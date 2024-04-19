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Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Фейха», 28-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля 2024, в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Фейха»