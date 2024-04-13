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    • «Канзас Сити» – «Интер Майами»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024

    «Канзас Сити» – «Интер Майами»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024

    Канзаc Сити
    14.04.2024, воскресенье, 03:30
    США. МЛС, 11 тур
    2 : 3
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Интер
    6' Э. Томми
    58' Э. Томми
    18' Д. Гомес
    51' Л. Месси
    71' Л. Суарес
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Канзаc Сити
    29
    Timothy Melia
    ВР
    6
    Неманья Радойя
    ЦЗ
    3
    Андреу Фонтас
    ЦЗ
    5
    Дани Росеро
    ЦЗ
    26
    Эрик Томми
    ЛП
    54
    R. Walter
    ЦП
    17
    Jacob Davis
    ЦП
    23
    William Agada
    ЦФ
    14
    Tim Leibold
    ЦФ
    10
    Даниэль Шаллой
    (К) ЦФ
    9
    Алан Пулидо
    ЦФ
    Главный тренер
    Питер Вермес
    Интер
    1
    Дрейк Каллендер
    ВР
    18
    Жорди Альба
    ЛЗ
    6
    Томас Авилес
    ЦЗ
    21
    Николас Фрейре
    ЦЗ
    57
    Marcelo Weigandt
    ЦЗ
    5
    Серхио Бускетс
    ОП
    41
    Давид Руис
    ОП
    20
    Диего Гомес
    ЦП
    24
    Юлиан Грессель
    ПВ
    10
    Лионель Месси
    (К) ПВ
    9
    Луис Суарес
    ЦФ
    Главный тренер
    Херардо Мартино
    Канзаc Сити
    19
    Роберт Кастельянос
    ЦЗ
    24
    Kayden Pierre
    ЦЗ
    4
    Роберт Володер
    ЦЗ
    7
    Джонни Расселл
    ЦП
    21
    Фелипе Эрнандес
    ЦП
    22
    Zorhan Bassong
    ЦФ
    77
    Маринос Ционис
    ЦФ
    1
    John Pulskamp
    ЦФ
    20
    Alenis Vargas
    ЦФ
    Интер
    13
    Си-Джей дос Сантос
    ВР
    32
    Ноа Аллен
    ЛЗ
    33
    Франко Негри
    ЛЗ
    15
    Райан Сейлор
    ЦЗ
    30
    Бенжа Кремаски
    ЦП
    43
    Лоусон Сандерленд
    ЦП
    49
    Шейнидер Борджелин
    ЦФ
    3-3-4
    29
    6
    Радойя
    3
    Фонтас
    5
    Росеро
    26
    Томми
    17
    54
    23
    9
    Пулидо
    10
    Шаллой
    14
    4-2-1-2-1
    1
    Каллендер
    6
    Авилес
    21
    Фрейре
    57
    18
    Альба
    5
    Бускетс
    41
    Руис
    20
    Гомес
    10
    Месси
    24
    Грессель
    9
    Суарес
    26
    Томми
    7
    Расселл
    7
    Расселл
    26
    Томми
    54
    21
    Эрнандес
    21
    Эрнандес
    54
    18
    Альба
    33
    Негри
    33
    Негри
    18
    Альба
    24
    Грессель
    30
    Кремаски
    30
    Кремаски
    24
    Грессель
    Остались в запасе
    Канзаc Сити
    Интер
    19
    Роберт Кастельянос
    ЦЗ
    24
    Kayden Pierre
    ЦЗ
    4
    Роберт Володер
    ЦЗ
    22
    Zorhan Bassong
    ЦФ
    77
    Маринос Ционис
    ЦФ
    1
    John Pulskamp
    ЦФ
    20
    Alenis Vargas
    ЦФ
    Главный тренер
    Питер Вермес
    13
    Си-Джей дос Сантос
    ВР
    32
    Ноа Аллен
    ЛЗ
    15
    Райан Сейлор
    ЦЗ
    43
    Лоусон Сандерленд
    ЦП
    49
    Шейнидер Борджелин
    ЦФ
    Главный тренер
    Херардо Мартино
    Остались в запасе
    19
    Роберт Кастельянос
    ЦЗ
    24
    Kayden Pierre
    ЦЗ
    4
    Роберт Володер
    ЦЗ
    22
    Zorhan Bassong
    ЦФ
    77
    Маринос Ционис
    ЦФ
    1
    John Pulskamp
    ЦФ
    20
    Alenis Vargas
    ЦФ
    Остались в запасе
    13
    Си-Джей дос Сантос
    ВР
    32
    Ноа Аллен
    ЛЗ
    15
    Райан Сейлор
    ЦЗ
    43
    Лоусон Сандерленд
    ЦП
    49
    Шейнидер Борджелин
    ЦФ
    Главный тренер
    Питер Вермес
    Главный тренер
    Херардо Мартино
    Статистика матча Канзаc Сити - Интер
    3
    2
    Всего ударов по воротам
    10
    8
    Удары в створ
    3
    5
    Владение мячом %
    40
    60
    Желтые карточки
    3
    2
    Угловые удары
    5
    1
    Нарушения
    14
    9
    Офсайды
    1
    1
    Количество передач
    443
    683
    Сейвы
    2
    1
    Точность передач %
    75
    84
    Удары мимо ворот
    3
    2
    Блокированные удары
    4
    1
    Удары из пределов штрафной
    6
    5
    Удары из-за пределов штрафной
    4
    3
    xG (ожидаемые голы)
    0.59
    1.03
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Канзас Сити» против «Интер Майами», 11-й тур МЛС на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 апреля 2024, в 03:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Канзас Сити» – «Интер Майами

    Канзас Сити-Интер Майами смотреть онлайн 14 апреля

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    Источник: «Бомбардир»

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    13.04.2024 21:52
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