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    • «Динамо МХ» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024

    «Динамо МХ» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024

    Динамо Мх
    07.04.2024, воскресенье, 19:30
    Россия. Первая лига, 26 тур
    1 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Енисей
    55' М. Алибеков
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Динамо Мх
    39
    Тимур Магомедов
    ВР
    13
    Сослан Кагермазов
    ЦЗ
    99
    Муталип Алибеков
    ЦЗ
    77
    Темиркан Сундуков
    ЦЗ
    4
    Идар Шумахов
    ЦЗ
    55
    Владимир Ковачевич
    ЦЗ
    22
    Залимхан Юсупов
    ЦП
    47
    Никита Глушков
    ЦП
    17
    Антон Крачковский
    ЦП
    11
    Эгаш Касинтура
    ПВ
    28
    Сердер Сердеров
    ЦФ
    Главный тренер
    Хасанби Биджиев
    Енисей
    38
    Евгений Ставер
    ВР
    80
    Вячеслав Бардыбахин
    ЛЗ
    33
    Александр Масловский
    ЛЗ
    96
    Херман Феррейра
    ЦЗ
    5
    Виталий Стежко
    ЦЗ
    21
    Егор Иванов
    ЦП
    12
    Никита Раздорских
    ЦП
    8
    Александр Ломакин
    ЦП
    11
    Денис Тихонов
    ЛВ
    87
    Андрей Мазурин
    ЛВ
    75
    Андрей Окладников
    ЦФ
    Главный тренер
    Андрей Тихонов
    Динамо Мх
    27
    Давид Волк
    ВР
    46
    Евгений Гошев
    ВР
    38
    Артем Касимов
    ЦЗ
    34
    Максим Храмцов
    ЦЗ
    6
    Франсиско Кампо
    ЦЗ
    72
    Александр Сандрачук
    ПЗ
    21
    Абдулпаша Джабраилов
    ОП
    19
    Кирилл Зинович
    АП
    7
    Абакар Гаджиев
    АП
    9
    Ражаб Магомедов
    АП
    Енисей
    1
    Станислав Антипин
    ВР
    2
    Валерий Кичин
    ЛЗ
    29
    Владимир Хозин
    ЦЗ
    13
    Николай Марков
    ПЗ
    27
    Анатолий Немченко
    ЦП
    77
    Михаил Гащенков
    ЦП
    10
    Шамиль Саадуев
    АП
    9
    Максим Савельев
    ЦФ
    3-2-3-1-1
    39
    Магомедов
    77
    Сундуков
    4
    Шумахов
    55
    Ковачевич
    99
    Алибеков
    13
    Кагермазов
    22
    Юсупов
    47
    Глушков
    17
    Крачковский
    11
    Касинтура
    28
    Сердеров
    4-3-2-1
    38
    Ставер
    80
    Бардыбахин
    96
    Феррейра
    5
    Стежко
    33
    Масловский
    21
    Иванов
    12
    Раздорских
    8
    Ломакин
    11
    Тихонов
    87
    Мазурин
    75
    Окладников
    77
    Сундуков
    34
    Храмцов
    34
    Храмцов
    77
    Сундуков
    13
    Кагермазов
    72
    Сандрачук
    72
    Сандрачук
    13
    Кагермазов
    12
    Раздорских
    77
    Гащенков
    77
    Гащенков
    12
    Раздорских
    87
    Мазурин
    10
    Саадуев
    10
    Саадуев
    87
    Мазурин
    Остались в запасе
    Динамо Мх
    Енисей
    27
    Давид Волк
    ВР
    46
    Евгений Гошев
    ВР
    38
    Артем Касимов
    ЦЗ
    6
    Франсиско Кампо
    ЦЗ
    21
    Абдулпаша Джабраилов
    ОП
    19
    Кирилл Зинович
    АП
    7
    Абакар Гаджиев
    АП
    9
    Ражаб Магомедов
    АП
    Главный тренер
    Хасанби Биджиев
    1
    Станислав Антипин
    ВР
    2
    Валерий Кичин
    ЛЗ
    29
    Владимир Хозин
    ЦЗ
    13
    Николай Марков
    ПЗ
    27
    Анатолий Немченко
    ЦП
    9
    Максим Савельев
    ЦФ
    Главный тренер
    Андрей Тихонов
    Остались в запасе
    27
    Давид Волк
    ВР
    46
    Евгений Гошев
    ВР
    38
    Артем Касимов
    ЦЗ
    6
    Франсиско Кампо
    ЦЗ
    21
    Абдулпаша Джабраилов
    ОП
    19
    Кирилл Зинович
    АП
    7
    Абакар Гаджиев
    АП
    9
    Ражаб Магомедов
    АП
    Остались в запасе
    1
    Станислав Антипин
    ВР
    2
    Валерий Кичин
    ЛЗ
    29
    Владимир Хозин
    ЦЗ
    13
    Николай Марков
    ПЗ
    27
    Анатолий Немченко
    ЦП
    9
    Максим Савельев
    ЦФ
    Главный тренер
    Хасанби Биджиев
    Главный тренер
    Андрей Тихонов
    Статистика матча Динамо Мх - Енисей
    4
    1
    Желтые карточки
    4
    1

    Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо МХ» против «Енисея», 26-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 апреля 2024, в 19:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо МХ»«Енисей»

    «Динамо МХ» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024

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    «Динамо МХ» – «Енисей»: прогноз на матч 26 тура Первой лиги, 7 апреля
    Источник: «Бомбардир»

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    07.04.2024 15:34
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