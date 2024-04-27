Бавария
27.04.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
Германия. Бундеслига, 31 тур
- : -
Не начался
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П1
1.45
Х
5.3
П2
6.5
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Айнтрахт
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ПЗ
39
Матис Тель
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦП
10
Томас Мюллер
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
45
Александар Павлович
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
31
Филипп Макс
ЛЗ
3
Вильям Пачо
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
24
Аурелиу Бута
ПЗ
8
Фарез Шаиби
ЛП
15
Эйе Скири
ЦП
27
Марио Гетце
ЦП
26
Эрик Эбимбе
ПП
11
Уго Экитике
ЦФ
7
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
4-5-1
1
Нойер
19
Дэвис
3
Мин-Джэ
15
Дайер
6
Киммих
13
Чупо-Мотинг
10
Мюллер
8
Горецка
45
Павлович
39
Тель
9
Кейн
4-4-2
1
Трапп
24
Бута
3
Пачо
4
Кох
31
Макс
26
Эбимбе
15
Скири
27
Гетце
8
Шаиби
7
Мармуш
11
Экитике
Остались в запасе
Бавария
Айнтрахт
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча Бавария - Айнтрахт
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Айнтрахта», 31-й тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля 2024, в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Айнтрахт»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Игру будет транслировать «Pari».