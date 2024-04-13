Канзаc Сити
14.04.2024, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 11 тур
США. МЛС, 11 тур
2 : 3
Матч завершен
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Интер
6' Э. Томми
58' Э. Томми
18' Д. Гомес
51' Л. Месси
71' Л. Суарес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
6
Неманья Радойя
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
5
Дани Росеро
ЦЗ
26
Эрик Томми
ЛП
54
R. Walter
ЦП
17
Jacob Davis
ЦП
23
William Agada
ЦФ
14
Tim Leibold
ЦФ
10
Даниэль Шаллой
(К) ЦФ
9
Алан Пулидо
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Интер
1
Дрейк Каллендер
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
6
Томас Авилес
ЦЗ
21
Николас Фрейре
ЦЗ
57
Marcelo Weigandt
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
41
Давид Руис
ОП
20
Диего Гомес
ЦП
24
Юлиан Грессель
ПВ
10
Лионель Месси
(К) ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Канзаc Сити
19
Роберт Кастельянос
ЦЗ
24
Kayden Pierre
ЦЗ
4
Роберт Володер
ЦЗ
7
Джонни Расселл
ЦП
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
22
Zorhan Bassong
ЦФ
77
Маринос Ционис
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
20
Alenis Vargas
ЦФ
Интер
13
Си-Джей дос Сантос
ВР
32
Ноа Аллен
ЛЗ
33
Франко Негри
ЛЗ
15
Райан Сейлор
ЦЗ
30
Бенжа Кремаски
ЦП
43
Лоусон Сандерленд
ЦП
49
Шейнидер Борджелин
ЦФ
3-3-4
29
6
Радойя
3
Фонтас
5
Росеро
26
Томми
17
54
23
9
Пулидо
10
Шаллой
14
4-2-1-2-1
1
Каллендер
6
Авилес
21
Фрейре
57
18
Альба
5
Бускетс
41
Руис
20
Гомес
10
Месси
24
Грессель
9
Суарес
26
Томми
7
Расселл
7
Расселл
26
Томми
54
21
Эрнандес
21
Эрнандес
54
18
Альба
33
Негри
33
Негри
18
Альба
24
Грессель
30
Кремаски
30
Кремаски
24
Грессель
Остались в запасе
Канзаc Сити
Интер
19
Роберт Кастельянос
ЦЗ
24
Kayden Pierre
ЦЗ
4
Роберт Володер
ЦЗ
22
Zorhan Bassong
ЦФ
77
Маринос Ционис
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
20
Alenis Vargas
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
13
Си-Джей дос Сантос
ВР
32
Ноа Аллен
ЛЗ
15
Райан Сейлор
ЦЗ
43
Лоусон Сандерленд
ЦП
49
Шейнидер Борджелин
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
19
Роберт Кастельянос
ЦЗ
24
Kayden Pierre
ЦЗ
4
Роберт Володер
ЦЗ
22
Zorhan Bassong
ЦФ
77
Маринос Ционис
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
20
Alenis Vargas
ЦФ
Остались в запасе
13
Си-Джей дос Сантос
ВР
32
Ноа Аллен
ЛЗ
15
Райан Сейлор
ЦЗ
43
Лоусон Сандерленд
ЦП
49
Шейнидер Борджелин
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Канзаc Сити - Интер
3
2
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
40
60
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Канзас Сити» против «Интер Майами», 11-й тур МЛС на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 апреля 2024, в 03:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Канзас Сити» – «Интер Майами
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