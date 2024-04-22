Севилья
22.04.2024, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 32 тур
Испания. Примера, 32 тур
- : -
Не начался
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П1
2.11
Х
3.05
П2
4.3
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Мальорка
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Севилья
13
Эрьян Нюланд
ВР
3
Адрия Педроса
ЛЗ
4
Серхио Рамос
ЦЗ
22
Лоик Баде
ЦЗ
2
Хесус Навас
ЦЗ
5
Лукас Окампос
ПЗ
21
Оливер Торрес
ЦП
6
Неманья Гудель
ЦП
24
Бубакари Сумаре
ЦП
20
Исаак Ромеро
ЦФ
15
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
2
Матия Настасич
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ЦЗ
21
Антонио Райо
ЦЗ
15
Пабло Маффео
ПЗ
14
Дани Родригес
ЛП
12
Саму Кошта
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
18
Педро
ПП
7
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
3-2-3-2
13
Нюланд
4
Рамос
22
Баде
2
Навас
3
Педроса
5
Окампос
21
Торрес
6
Гудель
24
Сумаре
15
Эн-Несири
20
Ромеро
3-2-4-1
1
Райкович
2
Настасич
20
Гонсалес
21
Райо
15
Маффео
3
Латорре
18
Педро
12
Кошта
8
Морланес
14
Родригес
7
Мурики
Остались в запасе
Севилья
Мальорка
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Севилья - Мальорка
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Мальорки», 32-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 апреля 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Мальорка»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Игру будет транслировать «Pari».