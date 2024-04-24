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    • «Сокол» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2024

    «Сокол» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2024

    Сокол
    24.04.2024, среда, 18:00
    Россия. Первая лига, 29 тур
    0 : 2
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Енисей
    14' А. Ломакин
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Сокол
    35
    Петр Косаревский
    ВР
    3
    Заурбек Плиев
    ЛЗ
    66
    Ян Гудков
    ЛЗ
    44
    Илья Сериков
    ЦЗ
    8
    Аслан Дудиев
    ПЗ
    28
    Павел Забелин
    ЦП
    24
    Михаил Мальцев
    АП
    11
    Владлен Бабаев
    АП
    77
    Дмитрий Сасин
    АП
    55
    Артем Максименко
    ПВ
    19
    Владимир Азаров
    ЦФ
    Главный тренер
    Алексей Бага
    Енисей
    38
    Евгений Ставер
    ВР
    33
    Александр Масловский
    ЛЗ
    2
    Валерий Кичин
    ЛЗ
    80
    Вячеслав Бардыбахин
    ЛЗ
    29
    Владимир Хозин
    ЦЗ
    21
    Егор Иванов
    ЦП
    77
    Михаил Гащенков
    ЦП
    8
    Александр Ломакин
    ЦП
    11
    Денис Тихонов
    ЛВ
    87
    Андрей Мазурин
    ЛВ
    75
    Андрей Окладников
    ЦФ
    Главный тренер
    Андрей Тихонов
    Сокол
    1
    Тимур Крайков
    ВР
    23
    Астемир Абазов
    ЛЗ
    65
    Николай Толстопятов
    ЦЗ
    17
    Давид Озманов
    ЦЗ
    99
    Андрей Евдокимов
    ЦЗ
    27
    Артем Молодцов
    ПЗ
    21
    Никита Козловский
    ЦП
    52
    Игорь Леонтьев
    ЦП
    5
    Амир Батырев
    АП
    7
    Владислав Самко
    ЛВ
    56
    Матвей Ивахнов
    ЦФ
    10
    Владислав Морозов
    ЦФ
    Енисей
    1
    Станислав Антипин
    ВР
    55
    Никита Богатырев
    ЦЗ
    13
    Николай Марков
    ПЗ
    27
    Анатолий Немченко
    ЦП
    17
    Антон Орлов
    ЦП
    10
    Шамиль Саадуев
    АП
    66
    Данила Польшиков
    ЛВ
    9
    Максим Савельев
    ЦФ
    4-1-3-2
    35
    Косаревский
    66
    Гудков
    3
    Плиев
    44
    Сериков
    8
    Дудиев
    28
    Забелин
    11
    Бабаев
    77
    Сасин
    55
    Максименко
    19
    Азаров
    24
    Мальцев
    4-3-2-1
    38
    Ставер
    33
    Масловский
    2
    Кичин
    29
    Хозин
    80
    Бардыбахин
    21
    Иванов
    77
    Гащенков
    8
    Ломакин
    11
    Тихонов
    87
    Мазурин
    75
    Окладников
    8
    Дудиев
    27
    Молодцов
    27
    Молодцов
    8
    Дудиев
    24
    Мальцев
    5
    Батырев
    5
    Батырев
    24
    Мальцев
    77
    Сасин
    7
    Самко
    7
    Самко
    77
    Сасин
    11
    Бабаев
    56
    Ивахнов
    56
    Ивахнов
    11
    Бабаев
    55
    Максименко
    10
    Морозов
    10
    Морозов
    55
    Максименко
    87
    Мазурин
    13
    Марков
    13
    Марков
    87
    Мазурин
    21
    Иванов
    17
    Орлов
    17
    Орлов
    21
    Иванов
    8
    Ломакин
    10
    Саадуев
    10
    Саадуев
    8
    Ломакин
    Остались в запасе
    Сокол
    Енисей
    1
    Тимур Крайков
    ВР
    23
    Астемир Абазов
    ЛЗ
    65
    Николай Толстопятов
    ЦЗ
    17
    Давид Озманов
    ЦЗ
    99
    Андрей Евдокимов
    ЦЗ
    21
    Никита Козловский
    ЦП
    52
    Игорь Леонтьев
    ЦП
    Главный тренер
    Алексей Бага
    1
    Станислав Антипин
    ВР
    55
    Никита Богатырев
    ЦЗ
    27
    Анатолий Немченко
    ЦП
    66
    Данила Польшиков
    ЛВ
    9
    Максим Савельев
    ЦФ
    Главный тренер
    Андрей Тихонов
    Остались в запасе
    1
    Тимур Крайков
    ВР
    23
    Астемир Абазов
    ЛЗ
    65
    Николай Толстопятов
    ЦЗ
    17
    Давид Озманов
    ЦЗ
    99
    Андрей Евдокимов
    ЦЗ
    21
    Никита Козловский
    ЦП
    52
    Игорь Леонтьев
    ЦП
    Остались в запасе
    1
    Станислав Антипин
    ВР
    55
    Никита Богатырев
    ЦЗ
    27
    Анатолий Немченко
    ЦП
    66
    Данила Польшиков
    ЛВ
    9
    Максим Савельев
    ЦФ
    Главный тренер
    Алексей Бага
    Главный тренер
    Андрей Тихонов
    Статистика матча Сокол - Енисей
    2
    1
    Желтые карточки
    2
    1

    Смотреть прямую трансляцию матча «Сокол» против «Енисея», 29-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 апреля 2024, в 18:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сокол» – «Балтика»

    «Сокол» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2024

    Источник: «Бомбардир»

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