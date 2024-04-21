Брест
21.04.2024, воскресенье, 18:05
Франция. Лига 1, 30 тур
Франция. Лига 1, 30 тур
0 : 2
Матч завершен
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Монако
40' Д. Закария
48' Т. Минамино
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
(К) ЦЗ
27
Кенни Лала
ПЗ
25
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
28
Жонас Мартен
ЦП
23
Камори Думбия
АП
10
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
7
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Монако
1
Радослав Майецки
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
99
Уилфрид Синго
ПЗ
2
Вандерсон
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
19
Юссуф Фофана
(К) ЦП
21
Магнес Аклиуш
АП
18
Такуми Минамино
ЛВ
27
Крепин Дьятта
ПВ
29
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Брест
30
Грегуар Кудер
ВР
19
Жордан Амави
ЛЗ
12
Люк Зогбе
ПЗ
45
Махди Камара
ЦП
11
Аксель Камблан
АП
14
Адриен Лебе
АП
21
Билал Браими
ЛВ
26
Матиас Лаж
ПВ
22
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Монако
16
Филипп Кен
ВР
20
Кассум Уаттара
ЛЗ
4
Мохамед Камара
ОП
42
Мамаду Кулибали
ЦП
88
Сунгуту Магасса
ЦП
37
Эдан Диоп
ЦП
7
Элисс Бен-Сегир
АП
36
Брель Эмболо
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
4-2-2-2
40
Бизот
2
Локо
27
Лала
5
Шардонне
25
Ле Кардинал
8
Маньетти
28
Мартен
23
Думбия
10
дель Кастильо
7
Сатриано
9
Мунье
4-1-1-3-1
1
Майецки
2
Вандерсон
22
Салису
3
Марипан
99
Синго
6
Закария
19
Фофана
27
Дьятта
21
Аклиуш
18
Минамино
29
Балогун
23
Думбия
45
Камара
45
Камара
23
Думбия
10
дель Кастильо
21
Браими
21
Браими
10
дель Кастильо
28
Мартен
26
Лаж
26
Лаж
28
Мартен
9
Мунье
22
ле Дуарон
22
ле Дуарон
9
Мунье
6
Закария
4
Камара
4
Камара
6
Закария
21
Аклиуш
7
Бен-Сегир
7
Бен-Сегир
21
Аклиуш
29
Балогун
36
Эмболо
36
Эмболо
29
Балогун
18
Минамино
10
Бен-Йеддер
10
Бен-Йеддер
18
Минамино
Остались в запасе
Брест
Монако
30
Грегуар Кудер
ВР
19
Жордан Амави
ЛЗ
12
Люк Зогбе
ПЗ
11
Аксель Камблан
АП
14
Адриен Лебе
АП
Главный тренер
Эрик Руа
16
Филипп Кен
ВР
20
Кассум Уаттара
ЛЗ
42
Мамаду Кулибали
ЦП
88
Сунгуту Магасса
ЦП
37
Эдан Диоп
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
30
Грегуар Кудер
ВР
19
Жордан Амави
ЛЗ
12
Люк Зогбе
ПЗ
11
Аксель Камблан
АП
14
Адриен Лебе
АП
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
20
Кассум Уаттара
ЛЗ
42
Мамаду Кулибали
ЦП
88
Сунгуту Магасса
ЦП
37
Эдан Диоп
ЦП
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Брест - Монако
5
2
2
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
5
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Брест» против «Монако», 30-й тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 апреля 2024, в 18:05 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брест» – «Монако»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Игру будет транслировать «Pari».