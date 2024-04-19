Аль-Наср
19.04.2024, пятница, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
- : -
Не начался
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П1
1.35
Х
5.2
П2
6.5
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Аль-Фейха
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Фейха
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Фейха», 28-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля 2024, в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Фейха»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Игру будет транслировать «Pari».