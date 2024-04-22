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    • «Севилья» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2024

    «Севилья» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2024

    Севилья
    22.04.2024, понедельник, 22:00
    Испания. Примера, 32 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    2.11
    Х
    3.05
    П2
    4.3
    Реклама, 18+
    Мальорка
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Севилья
    13
    Эрьян Нюланд
    ВР
    3
    Адрия Педроса
    ЛЗ
    4
    Серхио Рамос
    ЦЗ
    22
    Лоик Баде
    ЦЗ
    2
    Хесус Навас
    ЦЗ
    5
    Лукас Окампос
    ПЗ
    21
    Оливер Торрес
    ЦП
    6
    Неманья Гудель
    ЦП
    24
    Бубакари Сумаре
    ЦП
    20
    Исаак Ромеро
    ЦФ
    15
    Юссеф Эн-Несири
    ЦФ
    Главный тренер
    Кике Санчес Флорес
    Мальорка
    1
    Предраг Райкович
    ВР
    3
    Антонио Латорре
    ЛЗ
    2
    Матия Настасич
    ЦЗ
    20
    Джованни Гонсалес
    ЦЗ
    21
    Антонио Райо
    ЦЗ
    15
    Пабло Маффео
    ПЗ
    14
    Дани Родригес
    ЛП
    12
    Саму Кошта
    ЦП
    8
    Мануэль Морланес
    ЦП
    18
    Педро
    ПП
    7
    Ведат Мурики
    ЦФ
    Главный тренер
    Хавьер Агирре
    3-2-3-2
    13
    Нюланд
    4
    Рамос
    22
    Баде
    2
    Навас
    3
    Педроса
    5
    Окампос
    21
    Торрес
    6
    Гудель
    24
    Сумаре
    15
    Эн-Несири
    20
    Ромеро
    3-2-4-1
    1
    Райкович
    2
    Настасич
    20
    Гонсалес
    21
    Райо
    15
    Маффео
    3
    Латорре
    18
    Педро
    12
    Кошта
    8
    Морланес
    14
    Родригес
    7
    Мурики
    Остались в запасе
    Севилья
    Мальорка
    Главный тренер
    Кике Санчес Флорес
    Главный тренер
    Хавьер Агирре
    Главный тренер
    Кике Санчес Флорес
    Главный тренер
    Хавьер Агирре
    Статистика матча Севилья - Мальорка
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Мальорки», 32-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 апреля 2024, в 22:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья»«Мальорка»

    «Севилья» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2024

    Источник: «Бомбардир»

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