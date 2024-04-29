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    • «Черноморец» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 апреля 2024

    «Черноморец» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 апреля 2024

    Черноморец
    29.04.2024, понедельник, 17:00
    Россия. Первая лига, 30 тур
    0 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Динамо Мх
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Черноморец
    1
    Даниил Фролкин
    ВР
    30
    Олег Красильниченко
    ЛЗ
    81
    Никита Мельников
    ЦЗ
    44
    Анри Чичинадзе
    ЦЗ
    17
    Денис Фомин
    ЦЗ
    5
    Виктор Гараев
    ЦЗ
    88
    Александр Попович
    ОП
    10
    Зикрула Магомедов
    ЦП
    23
    Иван Зазвонкин
    АП
    27
    Даниил Гурченко
    ПВ
    97
    Никита Никифоров
    ЦФ
    Главный тренер
    Вадим Гаранин
    Динамо Мх
    39
    Тимур Магомедов
    ВР
    13
    Сослан Кагермазов
    ЦЗ
    38
    Артем Касимов
    ЦЗ
    77
    Темиркан Сундуков
    ЦЗ
    99
    Муталип Алибеков
    ЦЗ
    55
    Владимир Ковачевич
    ЦЗ
    17
    Антон Крачковский
    ЦП
    9
    Ражаб Магомедов
    АП
    47
    Никита Глушков
    ЛВ
    11
    Эгаш Касинтура
    ПВ
    28
    Сердер Сердеров
    ЦФ
    Главный тренер
    Хасанби Биджиев
    Черноморец
    62
    Иван Будачев
    ВР
    22
    Дмитрий Ребров
    ВР
    3
    Данила Гайворонский
    ЦЗ
    13
    Владислав Кириленко
    ЦЗ
    40
    Александр Безчаснюк
    ПЗ
    8
    Давид Есимбеков
    ЦП
    37
    Семен Пучков
    ЦП
    24
    Юрий Будагян
    ЦП
    69
    Илья Родионов
    АП
    96
    Владислав Адаев
    ЛВ
    Динамо Мх
    27
    Давид Волк
    ВР
    4
    Идар Шумахов
    ЦЗ
    34
    Максим Храмцов
    ЦЗ
    72
    Александр Сандрачук
    ПЗ
    21
    Абдулпаша Джабраилов
    ОП
    22
    Залимхан Юсупов
    ЦП
    7
    Абакар Гаджиев
    АП
    19
    Кирилл Зинович
    АП
    3-3-1-2-1
    1
    Фролкин
    44
    Чичинадзе
    17
    Фомин
    5
    Гараев
    30
    Красильниченко
    88
    Попович
    81
    Мельников
    10
    Магомедов
    23
    Зазвонкин
    27
    Гурченко
    97
    Никифоров
    3-2-1-3-1
    39
    Магомедов
    77
    Сундуков
    99
    Алибеков
    55
    Ковачевич
    13
    Кагермазов
    38
    Касимов
    17
    Крачковский
    11
    Касинтура
    9
    Магомедов
    47
    Глушков
    28
    Сердеров
    77
    Сундуков
    34
    Храмцов
    34
    Храмцов
    77
    Сундуков
    13
    Кагермазов
    72
    Сандрачук
    72
    Сандрачук
    13
    Кагермазов
    28
    Сердеров
    19
    Зинович
    19
    Зинович
    28
    Сердеров
    Остались в запасе
    Черноморец
    Динамо Мх
    62
    Иван Будачев
    ВР
    22
    Дмитрий Ребров
    ВР
    3
    Данила Гайворонский
    ЦЗ
    13
    Владислав Кириленко
    ЦЗ
    40
    Александр Безчаснюк
    ПЗ
    8
    Давид Есимбеков
    ЦП
    37
    Семен Пучков
    ЦП
    24
    Юрий Будагян
    ЦП
    69
    Илья Родионов
    АП
    96
    Владислав Адаев
    ЛВ
    Главный тренер
    Вадим Гаранин
    27
    Давид Волк
    ВР
    4
    Идар Шумахов
    ЦЗ
    21
    Абдулпаша Джабраилов
    ОП
    22
    Залимхан Юсупов
    ЦП
    7
    Абакар Гаджиев
    АП
    Главный тренер
    Хасанби Биджиев
    Остались в запасе
    62
    Иван Будачев
    ВР
    22
    Дмитрий Ребров
    ВР
    3
    Данила Гайворонский
    ЦЗ
    13
    Владислав Кириленко
    ЦЗ
    40
    Александр Безчаснюк
    ПЗ
    8
    Давид Есимбеков
    ЦП
    37
    Семен Пучков
    ЦП
    24
    Юрий Будагян
    ЦП
    69
    Илья Родионов
    АП
    96
    Владислав Адаев
    ЛВ
    Остались в запасе
    27
    Давид Волк
    ВР
    4
    Идар Шумахов
    ЦЗ
    21
    Абдулпаша Джабраилов
    ОП
    22
    Залимхан Юсупов
    ЦП
    7
    Абакар Гаджиев
    АП
    Главный тренер
    Вадим Гаранин
    Главный тренер
    Хасанби Биджиев
    Статистика матча Черноморец - Динамо Мх
    1
    Желтые карточки
    1
    0

    Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Динамо» Махачкала, 30-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 апреля 2024, в 17:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «Динамо»

    «Черноморец» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 апреля 2024

    Источник: «Бомбардир»

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