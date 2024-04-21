ПСЖ
21.04.2024, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 30 тур
Франция. Лига 1, 30 тур
- : -
Не начался
Смотреть трансляцию
П1
1.48
Х
5
П2
6.2
Реклама, 18+
Лион
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
ПСЖ
80
Арнау Тенас
ВР
42
Йорам Заге
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
15
Данилу Перейра
ЦЗ
26
Норди Мукиэле
ПЗ
11
Марко Асенсио
ЦП
28
Карлос Солер
ЦП
4
Витинья
ЦП
23
Рандаль Коло Муани
ЦФ
41
Сенни Маюлу
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
3
Дуйе Чалета-Цар
ЛЗ
12
Джейк О'Брайен
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦЗ
98
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПЗ
6
Максанс Какере
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
31
Неманья Матич
ЦП
17
Саид Бенрахма
ЦФ
11
Малик Фофана
ЦФ
10
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саже
4-3-3
80
Тенас
42
Заге
37
Шкриньяр
15
Перейра
26
Мукиэле
11
Асенсио
28
Солер
4
Витинья
9
Рамуш
41
Маюлу
23
Муани
4-3-3
1
Лопеш
98
Мэйтленд-Найлс
12
О'Брайен
22
Мата
3
Чалета-Цар
6
Какере
8
Толиссо
31
Матич
10
Ляказетт
11
Фофана
17
Бенрахма
Остались в запасе
ПСЖ
Лион
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Пьер Саже
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Пьер Саже
Статистика матча ПСЖ - Лион
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Лиона», 30-й тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 апреля 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Лион»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Игру будет транслировать «Pari».