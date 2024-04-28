Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Алании», 30-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 апреля 2024, в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Алания»