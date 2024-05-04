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    • «Мальорка» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2024

    «Мальорка» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2024

    Мальорка
    04.05.2024, суббота, 22:00
    Испания. Примера, 34 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    3.75
    Х
    3.15
    П2
    2.2
    Реклама, 18+
    Атлетико
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Мальорка
    1
    Предраг Райкович
    ВР
    15
    Пабло Маффео
    ЛЗ
    2
    Матия Настасич
    ЦЗ
    21
    Антонио Райо
    ЦЗ
    24
    Мартин Вальент
    ЦЗ
    20
    Джованни Гонсалес
    ПЗ
    23
    Неманья Радоньич
    ЛП
    5
    Омар Маскарель
    ЦП
    12
    Саму Кошта
    ЦП
    14
    Дани Родригес
    ПП
    7
    Ведат Мурики
    ЦФ
    Главный тренер
    Хавьер Агирре
    Атлетико
    13
    Ян Облак
    ВР
    2
    Хосе-Мария Хименес
    ЦЗ
    20
    Аксель Витсель
    ЦЗ
    22
    Марио Эрмосо
    ЦЗ
    12
    Самуэль Лино
    ЛП
    6
    Коке
    ЦП
    5
    Родриго Де Пауль
    ЦП
    14
    Маркос Льоренте
    ЦП
    16
    Науэль Молина
    ПП
    10
    Анхель Корреа
    ЦФ
    7
    Альваро Мората
    ЦФ
    Главный тренер
    Диего Симеоне
    3-2-4-1
    1
    Райкович
    2
    Настасич
    21
    Райо
    24
    Вальент
    15
    Маффео
    20
    Гонсалес
    23
    Радоньич
    5
    Маскарель
    12
    Кошта
    14
    Родригес
    7
    Мурики
    3-5-2
    13
    Облак
    2
    Хименес
    20
    Витсель
    22
    Эрмосо
    16
    Молина
    6
    Коке
    5
    Де Пауль
    14
    Льоренте
    12
    Лино
    7
    Мората
    10
    Корреа
    Остались в запасе
    Мальорка
    Атлетико
    Главный тренер
    Хавьер Агирре
    Главный тренер
    Диего Симеоне
    Главный тренер
    Хавьер Агирре
    Главный тренер
    Диего Симеоне
    Статистика матча Мальорка - Атлетико
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Атлетико», 34-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая 2024, в 22:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальорка» – «Атлетико»

    «Мальорка» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2024

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    «Мальорка» – «Атлетико»: прогноз на матч 34 тура испанская Ла Лиги, 4 мая
    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:54
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