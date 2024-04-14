Байер
14.04.2024, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
Германия. Бундеслига, 29 тур
- : -
Не начался
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П1
1.2
Х
7.4
П2
15
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Вердер
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
6
Одилон Коссуну
ЦЗ
20
Алехандро Гримальдо
ЛП
23
Амин Адли
ЦП
34
Гранит Джака
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
10
Флориан Вирц
ЦП
19
Нейтан Телла
ПП
9
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Вердер
30
Михаэль Цеттерер
ВР
5
Хулиан Малатини
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
32
Кристиано Дель Гроссо
ЦЗ
27
Феликс Агу
ЛП
10
Леонардо Биттенкурт
ЦП
6
Оливье Деман
ЦП
14
Сенне Линен
ЦП
8
Митчелл Вайзер
ПП
20
Романо Шмид
ЦФ
7
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
3-5-1-1
1
Градецки
3
Хинкапе
4
Та
6
Коссуну
20
Гримальдо
34
Джака
8
Андрих
10
Вирц
19
Телла
23
Адли
9
Иглесиас
3-5-2
30
Цеттерер
5
Малатини
13
Велькович
32
Дель Гроссо
8
Вайзер
10
Биттенкурт
6
Деман
14
Линен
27
Агу
7
Дукщ
20
Шмид
Остались в запасе
Байер
Вердер
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Оле Вернер
Статистика матча Байер - Вердер
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Вердера», 29-й тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 апреля 2024, в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Вердер»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Игру будет транслировать «Pari».