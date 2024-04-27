Атлетико
27.04.2024, суббота, 22:00
Испания. Примера, 33 тур
Испания. Примера, 33 тур
- : -
Не начался
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П1
1.9
Х
3.55
П2
4.3
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Атлетик
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
3
Сесар Аспиликуэта
ЦЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Аксель Витсель
ЦЗ
12
Самуэль Лино
ЛП
24
Пабло Барриос
ЦП
6
Коке
ЦП
5
Родриго Де Пауль
ЦП
16
Науэль Молина
ПП
10
Анхель Корреа
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Ерай Альварес
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
18
Иньиго Леке
ПЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
8
Ойан Сансет
ЦП
11
Нико Уильямс
ЦП
30
Унаи Гомес
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦП
12
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
3-5-2
13
Облак
3
Аспиликуэта
2
Хименес
15
Витсель
12
Лино
24
Барриос
6
Коке
5
Де Пауль
16
Молина
7
Гризманн
10
Корреа
4-5-1
1
Симон
18
Леке
4
Паредес
3
Вивиан
17
Альварес
16
Руис де Галаррета
11
Уильямс
30
Гомес
9
Уильямс
8
Сансет
12
Гурусета
Остались в запасе
Атлетико
Атлетик
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Атлетико - Атлетик
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Атлетика», 33-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Атлетик»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Игру будет транслировать «Pari».