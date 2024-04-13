Ноттингем Форест
13.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Англия. Премьер-лига, 33 тур
0 : 0
Идет первый тайм 18‘
Смотреть трансляцию
П1
2.3
Х
2.7
П2
4.05
Реклама, 18+
Вулверхэмптон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
40
Мурильо
ЦЗ
32
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
43
Ола Эйна
ПЗ
7
Неко Уильямс
ПЗ
28
Данило
ОП
22
Райан Йетс
(К) ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
20
Джованни Рейна
АП
14
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
11
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
24
Тоти
ЦЗ
23
Макс Килман
(К) ЦЗ
4
Сантьяго Буэно
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
22
Нельсон Семеду
ПЗ
5
Марио Лемина
ОП
8
Жоао Гомес
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
21
Пабло Сарабия
ПВ
12
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Ноттингем Форест
1
Мэтт Тернер
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
3
Нуну Тавареш
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
16
Николас Домингес
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
37
Родригу Рибейру
ЦФ
Вулверхэмптон
40
Том Кинг
ВР
25
Дэниэл Бентли
ВР
17
Уго Буэно
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
62
Таванда Чирева
ЦП
6
Бубакар Траоре
ЦП
45
Ти Барнетт
ЛВ
11
Хи-Чан Хванг
ЦФ
63
Натан Фрейзер
ЦФ
4-1-2-2-1
26
Селс
43
Эйна
40
Мурильо
32
Омобамиделе
7
Уильямс
28
Данило
22
Йетс
10
Гиббс-Уайт
20
Рейна
14
Хадсон-Одои
11
Вуд
3-3-2-1-1
1
Са
24
Тоти
23
Килман
4
Буэно
22
Семеду
5
Лемина
2
Доэрти
8
Гомес
20
Дойл
21
Сарабия
12
Кунья
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Вулверхэмптон
1
Мэтт Тернер
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
3
Нуну Тавареш
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
16
Николас Домингес
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
37
Родригу Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
40
Том Кинг
ВР
25
Дэниэл Бентли
ВР
17
Уго Буэно
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
62
Таванда Чирева
ЦП
6
Бубакар Траоре
ЦП
45
Ти Барнетт
ЛВ
11
Хи-Чан Хванг
ЦФ
63
Натан Фрейзер
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
1
Мэтт Тернер
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
3
Нуну Тавареш
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
16
Николас Домингес
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
37
Родригу Рибейру
ЦФ
Остались в запасе
40
Том Кинг
ВР
25
Дэниэл Бентли
ВР
17
Уго Буэно
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
62
Таванда Чирева
ЦП
6
Бубакар Траоре
ЦП
45
Ти Барнетт
ЛВ
11
Хи-Чан Хванг
ЦФ
63
Натан Фрейзер
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Ноттингем Форест - Вулверхэмптон
Всего ударов по воротам
6
5
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
44
56
Угловые удары
2
0
Нарушения
3
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» против «Вулверхэмптона», 33-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля 2024, в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест» – «Вулверхэмптон»
- Матч будет транслировать «Pari».