Смотреть прямую трансляцию матча «Неман» против «Торпедо-БелАЗ», 3-й тур чемпионата Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 апреля 2024, в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Нафтан»

Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV»

Игру будет транслировать «Pari».