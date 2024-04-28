Арсенал
28.04.2024, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 30 тур
Россия. Первая лига, 30 тур
0 : 0
Идет первый тайм 3‘
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П1
1.7
Х
3.45
П2
5.6
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Алания
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
80
Никита Кокарев
ВР
2
Илья Быковский
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
13
Максим Кайнов
ОП
6
Владислав Левин
ЦП
88
Анатолий Макаров
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Алания
1
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
3
Константин Плиев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
70
Руслан Дауров
ОП
11
Алан Чочиев
АП
77
Алан Хабалов
ЛВ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
22
Алан Цараев
ПВ
7
Батраз Гурциев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
9
Максим Лайкин
ОП
73
Ансор Хабибов
ЦП
4
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
34
Алексей Вакулич
ЦП
70
Ишхан Гелоян
ЛВ
19
Александр Зуев
ЛВ
92
Дмитрий Барков
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
37
Тарас Гаглоев
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
63
Давид Караев
ЦФ
4-1-4-1
80
Кокарев
2
Быковский
31
Большаков
3
Ботака-Иобома
76
Суханов
13
Кайнов
6
Левин
11
Ткачев
17
Бахар
88
Макаров
20
Окоронкво
3-1-3-3
1
Солдатенко
3
Плиев
5
Багаев
4
Качмазов
70
Дауров
7
Гурциев
11
Чочиев
10
Хадарцев
14
Машуков
77
Хабалов
22
Цараев
Остались в запасе
Арсенал
Алания
36
Михаил Левашов
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
9
Максим Лайкин
ОП
73
Ансор Хабибов
ЦП
4
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
34
Алексей Вакулич
ЦП
70
Ишхан Гелоян
ЛВ
19
Александр Зуев
ЛВ
92
Дмитрий Барков
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
23
Георгий Натабашвили
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
37
Тарас Гаглоев
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
63
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
9
Максим Лайкин
ОП
73
Ансор Хабибов
ЦП
4
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
34
Алексей Вакулич
ЦП
70
Ишхан Гелоян
ЛВ
19
Александр Зуев
ЛВ
92
Дмитрий Барков
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
37
Тарас Гаглоев
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
63
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Арсенал - Алания
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Алании», 30-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 апреля 2024, в 17:00 по московскому времени.
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