Онгла
ЦЗ
12
Рикард Санчес
ЦЗ
22
Камиль Пиатковски
ЦЗ
24
Гонсало Вильяр
ЦП
11
Мюрто Узуни
ЛВ
21
Оскар Мелендо
ПВ
9
Хосе Кальехон
ЦФ
17
Тео Корбяну
ЦФ
3-4-2-1
13
Нюланд
2
Салас
22
Баде
4
Рамос
19
Акунья
24
Сумаре
42
Агум
16
Навас
5
Окампос
17
Ламела
15
Эн-Несири
4-1-1-1-3
25
Баталья
4
Рубио
2
Мендес
14
Микел
15
Нева
23
Гумбау
20
Руис
19
Пельистри
18
Йозвяк
7
Бойе
8
Аресо
2
Салас
14
Ньянзу
14
Ньянзу
2
Салас
24
Сумаре
8
Хордан
8
Хордан
24
Сумаре
5
Окампос
46
Меджбри
46
Меджбри
5
Окампос
17
Ламела
11
Лукебакио
11
Лукебакио
17
Ламела
15
Эн-Несири
10
Велис
10
Велис
15
Эн-Несири
20
Руис
6
Онгла
6
Онгла
20
Руис
23
Гумбау
24
Вильяр
24
Вильяр
23
Гумбау
8
Аресо
11
Узуни
11
Узуни
8
Аресо
7
Бойе
21
Мелендо
21
Мелендо
7
Бойе
19
Пельистри
17
Корбяну
17
Корбяну
19
Пельистри
Остались в запасе
Севилья
Гранада
1
Марко Дмитрович
ВР
31
Альберто Флорес
ВР
23
Маркао
ЦЗ
26
Хуанлу Санчес
ЦП
12
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
13
Марк Мартинес
ВР
3
Файто Мауасса
ЛЗ
12
Рикард Санчес
ЦЗ
22
Камиль Пиатковски
ЦЗ
9
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Александер Медина
Остались в запасе
1
Марко Дмитрович
ВР
31
Альберто Флорес
ВР
23
Маркао
ЦЗ
26
Хуанлу Санчес
ЦП
12
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
13
Марк Мартинес
ВР
3
Файто Мауасса
ЛЗ
12
Рикард Санчес
ЦЗ
22
Камиль Пиатковски
ЦЗ
9
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Александер Медина
Статистика матча Севилья - Гранада
2
2
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
60
40
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Гранады», 34-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 мая 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Гранада»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Игру будет транслировать «Pari».