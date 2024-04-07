Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Краснодар - Зенит Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    • Главная
    • Трансляции
    • «Динамо» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024

    «Динамо» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024

    Динамо
    07.04.2024, воскресенье, 18:00
    Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
    2 : 2
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Нафтан
    45+2' Р. Адеола
    65' П. Мелешин
    6' И. Пранович
    39' И. Пранович
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Динамо
    21
    Федор Лапоухов
    ВР
    3
    Максим Швецов
    ЦЗ
    4
    Алексей Гаврилович
    ЦЗ
    67
    Роман Бегунов
    ЦЗ
    80
    Игорь Школик
    ЦП
    99
    Артем Соколовский
    ЦП
    7
    Артем Быков
    ЦП
    23
    Владислав Васильев
    АП
    19
    Дмитрий Подстрелов
    ПВ
    9
    Павел Мелешин
    ЦФ
    14
    Раймонд Адеола
    ЦФ
    Главный тренер
    Вадим Скрипченко
    Нафтан
    13
    Алексей Харитонович
    ВР
    21
    Игнатий Сидор
    ЦЗ
    88
    Артем Драбатович
    ЦЗ
    5
    Андрей Лебедев
    ЦЗ
    52
    Егор Кресс
    ОП
    7
    Михаил Колядко
    ЦП
    92
    Артем Щадин
    АП
    20
    Владимир Марухин
    ЛВ
    17
    Антон Сучков
    ЛВ
    11
    Игнат Пранович
    ПВ
    10
    Роман Папарига
    ЦФ
    Главный тренер
    Альберт Рыбак
    Динамо
    13
    Иван Шимакович
    ВР
    27
    Матвей Михайрин
    ЛЗ
    6
    Сергей Политевич
    ЦЗ
    2
    Вадим Пигас
    ПЗ
    8
    Александр Селява
    ОП
    16
    Даниил Силинский
    ОП
    37
    Владислав Кролик
    ЦП
    88
    Никита Демченко
    АП
    17
    Павел Седько
    ЛВ
    11
    Глеб Жердев
    ЛВ
    47
    Илья Черняк
    ЦФ
    Нафтан
    16
    Дмитрий Сай
    ВР
    71
    Александр Наумович
    ВР
    77
    Артемий Литвинов
    ЛЗ
    44
    Анатолий Санников
    ЦЗ
    79
    Хетаг Бадоев
    ЦЗ
    4
    Александр Кучинский
    ЦЗ
    9
    Никита Некрасов
    ЛВ
    15
    Дмитрий Тамело
    ЦФ
    14
    Егор Шедько
    ЦФ
    31
    Арсен Джиоев
    ЦФ
    3-3-2-2
    21
    Лапоухов
    3
    Швецов
    4
    Гаврилович
    67
    Бегунов
    80
    Школик
    99
    Соколовский
    7
    Быков
    23
    Васильев
    19
    Подстрелов
    14
    Адеола
    9
    Мелешин
    3-1-1-3-2
    13
    Харитонович
    21
    Сидор
    88
    Драбатович
    5
    Лебедев
    52
    Кресс
    7
    Колядко
    11
    Пранович
    92
    Щадин
    17
    Сучков
    10
    Папарига
    20
    Марухин
    7
    Быков
    8
    Селява
    8
    Селява
    7
    Быков
    99
    Соколовский
    17
    Седько
    17
    Седько
    99
    Соколовский
    19
    Подстрелов
    11
    Жердев
    11
    Жердев
    19
    Подстрелов
    52
    Кресс
    79
    Бадоев
    79
    Бадоев
    52
    Кресс
    17
    Сучков
    9
    Некрасов
    9
    Некрасов
    17
    Сучков
    10
    Папарига
    14
    Шедько
    14
    Шедько
    10
    Папарига
    Остались в запасе
    Динамо
    Нафтан
    13
    Иван Шимакович
    ВР
    27
    Матвей Михайрин
    ЛЗ
    6
    Сергей Политевич
    ЦЗ
    2
    Вадим Пигас
    ПЗ
    16
    Даниил Силинский
    ОП
    37
    Владислав Кролик
    ЦП
    88
    Никита Демченко
    АП
    47
    Илья Черняк
    ЦФ
    Главный тренер
    Вадим Скрипченко
    16
    Дмитрий Сай
    ВР
    71
    Александр Наумович
    ВР
    77
    Артемий Литвинов
    ЛЗ
    44
    Анатолий Санников
    ЦЗ
    4
    Александр Кучинский
    ЦЗ
    15
    Дмитрий Тамело
    ЦФ
    31
    Арсен Джиоев
    ЦФ
    Главный тренер
    Альберт Рыбак
    Остались в запасе
    13
    Иван Шимакович
    ВР
    27
    Матвей Михайрин
    ЛЗ
    6
    Сергей Политевич
    ЦЗ
    2
    Вадим Пигас
    ПЗ
    16
    Даниил Силинский
    ОП
    37
    Владислав Кролик
    ЦП
    88
    Никита Демченко
    АП
    47
    Илья Черняк
    ЦФ
    Остались в запасе
    16
    Дмитрий Сай
    ВР
    71
    Александр Наумович
    ВР
    77
    Артемий Литвинов
    ЛЗ
    44
    Анатолий Санников
    ЦЗ
    4
    Александр Кучинский
    ЦЗ
    15
    Дмитрий Тамело
    ЦФ
    31
    Арсен Джиоев
    ЦФ
    Главный тренер
    Вадим Скрипченко
    Главный тренер
    Альберт Рыбак
    Статистика матча Динамо - Нафтан
    3
    3
    Желтые карточки
    3
    3

    Смотреть прямую трансляцию матча «Неман» против «Торпедо-БелАЗ», 3-й тур чемпионата Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 апреля 2024, в 18:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо»«Нафтан»

    «Динамо» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024

    Новости по теме
    Спартаковец спас минское «Динамо» в матче чемпионата Белоруссии
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.04.2024 11:57
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+