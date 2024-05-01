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    • «Сморгонь» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2024

    «Сморгонь» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2024

    Сморгонь
    01.05.2024, среда, 16:00
    Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
    0 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Днепр
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Сморгонь
    1
    Иван Новичков
    ВР
    24
    Джонатан Джон
    ЦЗ
    4
    Алексей Шалашников
    ЦЗ
    14
    Владислав Шубович
    ЦЗ
    44
    Терентий Луцевич
    ЦЗ
    6
    Павел Селезнев
    ОП
    89
    Ямусса Камара
    ОП
    25
    Лукуман Алиу
    ЦП
    27
    Максим Гаевой
    ЦП
    10
    Кирилл Леонович
    ПВ
    Главный тренер
    Игорь Слесарчук
    Днепр
    54
    Егор Генералов
    ВР
    23
    Алексей Дунаев
    ЦЗ
    88
    Фёдор Юркевич
    ЦЗ
    22
    Илья Болтрушевич
    ЦЗ
    16
    Дмитрий Алисейко
    ПЗ
    21
    Глеб Вершинин
    ОП
    55
    Никита Краснов
    ЦП
    8
    Даниил Виговский
    АП
    7
    Юрий Клочков
    АП
    91
    Мартин Артюх
    ЦФ
    Главный тренер
    Вячеслав Геращенко
    Сморгонь
    16
    Антон Велесюк
    ВР
    12
    Павел Охремчук
    ВР
    72
    Микаэль Аскаров
    ЦЗ
    78
    Артур Тишко
    ПЗ
    77
    Максим Яблонский
    ПП
    7
    Альберт Копытич
    ПВ
    71
    Артем Станкевич
    ПВ
    19
    Артур Сагитов
    ЦФ
    23
    Павел Горбач
    ЦФ
    Днепр
    1
    Даниил Шапко
    ВР
    20
    Павел Бордуков
    ЦП
    17
    Сергей Глебко
    ЦП
    10
    Александр Александрович
    АП
    69
    Красимир Капов
    ПВ
    9
    Ибрагим Каргбо
    ЦФ
    4-2-2-1
    1
    Новичков
    24
    Джон
    14
    Шубович
    44
    Луцевич
    4
    Шалашников
    6
    Селезнев
    89
    Камара
    25
    Алиу
    27
    Гаевой
    10
    Леонович
    4-1-1-2-1
    54
    Генералов
    16
    Алисейко
    88
    Юркевич
    22
    Болтрушевич
    23
    Дунаев
    21
    Вершинин
    55
    Краснов
    8
    Виговский
    7
    Клочков
    91
    Артюх
    25
    Алиу
    72
    Аскаров
    72
    Аскаров
    25
    Алиу
    10
    Леонович
    77
    Яблонский
    77
    Яблонский
    10
    Леонович
    44
    Луцевич
    7
    Копытич
    7
    Копытич
    44
    Луцевич
    27
    Гаевой
    23
    Горбач
    23
    Горбач
    27
    Гаевой
    7
    Клочков
    10
    Александрович
    10
    Александрович
    7
    Клочков
    8
    Виговский
    9
    Каргбо
    9
    Каргбо
    8
    Виговский
    Остались в запасе
    Сморгонь
    Днепр
    16
    Антон Велесюк
    ВР
    12
    Павел Охремчук
    ВР
    78
    Артур Тишко
    ПЗ
    71
    Артем Станкевич
    ПВ
    19
    Артур Сагитов
    ЦФ
    Главный тренер
    Игорь Слесарчук
    1
    Даниил Шапко
    ВР
    20
    Павел Бордуков
    ЦП
    17
    Сергей Глебко
    ЦП
    69
    Красимир Капов
    ПВ
    Главный тренер
    Вячеслав Геращенко
    Остались в запасе
    16
    Антон Велесюк
    ВР
    12
    Павел Охремчук
    ВР
    78
    Артур Тишко
    ПЗ
    71
    Артем Станкевич
    ПВ
    19
    Артур Сагитов
    ЦФ
    Остались в запасе
    1
    Даниил Шапко
    ВР
    20
    Павел Бордуков
    ЦП
    17
    Сергей Глебко
    ЦП
    69
    Красимир Капов
    ПВ
    Главный тренер
    Игорь Слесарчук
    Главный тренер
    Вячеслав Геращенко
    Статистика матча Сморгонь - Днепр
    1
    1
    Желтые карточки
    1
    1

    Смотреть прямую трансляцию матча «Сморгонь» против «Днепра», 7-й тур Высшей лиги Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 мая 2024, в 16:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сморгонь» – «Днепр»

    «Сморгонь» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2024

    Источник: «Бомбардир»

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    01.05.2024 09:39
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