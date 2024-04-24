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    • «Акрон» – «Ленинградец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2024

    «Акрон» – «Ленинградец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2024

    Акрон
    24.04.2024, среда, 17:30
    Россия. Первая лига, 29 тур
    0 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Ленинградец
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Акрон
    1
    Сергей Волков
    ВР
    20
    Боян Димоски
    ЛЗ
    26
    Неманья Анджелкович
    ЦЗ
    15
    Егор Данилкин
    ЦЗ
    27
    Иван Чудин
    ЦП
    10
    Максим Палиенко
    АП
    21
    Артур Галоян
    АП
    9
    Никита Глушков
    ЛВ
    23
    Кирилл Данилин
    ПВ
    77
    Константин Савичев
    ПВ
    11
    Андрес Понсе
    ЦФ
    Главный тренер
    Заур Тедеев
    Ленинградец
    16
    Никита Карабашев
    ВР
    4
    Роман Кудрявцев
    ЦЗ
    44
    Никита Калугин
    ЦЗ
    6
    Максим Беляев
    ЦЗ
    18
    Эдуард Суханов
    ОП
    10
    Михаил Горелишвили
    ОП
    47
    Руслан Казаков
    ЦП
    23
    Сергей Ильин
    ЛВ
    9
    Никита Розманов
    ЦФ
    77
    Максим Бачинский
    ЦФ
    Главный тренер
    Максим Астафьев
    Акрон
    19
    Дэвид Сангаре
    ВР
    16
    Тимур Акмурзин
    ВР
    52
    Вадим Конюхов
    ЛЗ
    5
    Джамалдин Ходжаниязов
    ЛЗ
    14
    Марат Бокоев
    ЦЗ
    6
    Сергей Макаров
    ОП
    8
    Евгений Песегов
    ЦП
    22
    Владислав Галкин
    АП
    71
    Дмитрий Пестряков
    АП
    59
    Руслан Барт
    ПВ
    18
    Антон Килин
    ПВ
    70
    Абу-Саид Эльдарушев
    ЦФ
    Ленинградец
    1
    Егор Смирнов
    ВР
    97
    Андрей Хитяев
    ЛЗ
    17
    Валерий Каптилов
    ЛЗ
    2
    Сергей Николаев
    ЦЗ
    30
    Никита Морозов
    АП
    90
    Виталий Жиронкин
    ЦФ
    3-1-3-3
    1
    Волков
    20
    Димоски
    15
    Данилкин
    26
    Анджелкович
    27
    Чудин
    9
    Глушков
    21
    Галоян
    77
    Савичев
    11
    Понсе
    10
    Палиенко
    23
    Данилин
    3-2-1-1-2
    16
    Карабашев
    4
    Кудрявцев
    44
    Калугин
    6
    Беляев
    18
    Суханов
    10
    Горелишвили
    47
    Казаков
    23
    Ильин
    77
    Бачинский
    9
    Розманов
    27
    Чудин
    6
    Макаров
    6
    Макаров
    27
    Чудин
    23
    Данилин
    22
    Галкин
    22
    Галкин
    23
    Данилин
    10
    Палиенко
    70
    Эльдарушев
    70
    Эльдарушев
    10
    Палиенко
    Остались в запасе
    Акрон
    Ленинградец
    19
    Дэвид Сангаре
    ВР
    16
    Тимур Акмурзин
    ВР
    52
    Вадим Конюхов
    ЛЗ
    5
    Джамалдин Ходжаниязов
    ЛЗ
    14
    Марат Бокоев
    ЦЗ
    8
    Евгений Песегов
    ЦП
    71
    Дмитрий Пестряков
    АП
    59
    Руслан Барт
    ПВ
    18
    Антон Килин
    ПВ
    Главный тренер
    Заур Тедеев
    1
    Егор Смирнов
    ВР
    97
    Андрей Хитяев
    ЛЗ
    17
    Валерий Каптилов
    ЛЗ
    2
    Сергей Николаев
    ЦЗ
    30
    Никита Морозов
    АП
    90
    Виталий Жиронкин
    ЦФ
    Главный тренер
    Максим Астафьев
    Остались в запасе
    19
    Дэвид Сангаре
    ВР
    16
    Тимур Акмурзин
    ВР
    52
    Вадим Конюхов
    ЛЗ
    5
    Джамалдин Ходжаниязов
    ЛЗ
    14
    Марат Бокоев
    ЦЗ
    8
    Евгений Песегов
    ЦП
    71
    Дмитрий Пестряков
    АП
    59
    Руслан Барт
    ПВ
    18
    Антон Килин
    ПВ
    Остались в запасе
    1
    Егор Смирнов
    ВР
    97
    Андрей Хитяев
    ЛЗ
    17
    Валерий Каптилов
    ЛЗ
    2
    Сергей Николаев
    ЦЗ
    30
    Никита Морозов
    АП
    90
    Виталий Жиронкин
    ЦФ
    Главный тренер
    Заур Тедеев
    Главный тренер
    Максим Астафьев
    Статистика матча Акрон - Ленинградец

    Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Ленинградца», 29-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 апреля 2024, в 17:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Ленинградец»

    «Акрон» – «Ленинградец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2024

    Источник: «Бомбардир»

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