Манчестер Юнайтед
27.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Англия. Премьер-лига, 35 тур
- : -
Не начался
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П1
1.55
Х
5
П2
5.4
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Бернли
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
20
Диогу Далот
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
18
Каземиро
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЦП
8
Бруну Фернандеш
ЦП
14
Кристиан Эриксен
ЦП
21
Лука Антонини
ЦП
37
Кобби Майну
ЦП
11
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Чарли Тэйлор
ЛЗ
33
Максим Эстеве
ЦЗ
2
Дара О'Ши
ЦЗ
20
Лоранс Ассиньон
ПЗ
34
Якоб Брун-Ларсен
ЛП
24
Джош Каллен
ЦП
16
Сандер Берге
ЦП
22
Витиньо
ПП
17
Лайл Фостер
ЦФ
47
Вильсон Одобер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
4-5-1
24
Онана
20
Далот
5
Магуайр
18
Каземиро
29
Ван-Биссака
8
Фернандеш
14
Эриксен
21
Антонини
37
Майну
17
Гарначо
11
Хойлунд
4-4-2
49
Мурич
20
Ассиньон
33
Эстеве
2
О'Ши
3
Тэйлор
22
Витиньо
24
Каллен
16
Берге
34
Брун-Ларсен
47
Одобер
17
Фостер
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Бернли
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Бернли
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Бернли», 35-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля 2024, в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Бернли»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Игру будет транслировать «Pari».