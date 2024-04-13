Волгарь
13.04.2024, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 27 тур
Россия. Первая лига, 27 тур
1 : 1
Идет второй тайм 80‘
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П1
32
Х
4.6
П2
1.25
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Тюмень
31' Д. Лесников
34' В. Шитов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
99
Олег Смирнов
ВР
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
42
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
44
Андрей Анисимов
ОП
5
Эрбол Атабаев
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
57
Вячеслав Кротов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Тюмень
44
Егор Любаков
ВР
71
Исламжан Насыров
ЛЗ
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
19
Руслан Байтуков
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
9
Иван Маркелов
ЛВ
17
Виталий Шитов
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Волгарь
1
Владислав Ямпольский
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
6
Елисей Кривохижин
ПЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
7
Алексей Павлишин
ЦП
20
Данила Смирнов
ЦП
15
Кирилл Фольмер
ЦП
70
Никита Маляров
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
19
Кирилл Косарев
ЦФ
9
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Тюмень
1
Андрей Савин
ВР
27
Кирилл Мырзаков
ЛАЗ
88
Денис Самойлов
ЦП
7
Павел Шадрин
ЦП
34
Никита Балахонцев
ЛВ
97
Никита Касаткин
ПВ
70
Андрей Марьянов
ПВ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
81
Кирилл Никишин
ЦФ
4-1-1-1-3
99
Смирнов
88
Обивалин
58
Зуев
22
Хомуха
42
Шайхтдинов
44
Анисимов
5
Атабаев
31
Ткачук
57
Кротов
43
Гилязетдинов
17
Лесников
3-4-2-1
44
Любаков
13
Петров
6
Печенкин
72
Бем
71
Насыров
19
Байтуков
57
Болотов
45
Москаленчик
17
Шитов
9
Маркелов
24
Коротаев
44
Анисимов
20
Смирнов
20
Смирнов
44
Анисимов
43
Гилязетдинов
23
Ушатов
23
Ушатов
43
Гилязетдинов
17
Лесников
9
Жамалетдинов
9
Жамалетдинов
17
Лесников
Остались в запасе
Волгарь
Тюмень
1
Владислав Ямпольский
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
6
Елисей Кривохижин
ПЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
7
Алексей Павлишин
ЦП
15
Кирилл Фольмер
ЦП
70
Никита Маляров
ЦП
19
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
1
Андрей Савин
ВР
27
Кирилл Мырзаков
ЛАЗ
88
Денис Самойлов
ЦП
7
Павел Шадрин
ЦП
34
Никита Балахонцев
ЛВ
97
Никита Касаткин
ПВ
70
Андрей Марьянов
ПВ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
81
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
1
Владислав Ямпольский
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
6
Елисей Кривохижин
ПЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
7
Алексей Павлишин
ЦП
15
Кирилл Фольмер
ЦП
70
Никита Маляров
ЦП
19
Кирилл Косарев
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Савин
ВР
27
Кирилл Мырзаков
ЛАЗ
88
Денис Самойлов
ЦП
7
Павел Шадрин
ЦП
34
Никита Балахонцев
ЛВ
97
Никита Касаткин
ПВ
70
Андрей Марьянов
ПВ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
81
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Волгарь - Тюмень
2
1
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Волгарь» против «Тюмени», 27-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля 2024, в 16:00 по московскому времени.
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