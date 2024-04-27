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    • «Манчестер Юнайтед» – «Бернли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024

    «Манчестер Юнайтед» – «Бернли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024

    Манчестер Юнайтед
    27.04.2024, суббота, 17:00
    Англия. Премьер-лига, 35 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.55
    Х
    5
    П2
    5.4
    Реклама, 18+
    Бернли
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Манчестер Юнайтед
    24
    Андре Онана
    ВР
    20
    Диогу Далот
    ЛЗ
    5
    Гарри Магуайр
    ЦЗ
    18
    Каземиро
    ЦЗ
    29
    Аарон Ван-Биссака
    ПЗ
    17
    Алехандро Гарначо
    ЦП
    8
    Бруну Фернандеш
    ЦП
    14
    Кристиан Эриксен
    ЦП
    21
    Лука Антонини
    ЦП
    37
    Кобби Майну
    ЦП
    11
    Расмус Хойлунд
    ЦФ
    Главный тренер
    Эрик тен Хаг
    Бернли
    49
    Арьянет Мурич
    ВР
    3
    Чарли Тэйлор
    ЛЗ
    33
    Максим Эстеве
    ЦЗ
    2
    Дара О'Ши
    ЦЗ
    20
    Лоранс Ассиньон
    ПЗ
    34
    Якоб Брун-Ларсен
    ЛП
    24
    Джош Каллен
    ЦП
    16
    Сандер Берге
    ЦП
    22
    Витиньо
    ПП
    17
    Лайл Фостер
    ЦФ
    47
    Вильсон Одобер
    ЦФ
    Главный тренер
    Венсан Компани
    4-5-1
    24
    Онана
    20
    Далот
    5
    Магуайр
    18
    Каземиро
    29
    Ван-Биссака
    8
    Фернандеш
    14
    Эриксен
    21
    Антонини
    37
    Майну
    17
    Гарначо
    11
    Хойлунд
    4-4-2
    49
    Мурич
    20
    Ассиньон
    33
    Эстеве
    2
    О'Ши
    3
    Тэйлор
    22
    Витиньо
    24
    Каллен
    16
    Берге
    34
    Брун-Ларсен
    47
    Одобер
    17
    Фостер
    Остались в запасе
    Манчестер Юнайтед
    Бернли
    Главный тренер
    Эрик тен Хаг
    Главный тренер
    Венсан Компани
    Главный тренер
    Эрик тен Хаг
    Главный тренер
    Венсан Компани
    Статистика матча Манчестер Юнайтед - Бернли
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Бернли», 35-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля 2024, в 17:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Бернли»

    «Манчестер Юнайтед» – «Бернли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024

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    «Манчестер Юнайтед» – «Бернли»: прогноз на матч 35 тура АПЛ, 27 апреля
    Источник: «Бомбардир»

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