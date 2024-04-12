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    • «Аугсбург» – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2024

    «Аугсбург» – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2024

    Аугсбург
    12.04.2024, пятница, 21:30
    Германия. Бундеслига, 29 тур
    2 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Унион
    47' Ф. Тиц
    81' С. Михель
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Аугсбург
    1
    Финн Дамен
    ВР
    3
    Мадс Педерсен
    ЛЗ
    19
    Феликс Удуохай
    ЦЗ
    6
    Джеффри Гаувелеув
    ЦЗ
    23
    Максимилиан Бауэр
    ЦЗ
    18
    Тим Брайтхаупт
    ОП
    10
    Арне Майер
    ОП
    27
    Арне Энгелс
    ЦП
    16
    Рубен Варгас
    ЛВ
    21
    Филлип Тиц
    ЦФ
    9
    Эрмедин Демирович
    (К) ЦФ
    Главный тренер
    Джесс Торуп
    Унион
    1
    Фредерик Реннов
    ВР
    5
    Данило Дехи
    ЦЗ
    2
    Кевин Фогт
    ЦЗ
    4
    Диогу Лейте
    ЦЗ
    28
    Кристофер Триммель
    (К) ПЗ
    33
    Алекс Крал
    ОП
    8
    Рани Хедира
    ОП
    13
    Андраш Шафер
    ЦП
    7
    Бренден Ааронсон
    АП
    9
    Миккель Кауфманн
    ЦФ
    16
    Бенедикт Холлербах
    ЦФ
    Главный тренер
    Ненад Бьелица
    Аугсбург
    40
    Томаш Коубек
    ВР
    5
    Патрик Пфайффер
    ЦЗ
    36
    Mert Kömür
    ЦП
    11
    Пеп Бьель
    АП
    7
    Дион Бельо
    ЦФ
    20
    Свен Михель
    ЦФ
    Унион
    37
    Александер Шволов
    ВР
    31
    Робин Кнохе
    ЦЗ
    3
    Пауль Эккель
    ЦЗ
    19
    Яник Хаберер
    ЦП
    20
    Эсса Лайдуни
    ЦП
    10
    Кевин Фолланд
    ЦФ
    11
    Крис Бедья
    ЦФ
    4-2-1-1-2
    1
    Дамен
    3
    Педерсен
    6
    Гаувелеув
    23
    Бауэр
    19
    Удуохай
    18
    Брайтхаупт
    10
    Майер
    27
    Энгелс
    16
    Варгас
    9
    Демирович
    21
    Тиц
    4-2-1-1-2
    1
    Реннов
    28
    Триммель
    2
    Фогт
    4
    Лейте
    5
    Дехи
    33
    Крал
    8
    Хедира
    13
    Шафер
    7
    Ааронсон
    16
    Холлербах
    9
    Кауфманн
    21
    Тиц
    5
    Пфайффер
    5
    Пфайффер
    21
    Тиц
    23
    Бауэр
    36
    36
    23
    Бауэр
    16
    Варгас
    11
    Бьель
    11
    Бьель
    16
    Варгас
    27
    Энгелс
    20
    Михель
    20
    Михель
    27
    Энгелс
    28
    Триммель
    19
    Хаберер
    19
    Хаберер
    28
    Триммель
    8
    Хедира
    20
    Лайдуни
    20
    Лайдуни
    8
    Хедира
    9
    Кауфманн
    10
    Фолланд
    10
    Фолланд
    9
    Кауфманн
    16
    Холлербах
    11
    Бедья
    11
    Бедья
    16
    Холлербах
    Остались в запасе
    Аугсбург
    Унион
    40
    Томаш Коубек
    ВР
    7
    Дион Бельо
    ЦФ
    Главный тренер
    Джесс Торуп
    37
    Александер Шволов
    ВР
    31
    Робин Кнохе
    ЦЗ
    3
    Пауль Эккель
    ЦЗ
    Главный тренер
    Ненад Бьелица
    Остались в запасе
    40
    Томаш Коубек
    ВР
    7
    Дион Бельо
    ЦФ
    Остались в запасе
    37
    Александер Шволов
    ВР
    31
    Робин Кнохе
    ЦЗ
    3
    Пауль Эккель
    ЦЗ
    Главный тренер
    Джесс Торуп
    Главный тренер
    Ненад Бьелица
    Статистика матча Аугсбург - Унион
    1
    1
    Всего ударов по воротам
    9
    17
    Удары в створ
    4
    3
    Владение мячом %
    47
    53
    Желтые карточки
    1
    1
    Угловые удары
    5
    4
    Нарушения
    15
    14
    Офсайды
    2
    0
    Количество передач
    419
    462
    Сейвы
    3
    2
    Точность передач %
    79
    82
    Удары мимо ворот
    1
    9
    Блокированные удары
    4
    5
    Удары из пределов штрафной
    6
    15
    Удары из-за пределов штрафной
    3
    2
    xG (ожидаемые голы)
    0.98
    1.53
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Аугсбург» против «Униона», 29-й тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля 2024, в 21:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аугсбург»«Унион»

    «Аугсбург» – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2024

    Источник: «Бомбардир»

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    12.04.2024 09:43
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