Лион
14.04.2024, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 29 тур
Франция. Лига 1, 29 тур
- : -
Не начался
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П1
2.25
Х
3.25
П2
3.55
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Брест
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
12
Джейк О'Брайен
ЦЗ
55
Клинтон Мата
ЦЗ
98
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПЗ
8
Корентен Толиссо
ЦП
31
Неманья Матич
ЦП
6
Максанс Какере
ЦП
17
Саид Бенрахма
ЦФ
10
Александр Ляказетт
ЦФ
37
Эрнест Нуама
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саже
Брест
40
Марко Бизот
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
3
Лилиан Брассье
ЦЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
27
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
23
Камори Думбия
ЦП
20
Пьер Лис-Мелу
ЦП
10
Ромен дель Кастильо
ЦП
28
Матиас Лаж
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
7
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
4-3-3
1
Лопеш
3
Тальяфико
12
О'Брайен
55
Мата
98
Мэйтленд-Найлс
8
Толиссо
31
Матич
6
Какере
37
Нуама
10
Ляказетт
17
Бенрахма
4-4-2
40
Бизот
27
Ле Кардинал
3
Брассье
5
Шардонне
2
Локо
20
Лис-Мелу
10
дель Кастильо
28
Лаж
23
Думбия
7
Сатриано
9
Мунье
Остались в запасе
Лион
Брест
Главный тренер
Пьер Саже
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Пьер Саже
Главный тренер
Эрик Руа
Статистика матча Лион - Брест
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Бреста», 29-й тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 апреля 2024, в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Брест»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Игру будет транслировать «Pari».