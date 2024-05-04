Мальорка
04.05.2024, суббота, 22:00
Испания. Примера, 34 тур
Испания. Примера, 34 тур
- : -
Не начался
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П1
3.75
Х
3.15
П2
2.2
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Атлетико
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
15
Пабло Маффео
ЛЗ
2
Матия Настасич
ЦЗ
21
Антонио Райо
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
23
Неманья Радоньич
ЛП
5
Омар Маскарель
ЦП
12
Саму Кошта
ЦП
14
Дани Родригес
ПП
7
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Аксель Витсель
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
12
Самуэль Лино
ЛП
6
Коке
ЦП
5
Родриго Де Пауль
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
16
Науэль Молина
ПП
10
Анхель Корреа
ЦФ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
3-2-4-1
1
Райкович
2
Настасич
21
Райо
24
Вальент
15
Маффео
20
Гонсалес
23
Радоньич
5
Маскарель
12
Кошта
14
Родригес
7
Мурики
3-5-2
13
Облак
2
Хименес
20
Витсель
22
Эрмосо
16
Молина
6
Коке
5
Де Пауль
14
Льоренте
12
Лино
7
Мората
10
Корреа
Остались в запасе
Мальорка
Атлетико
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Мальорка - Атлетико
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Атлетико», 34-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальорка» – «Атлетико»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Игру будет транслировать «Pari».