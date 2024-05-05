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    • «Севилья» – «Гранада»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 мая 2024

    «Севилья» – «Гранада»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 мая 2024

    Севилья
    05.05.2024, воскресенье, 22:00
    Испания. Примера, 34 тур
    3 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Гранада
    11' М. Акунья
    51' Ю. Эн-Несири
    80' Д. Лукебакио
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Севилья
    13
    Эрьян Нюланд
    ВР
    19
    Маркос Акунья
    ЛЗ
    2
    Кике Салас
    ЦЗ
    22
    Лоик Баде
    ЦЗ
    4
    Серхио Рамос
    ЦЗ
    16
    Хесус Навас
    (К) ПЗ
    24
    Бубакари Сумаре
    ОП
    42
    Люсьен Агум
    ОП
    5
    Лукас Окампос
    ЛВ
    17
    Эрик Ламела
    ПВ
    15
    Юссеф Эн-Несири
    ЦФ
    Главный тренер
    Кике Санчес Флорес
    Гранада
    25
    Аугусто Баталья
    ВР
    15
    Карлос Нева
    (К) ЛЗ
    4
    Мигель Рубио
    ЦЗ
    2
    Бруно Мендес
    ЦЗ
    14
    Игнаси Микел
    ЦЗ
    23
    Жерар Гумбау
    ОП
    20
    Серхио Руис
    ЦП
    19
    Факундо Пельистри
    ПВ
    8
    Матиас Аресо
    ЦФ
    7
    Лукас Бойе
    ЦФ
    18
    Камил Йозвяк
    ЦФ
    Главный тренер
    Александер Медина
    Севилья
    1
    Марко Дмитрович
    ВР
    31
    Альберто Флорес
    ВР
    23
    Маркао
    ЦЗ
    14
    Танги Ньянзу
    ЦЗ
    26
    Хуанлу Санчес
    ЦП
    8
    Хоан Хордан
    ЦП
    46
    Аннибал Меджбри
    АП
    11
    Доди Лукебакио
    ПВ
    12
    Мариано Диас
    ЦФ
    10
    Алехо Велис
    ЦФ
    Гранада
    13
    Марк Мартинес
    ВР
    3
    Файто Мауасса
    ЛЗ
    6
    Мартин Онгла
    ЦЗ
    12
    Рикард Санчес
    ЦЗ
    22
    Камиль Пиатковски
    ЦЗ
    24
    Гонсало Вильяр
    ЦП
    11
    Мюрто Узуни
    ЛВ
    21
    Оскар Мелендо
    ПВ
    9
    Хосе Кальехон
    ЦФ
    17
    Тео Корбяну
    ЦФ
    3-4-2-1
    13
    Нюланд
    2
    Салас
    22
    Баде
    4
    Рамос
    19
    Акунья
    24
    Сумаре
    42
    Агум
    16
    Навас
    5
    Окампос
    17
    Ламела
    15
    Эн-Несири
    4-1-1-1-3
    25
    Баталья
    4
    Рубио
    2
    Мендес
    14
    Микел
    15
    Нева
    23
    Гумбау
    20
    Руис
    19
    Пельистри
    18
    Йозвяк
    7
    Бойе
    8
    Аресо
    2
    Салас
    14
    Ньянзу
    14
    Ньянзу
    2
    Салас
    24
    Сумаре
    8
    Хордан
    8
    Хордан
    24
    Сумаре
    5
    Окампос
    46
    Меджбри
    46
    Меджбри
    5
    Окампос
    17
    Ламела
    11
    Лукебакио
    11
    Лукебакио
    17
    Ламела
    15
    Эн-Несири
    10
    Велис
    10
    Велис
    15
    Эн-Несири
    20
    Руис
    6
    Онгла
    6
    Онгла
    20
    Руис
    23
    Гумбау
    24
    Вильяр
    24
    Вильяр
    23
    Гумбау
    8
    Аресо
    11
    Узуни
    11
    Узуни
    8
    Аресо
    7
    Бойе
    21
    Мелендо
    21
    Мелендо
    7
    Бойе
    19
    Пельистри
    17
    Корбяну
    17
    Корбяну
    19
    Пельистри
    Остались в запасе
    Севилья
    Гранада
    1
    Марко Дмитрович
    ВР
    31
    Альберто Флорес
    ВР
    23
    Маркао
    ЦЗ
    26
    Хуанлу Санчес
    ЦП
    12
    Мариано Диас
    ЦФ
    Главный тренер
    Кике Санчес Флорес
    13
    Марк Мартинес
    ВР
    3
    Файто Мауасса
    ЛЗ
    12
    Рикард Санчес
    ЦЗ
    22
    Камиль Пиатковски
    ЦЗ
    9
    Хосе Кальехон
    ЦФ
    Главный тренер
    Александер Медина
    Остались в запасе
    1
    Марко Дмитрович
    ВР
    31
    Альберто Флорес
    ВР
    23
    Маркао
    ЦЗ
    26
    Хуанлу Санчес
    ЦП
    12
    Мариано Диас
    ЦФ
    Остались в запасе
    13
    Марк Мартинес
    ВР
    3
    Файто Мауасса
    ЛЗ
    12
    Рикард Санчес
    ЦЗ
    22
    Камиль Пиатковски
    ЦЗ
    9
    Хосе Кальехон
    ЦФ
    Главный тренер
    Кике Санчес Флорес
    Главный тренер
    Александер Медина
    Статистика матча Севилья - Гранада
    2
    2
    Всего ударов по воротам
    11
    8
    Удары в створ
    5
    3
    Владение мячом %
    60
    40
    Желтые карточки
    2
    2
    Угловые удары
    5
    4
    Нарушения
    15
    13
    Офсайды
    1
    2
    Количество передач
    536
    350
    Сейвы
    3
    2
    Точность передач %
    83
    75
    Удары мимо ворот
    4
    3
    Блокированные удары
    2
    2
    Удары из пределов штрафной
    9
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    2
    8
    xG (ожидаемые голы)
    1.58
    0.34
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Гранады», 34-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 мая 2024, в 22:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья»«Гранада»

    «Севилья» – «Гранада»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 мая 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.05.2024 11:05
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