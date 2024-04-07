Динамо
07.04.2024, воскресенье, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
2 : 2
Матч завершен
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Нафтан
45+2' Р. Адеола
65' П. Мелешин
6' И. Пранович
39' И. Пранович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
21
Федор Лапоухов
ВР
3
Максим Швецов
ЦЗ
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
80
Игорь Школик
ЦП
99
Артем Соколовский
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
23
Владислав Васильев
АП
19
Дмитрий Подстрелов
ПВ
9
Павел Мелешин
ЦФ
14
Раймонд Адеола
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
88
Артем Драбатович
ЦЗ
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
52
Егор Кресс
ОП
7
Михаил Колядко
ЦП
92
Артем Щадин
АП
20
Владимир Марухин
ЛВ
17
Антон Сучков
ЛВ
11
Игнат Пранович
ПВ
10
Роман Папарига
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Динамо
13
Иван Шимакович
ВР
27
Матвей Михайрин
ЛЗ
6
Сергей Политевич
ЦЗ
2
Вадим Пигас
ПЗ
8
Александр Селява
ОП
16
Даниил Силинский
ОП
37
Владислав Кролик
ЦП
88
Никита Демченко
АП
17
Павел Седько
ЛВ
11
Глеб Жердев
ЛВ
47
Илья Черняк
ЦФ
Нафтан
16
Дмитрий Сай
ВР
71
Александр Наумович
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
4
Александр Кучинский
ЦЗ
9
Никита Некрасов
ЛВ
15
Дмитрий Тамело
ЦФ
14
Егор Шедько
ЦФ
31
Арсен Джиоев
ЦФ
3-3-2-2
21
Лапоухов
3
Швецов
4
Гаврилович
67
Бегунов
80
Школик
99
Соколовский
7
Быков
23
Васильев
19
Подстрелов
14
Адеола
9
Мелешин
3-1-1-3-2
13
Харитонович
21
Сидор
88
Драбатович
5
Лебедев
52
Кресс
7
Колядко
11
Пранович
92
Щадин
17
Сучков
10
Папарига
20
Марухин
7
Быков
8
Селява
8
Селява
7
Быков
99
Соколовский
17
Седько
17
Седько
99
Соколовский
19
Подстрелов
11
Жердев
11
Жердев
19
Подстрелов
52
Кресс
79
Бадоев
79
Бадоев
52
Кресс
17
Сучков
9
Некрасов
9
Некрасов
17
Сучков
10
Папарига
14
Шедько
14
Шедько
10
Папарига
Остались в запасе
Динамо
Нафтан
13
Иван Шимакович
ВР
27
Матвей Михайрин
ЛЗ
6
Сергей Политевич
ЦЗ
2
Вадим Пигас
ПЗ
16
Даниил Силинский
ОП
37
Владислав Кролик
ЦП
88
Никита Демченко
АП
47
Илья Черняк
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
16
Дмитрий Сай
ВР
71
Александр Наумович
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
4
Александр Кучинский
ЦЗ
15
Дмитрий Тамело
ЦФ
31
Арсен Джиоев
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
27
Матвей Михайрин
ЛЗ
6
Сергей Политевич
ЦЗ
2
Вадим Пигас
ПЗ
16
Даниил Силинский
ОП
37
Владислав Кролик
ЦП
88
Никита Демченко
АП
47
Илья Черняк
ЦФ
Остались в запасе
16
Дмитрий Сай
ВР
71
Александр Наумович
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
4
Александр Кучинский
ЦЗ
15
Дмитрий Тамело
ЦФ
31
Арсен Джиоев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Альберт Рыбак
Статистика матча Динамо - Нафтан
3
3
Желтые карточки
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Неман» против «Торпедо-БелАЗ», 3-й тур чемпионата Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 апреля 2024, в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Нафтан»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV»
- Игру будет транслировать «Pari».