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    • «Алания» – «Кубань»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2024

    «Алания» – «Кубань»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2024

    Алания
    24.04.2024, среда, 17:00
    Россия. Первая лига, 29 тур
    3 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Кубань
    63' И. Машуков
    76' Т. Гаглоев
    90+5' Т. Гаглоев
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Алания
    1
    Ростислав Солдатенко
    ВР
    4
    Сослан Качмазов
    ЛЗ
    3
    Константин Плиев
    ЦЗ
    5
    Алан Багаев
    ЦЗ
    70
    Руслан Дауров
    ОП
    11
    Алан Чочиев
    АП
    10
    Батраз Хадарцев
    ЛВ
    77
    Алан Хабалов
    ЛВ
    7
    Батраз Гурциев
    ПВ
    22
    Алан Цараев
    ПВ
    14
    Ислам Машуков
    ЦФ
    Главный тренер
    Евгений Калешин
    Кубань
    1
    Юрий Нестеренко
    ВР
    96
    Александр Смирнов
    ЛЗ
    37
    Максим Веденеев
    ЦЗ
    28
    Азат Байрыев
    ЦЗ
    11
    Иван Темников
    ПЗ
    70
    Гаррик Левин
    ЦП
    8
    Георгий Махатадзе
    ЦП
    87
    Игорь Безденежных
    ЦП
    9
    Богдан Рейхмен
    ЦП
    21
    Константин Кертанов
    АП
    33
    Данила Ежков
    ЦФ
    Главный тренер
    Роберт Евдокимов
    Алания
    23
    Георгий Натабашвили
    ВР
    30
    Давид Шавлохов
    ЦЗ
    12
    Эрик Губиев
    ПЗ
    13
    Азамат Засеев
    ОП
    8
    Алан Хугаев
    ОП
    15
    Ибрагим Цаллагов
    ОП
    37
    Тарас Гаглоев
    ЦП
    6
    Заур Тарба
    ЦП
    63
    Давид Караев
    ЦФ
    Кубань
    24
    Дмитрий Терновский
    ВР
    3
    Ислам Жилов
    ПЗ
    22
    Никита Бакалюк
    ЦП
    10
    Нури Абдоков
    АП
    18
    Аркадий Солоп
    ПП
    20
    Оливье Кенфак
    ЛВ
    56
    Ленар Фаттахов
    ПВ
    36
    Илья Грузнов
    ЦФ
    3-1-3-3
    1
    Солдатенко
    4
    Качмазов
    5
    Багаев
    3
    Плиев
    70
    Дауров
    77
    Хабалов
    11
    Чочиев
    22
    Цараев
    14
    Машуков
    10
    Хадарцев
    7
    Гурциев
    4-4-1-1
    1
    Нестеренко
    11
    Темников
    37
    Веденеев
    28
    Байрыев
    96
    Смирнов
    8
    Махатадзе
    87
    Безденежных
    9
    Рейхмен
    70
    Левин
    21
    Кертанов
    33
    Ежков
    77
    Хабалов
    12
    Губиев
    12
    Губиев
    77
    Хабалов
    11
    Чочиев
    15
    Цаллагов
    15
    Цаллагов
    11
    Чочиев
    10
    Хадарцев
    37
    Гаглоев
    37
    Гаглоев
    10
    Хадарцев
    70
    Дауров
    6
    Тарба
    6
    Тарба
    70
    Дауров
    14
    Машуков
    63
    Караев
    63
    Караев
    14
    Машуков
    Вершков
    10
    Абдоков
    10
    Абдоков
    Вершков
    Остались в запасе
    Алания
    Кубань
    23
    Георгий Натабашвили
    ВР
    30
    Давид Шавлохов
    ЦЗ
    13
    Азамат Засеев
    ОП
    8
    Алан Хугаев
    ОП
    Главный тренер
    Евгений Калешин
    24
    Дмитрий Терновский
    ВР
    3
    Ислам Жилов
    ПЗ
    22
    Никита Бакалюк
    ЦП
    18
    Аркадий Солоп
    ПП
    20
    Оливье Кенфак
    ЛВ
    56
    Ленар Фаттахов
    ПВ
    36
    Илья Грузнов
    ЦФ
    Главный тренер
    Роберт Евдокимов
    Остались в запасе
    23
    Георгий Натабашвили
    ВР
    30
    Давид Шавлохов
    ЦЗ
    13
    Азамат Засеев
    ОП
    8
    Алан Хугаев
    ОП
    Остались в запасе
    24
    Дмитрий Терновский
    ВР
    3
    Ислам Жилов
    ПЗ
    22
    Никита Бакалюк
    ЦП
    18
    Аркадий Солоп
    ПП
    20
    Оливье Кенфак
    ЛВ
    56
    Ленар Фаттахов
    ПВ
    36
    Илья Грузнов
    ЦФ
    Главный тренер
    Евгений Калешин
    Главный тренер
    Роберт Евдокимов
    Статистика матча Алания - Кубань
    1
    Желтые карточки
    0
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    Смотреть прямую трансляцию матча «Алания» против «Кубани», 29-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 апреля 2024, в 17:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алания» – «Балтика»

    «Алания» – «Кубань»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2024

    Источник: «Бомбардир»

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