Акрон
24.04.2024, среда, 17:30
Россия. Первая лига, 29 тур
Россия. Первая лига, 29 тур
0 : 0
Матч завершен
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Ленинградец
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
1
Сергей Волков
ВР
20
Боян Димоски
ЛЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
27
Иван Чудин
ЦП
10
Максим Палиенко
АП
21
Артур Галоян
АП
9
Никита Глушков
ЛВ
23
Кирилл Данилин
ПВ
77
Константин Савичев
ПВ
11
Андрес Понсе
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Ленинградец
16
Никита Карабашев
ВР
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
10
Михаил Горелишвили
ОП
47
Руслан Казаков
ЦП
23
Сергей Ильин
ЛВ
9
Никита Розманов
ЦФ
77
Максим Бачинский
ЦФ
Главный тренер
Максим Астафьев
Акрон
19
Дэвид Сангаре
ВР
16
Тимур Акмурзин
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
14
Марат Бокоев
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ОП
8
Евгений Песегов
ЦП
22
Владислав Галкин
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
59
Руслан Барт
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
70
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Ленинградец
1
Егор Смирнов
ВР
97
Андрей Хитяев
ЛЗ
17
Валерий Каптилов
ЛЗ
2
Сергей Николаев
ЦЗ
30
Никита Морозов
АП
90
Виталий Жиронкин
ЦФ
3-1-3-3
1
Волков
20
Димоски
15
Данилкин
26
Анджелкович
27
Чудин
9
Глушков
21
Галоян
77
Савичев
11
Понсе
10
Палиенко
23
Данилин
3-2-1-1-2
16
Карабашев
4
Кудрявцев
44
Калугин
6
Беляев
18
Суханов
10
Горелишвили
47
Казаков
23
Ильин
77
Бачинский
9
Розманов
27
Чудин
6
Макаров
6
Макаров
27
Чудин
23
Данилин
22
Галкин
22
Галкин
23
Данилин
10
Палиенко
70
Эльдарушев
70
Эльдарушев
10
Палиенко
Остались в запасе
Акрон
Ленинградец
19
Дэвид Сангаре
ВР
16
Тимур Акмурзин
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
14
Марат Бокоев
ЦЗ
8
Евгений Песегов
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
59
Руслан Барт
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
Главный тренер
Заур Тедеев
1
Егор Смирнов
ВР
97
Андрей Хитяев
ЛЗ
17
Валерий Каптилов
ЛЗ
2
Сергей Николаев
ЦЗ
30
Никита Морозов
АП
90
Виталий Жиронкин
ЦФ
Главный тренер
Максим Астафьев
Остались в запасе
19
Дэвид Сангаре
ВР
16
Тимур Акмурзин
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
14
Марат Бокоев
ЦЗ
8
Евгений Песегов
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
59
Руслан Барт
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
Остались в запасе
1
Егор Смирнов
ВР
97
Андрей Хитяев
ЛЗ
17
Валерий Каптилов
ЛЗ
2
Сергей Николаев
ЦЗ
30
Никита Морозов
АП
90
Виталий Жиронкин
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Максим Астафьев
Статистика матча Акрон - Ленинградец
Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Ленинградца», 29-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 апреля 2024, в 17:30 по московскому времени.
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