Днепр
13.04.2024, суббота, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
0 : 2
Матч завершен
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Неман
29' Л. Гвет
63' Л. Гвет
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
54
Егор Генералов
ВР
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
88
Фёдор Юркевич
ЦЗ
66
Антон Лукашов
ПЗ
16
Дмитрий Алисейко
ПЗ
17
Сергей Глебко
ЦП
7
Юрий Клочков
АП
10
Александр Александрович
АП
9
Ибрагим Каргбо
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Неман
12
Максим Белов
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
90
Владислав Космынин
ЦЗ
5
Егор Пархоменко
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
88
Павел Савицкий
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
10
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
7
Леонард Гвет
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Днепр
1
Даниил Шапко
ВР
21
Глеб Вершинин
ОП
20
Павел Бордуков
ЦП
55
Никита Краснов
ЦП
8
Даниил Виговский
АП
69
Красимир Капов
ПВ
91
Мартин Артюх
ЦФ
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
23
Руслан Лисакович
ОП
99
Владислав Варакса
ОП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
11
Илья Кухарчик
ПП
17
Егор Зубович
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
4-1-2-1
54
Генералов
66
Лукашов
23
Дунаев
88
Юркевич
16
Алисейко
17
Глебко
10
Александрович
7
Клочков
9
Каргбо
4-1-3-1-1
12
Белов
33
Карпович
90
Космынин
5
Пархоменко
8
Пантя
47
Козлов
88
Савицкий
15
Евдокимов
24
Якимов
10
Алыкулов
7
Гвет
9
Каргбо
55
Краснов
55
Краснов
9
Каргбо
10
Александрович
8
Виговский
8
Виговский
10
Александрович
5
Пархоменко
55
Лаврик
55
Лаврик
5
Пархоменко
33
Карпович
11
Кухарчик
11
Кухарчик
33
Карпович
7
Гвет
17
Зубович
17
Зубович
7
Гвет
Остались в запасе
Днепр
Неман
1
Даниил Шапко
ВР
21
Глеб Вершинин
ОП
20
Павел Бордуков
ЦП
69
Красимир Капов
ПВ
91
Мартин Артюх
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
1
Артур Малиевский
ВР
20
Иван Садовничий
ЦЗ
23
Руслан Лисакович
ОП
99
Владислав Варакса
ОП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
1
Даниил Шапко
ВР
21
Глеб Вершинин
ОП
20
Павел Бордуков
ЦП
69
Красимир Капов
ПВ
91
Мартин Артюх
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
20
Иван Садовничий
ЦЗ
23
Руслан Лисакович
ОП
99
Владислав Варакса
ОП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Днепр - Неман
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Днепр» против «Немана», 4-й тур Высшей лиги Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля 2024, в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Днепр» – «Неман»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Игру будет транслировать «Pari».